Cuộc sống của Diễm My 9X sau cú sốc đột ngột mất đi người yêu thương nhất

Thứ Bảy, ngày 11/04/2020 00:10 AM (GMT+7)

Xúc động trước tâm thư Diễm My 9X gửi người mẹ đã khuất, nhiều đồng nghiệp đã động viên chia sẻ với nỗi đau với nữ diễn viên.

Cách đây vài giờ, trên trang cá nhân, nữ diễn viên Diễm My 9X vừa có dòng tâm sự đầy xúc động sau 1 năm ngày mất của mẹ. Diễm My chia sẻ: "Mẹ mất như mới hôm qua, cảm giác đau đớn tột cùng vẫn còn nguyên vẹn. Trước đây, đối với mình cái chết chỉ như 1 câu chuyện buồn trên phim ảnh, hay trong cuộc sống, rồi cũng thoáng qua và quên mất, cho tới khi nó xảy ra với chính mẹ mình, người mình yêu thương nhất. Cũng không biết phải diễn tả cảm giác đó nó như thế nào nữa".

Diễm My khóc khi nhìn di ảnh của mẹ

Cô cho biết sau nỗi đau mất mẹ, cô tập trung thời gian cho công việc để có thể quên đi nỗi buồn: "1 năm qua mình cũng có 1 vài niềm vui nho nhỏ, và rồi trở lại với công việc cũng cuốn theo sự bận rộn. 8 tháng xa nhà ra Hà Nội đóng phim đôi lúc tưởng quên mất nỗi đau đó. Nhưng rồi tối về nó cứ ập đến ngập cả bầu trời".

Những tâm sự của Diễm My nhận được nhiều sự chia sẻ của bạn bè, đồng nghiệp. Nhiều người để lại bình luận động viên, an ủi nữ diễn viên: "My ơi! Ôm em thật chặt! Cứ viết ra, cứ được nhớ mẹ, thương mẹ em nhé! Rồi lại vững vàng bước tiếp! Yêu thương em rất nhiều!", "Mạnh mẽ lên em, chỉ được buồn đúng hôm nay, mai lại gác lại để sống có ý nghĩa như mẹ em luôn mong nhìn thấy em nhé", "Một cô gái hiếu thảo như em thì cô sẽ luôn dõi theo và ủng hộ em. Đặc biệt, cô không muốn thấy em buồn đâu"....

Cô hối hận vì quá bận rộn với công việc nên ít dành thời gian cho mẹ

Diễm My được khán giả biết đến là một diễn viên, người mẫu và người dẫn chương trình đình đám của showbiz Việt. Người đẹp sinh năm 1990 đóng phim từ khi mới lên 6 tuổi. Sau đó, cô gây ấn tượng khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt. Tiếp đó, Diễm My liên tục tham gia nhiều dự án phim như "Làn môi trong mưa", "Váy hồng tầng 24", "Mỹ nhân kế", Gái già lắm chiêu", "Chạy đi rồi tính", "Cô Ba Sài Gòn"...

Tháng 4/2019, mẹ của nữ diễn viên qua đời đột ngột ở tuổi 59 khiến cô bị sốc, day dứt vì chưa dành nhiều thời gian hơn cho mẹ: "Tôi day dứt vì vẫn chưa đưa mẹ đi chơi nhiều, những lần trước bà chủ yếu theo con đi làm. Mẹ thường nói gặp tôi ít quá, dù hai mẹ con ở chung nhà. Tôi đã tự hứa dành trọn thời gian cho mẹ trong chuyến đi hè này, vậy mà...", cô nghẹn ngào.

Diễm My thừa nhận năm qua có khá nhiều niềm vui nhưng vẫn không khiến cô nguôi nỗi nhớ về mẹ

Sau khi mẹ mất, Diễm My cố gắng vượt qua cú sốc và quay lại với công việc, cuộc sống hằng ngày. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, cô đi du lịch và đón năm mới, kết hợp đón sinh nhật: "Năm nay, sinh nhật của tôi trùng vào mùng 3 Tết. Những năm trước, khi còn có mẹ bên cạnh, tôi thường đón Tết ở nhà thôi. Nhưng lần này, tôi muốn đi xa. Có lẽ những chuyến đi giúp tôi nhẹ nhõm, bình yên hơn. Khi ở nhà, nhìn đâu mình cũng sẽ thấy kỷ niệm", nữ diễn viên nói.

Vì thế, cô quyết định đi du lịch cùng bạn trai doanh nhân. Diễm My và bạn trai doanh nhân đã hẹn hò được hơn ba năm, trong đó có hai năm yêu xa. Cô chia sẻ hai người có tính cách khác nhau nhưng luôn cố gắng dung hòa và nhường nhịn lẫn nhau.

Nguồn: http://danviet.vn/sao/cuoc-song-cua-diem-my-9x-sau-cu-soc-dot-ngot-mat-di-nguoi-yeu-thuong-nhat-...Nguồn: http://danviet.vn/sao/cuoc-song-cua-diem-my-9x-sau-cu-soc-dot-ngot-mat-di-nguoi-yeu-thuong-nhat-1077718.html