Diễm My 9X bất ngờ rao bán nhà, thay đổi thế nào sau khi bạn trai Việt kiều cầu hôn?

Diễm My là một trong những người đẹp nức tiếng của showbiz Việt. Cô càng được ngưỡng mộ hơn khi có một chuyện tình đẹp với bạn trai doanh nhân Việt kiều.

Sở hữu vóc dáng gợi cảm, Diễm My cho thấy gu thời trang nóng bỏng. Cô không e ngại việc diện đồ sexy, miễn sao đẹp và hợp thời trang.

Ngày 26/12/2022, Diễm My bất ngờ nhận được lời cầu hôn của bạn trai khi cả hai đang du lịch trên khinh khí cầu. Cô viết: “Khi chúng ta ở độ cao 3.000 ft (tầm 920m - PV), anh đã khiến em tỏa sáng như một viên kim cương”, kèm theo đó là hình ảnh chụp bản thân rất hạnh phúc khi nhận lời cầu hôn.

Từ sau khi nhận lời cầu hôn, Diễm My có những thay đổi trong cuộc sống. Tuy nhiên, điều khác biệt này không quá nhiều so với trước kia.

Nữ diễn viên cũng hé lộ luôn tài sản “khủng” khi mới đây nhất rao bán 2 căn hộ cao cấp (chuẩn bị được nhận nhà). Diễm My cũng nói lý do vì cô ở quận 7 cho gần gia đình nên muốn bán lại. Trong đó có 1 căn view hồ bơi, 1 căn view sông, giá trị 5,5 tỷ đồng/căn.

Vào ngày Lễ Tình nhân vừa qua, cô nàng tự nhận: “Với My ngày nào cũng là ngày Valentine”. Bạn trai của Diễm My là doanh nhân Vinh Nguyễn. Cặp đôi lần đầu gặp gỡ năm 2015 tại Liên hoan phim tại Úc. Đến tháng 3/2018, Diễm My chính thức công khai mối quan hệ.

Điểm đặc biệt mà người hâm mộ nhanh chóng nhận ra trong sự thay đổi ở vẻ bên ngoài của Diễm My chính là hình ảnh của chiếc nhẫn kim cương.

Đăng ảnh bên bạn trai, Diễm My tự hào và hạnh phúc khoe chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Trước kia Diễm My và bạn trai chia sẻ hình ảnh khi đi du lịch cùng nhau khá cởi mở.

Giờ đây, cả hai chủ yếu đăng ảnh cùng nhau sát cánh trong những sự kiện hay những cuộc gặp gỡ bạn bè.

Mồng 1 Tết vừa qua, Diễm My chia sẻ niềm hạnh phúc bên bạn trai. Cặp đôi cùng diện áo dài chụp hình trong bối cảnh background đậm không khí Tết truyền thống.

Diễm My cùng bạn trai hoàn thành chặng đường chạy bộ trên đường chạy tại Mộc Châu, Sơn La. Cô chia sẻ niềm vui: "Lần đầu My hoàn thành 21 km trail (đường mòn - PV) Mộc Châu và bứt phá bản thân một xíu! Đây thật sự là một dấu ấn đáng nhớ trong ngày đầu năm bên những người thương".

Ngoài ra trong thời gian này, Diễm My còn tham gia "Sao nhập ngũ" 2023.

