Dàn sao "Tình dục là chuyện nhỏ": Người cát-xê 1 tỷ/tập, người bỏ xứ sang Việt Nam sống

Các nữ diễn viên của phim "Tình dục là chuyện nhỏ"

Tình dục là chuyện nhỏ (tựa tiếng Anh: Sex is Zero) là bộ phim điện ảnh Hàn Quốc tạo được sức hút với khán giả Châu Á. Thành công khiến phim được làm thành 2 phần, phần 1 bắt đầu từ năm 2002, phần 2 vào năm 2007, xoay quanh câu chuyện của những sinh viên với những rung động và chuyển biến tâm lý cùng bạn khác giới. Phim thuộc thể loại 18+ do có những cảnh nóng, nhưng yếu tố hài hước và tính thực tế của phim đã tạo nên thành công.

Ham So Won và chồng trẻ kém 18 tuổi

Mới đây thông tin nữ diễn viên Ham So Won của bộ phim này đã cùng chồng và con tới Việt Nam sinh sống nhận được nhiều chú ý từ dư luận. Ông xã của Ham So Won kém cô 18 tuổi. Cả hai từng cùng nhau tham gia một chương trình truyền hình thực tế nhưng vấp phải những tranh cãi. Sau khi tới Việt Nam du lịch, nữ diễn viên đã quyết định cùng gia đình nhỏ sang đây định cư trong vòng 1 năm.

Ngoài Ham So Won, dàn diễn viên của phim Sex is Zero đã có nhiều thay đổi trong hướng đi sau 21 năm.

Im Chang Jung vào vai nam chính tên Eun Shik, thuộc thành viên đội võ trong trường. Anh yêu Eun Hyo nhưng không dám thổ lộ, chỉ biết âm thầm nhìn theo. Khi phát hiện ra Eun Hyo có thai với một sinh viên trong trường, anh đã ở bên giúp đỡ cô vượt qua mọi khó khăn.

Không chỉ là một diễn viên tên tuổi, Im Chang Jung còn được mệnh danh “huyền thoại ballad Hàn Quốc”. Anh là ngôi sao hiếm hoi tại Hàn Quốc có ca khúc giành Quán quân các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước ở cả 3 thập niên 1990, 2000 và 2010. Điều đó cho thấy dù khi trẻ hay lúc trung niên, anh đều được khán giả đón nhận nhiệt tình.

Anh kết hôn lần đầu vào năm 2006 với người vợ là golf thủ chuyên nghiệp Kim Hyun Joo. Họ chia tay vào năm 2013 khi hai người có 3 người con chung. 4 năm sau, anh cưới huấn luyện viên yoga Seo Ha Yan kém anh 18 tuổi. Hiện tại anh là ông bố 5 con, sống hạnh phúc bên bà xã và các con.

Ha Ji Won đảm nhận vai nữ chính gợi cảm trong “Sex is Zero”. Tính tới nay, nữ diễn viên đã có trong tay khối tài sản đồ sộ cùng gia tài các vai diễn đáng nể. Được mệnh danh “đả nữ màn ảnh Hàn”, Ha Ji Won ghi dấu ấn cả trên thị trường quốc tế.

Mức thù lao “khủng” mà Ha Ji Won nhận được là 42.000 USD mỗi tập phim (khoảng 980 triệu đồng). Tháng 2/2021, Ha Ji Won xếp vị trí thứ 3 trong danh sách các sao nữ có mức cát-xê cao ở mảng phim truyền hình. Để có được thành công, Ha Ji Won trải qua nhiều nỗ lực. Cô từng chịu nhiều tổn thương vì sóng gió gia đình. Năm 2016, cha cô đột ngột qua đời khiến cô đau khổ trong một thời gian dài. Một năm sau, em trai – nam diễn viên Jeon Tae Su cũng tự tử vì bệnh trầm cảm. Điều đó khiến cô gặp cú sốc tinh thần và tạm ngừng đóng phim trong 2 năm.

Giàu có, độc thân, Ha Ji Won khá kín tiếng trong chuyện tình cảm dù không ít lần vướng tin đồn “phim giả tình thật” với bạn diễn, trong đó có tài tử Hyun Bin sau khi hai người đóng chung phim Khu vườn bí mật. Cô yêu thích thể thao, có sở trường các môn boxing, cưỡi ngựa, đấu kiếm, golf. Ngoài ra cô còn biết nhảy Tango và múa. Chính vì vậy Ha Ji Won được coi là mẫu hình bạn gái lý tưởng vừa hiện đại vừa truyền thống. Nhiều người hâm mộ mong chờ khi bước sang tuổi 45, cô sẽ thông báo tin vui tới fan.

Yoo Chae Young từng gây ấn tượng trong bộ phim nhưng đã qua đời vào ngày 24/7/2014 sau một thời gian chống chọi với bệnh ung thư dạ dày. Cô ra mắt ngành giải trí vào năm 1989, sau đó gia nhập nhóm nhạc Cool vào năm 1994. Một năm sau, cô rời nhóm, tiếp tục hoạt động với nhóm hai thành viên US vào năm 1995. Ngoài 2 phần phim Sex is Zero, cô còn tham gia vai khách mời trong phim Thợ săn nô lệ. Thời điểm tin tức cô qua đời đã khiến làng giải trí xứ Hàn bàng hoàng. Các ngôi sao như MC Yoo Jae Suk, Song Eun Yi, Park Sun Mi, Kim Hyun Soo, Song Ji Hyo, Kim Jong Kook… đều không nén được những giọt nước mắt.

Choi Sung Kook (trái) là nam diễn viên Hàn Quốc xuất hiện trong nhiều bộ phim khác nhau. Ngoài vai diễn hài hước trong Sex is Zero, anh còn tham gia vào các bộ phim như: Love is Beautiful; Oh! Chúa tôi; Love Match, Dae Bak Family; Playful Kiss;...

Anh tiết lộ về bạn gái kém 24 tuổi thông qua chương trình Chosun's Romantist vào tháng 9/2022. Nam diễn viên cho hay cả hai hẹn hò được 1 năm và dự định sẽ kết hôn. Choi Sung Kook gặp bạn gái khi cô đang là nghiên cứu sinh. Hai người yêu xa vì bạn gái anh sống ở Busan. Hai bên gia đình từng phản đối kịch liệt mối quan hệ của họ, sau nửa năm thuyết phục mới đồng ý.

