Cơ trưởng hủy hôn với giảng viên Âu Hà My ở "phút 89" giờ có cuộc sống bất ngờ

Mới đây, trên trang cá nhân, Hà Duy gây bất ngờ khi đăng tải hình ảnh anh nắm tay bạn gái của mình, đính kèm biểu tượng trái tim. Có thể thấy, cặp đôi đã xăm tên nhau lên tay như một cách thể hiện tình cảm. Bạn gái của nam phi công tên Nga.

Dưới bài viết, nhiều bạn bè, người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến diễn viên “Mùa hè sôi động”: “Chúc mừng anh trai”, “Tết này vui rồi”, “Khi nào cưới nhớ mời em nhé”...

Hà Duy lần đầu công khai người yêu sau 4 năm hủy hôn Âu Hà My

Hà Duy là con trai NSƯT Hương Dung. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, chàng trai 8X từng được mệnh danh là sao nhí triển vọng của màn ảnh Việt khi đóng phim từ nhỏ. Có thể kể đến sự góp mặt của anh trong các phim “Làm mẹ”, “Đội đặc nhiệm nhà C21”, “Mùa hè sôi động”, “Xóm bờ sông”... Tuy nhiên, khi trưởng thành, Hà Duy lại không tiếp tục theo nghề mà chuyển hướng sang học phi công. Hiện tại, nam diễn viên đã trở thành cơ trưởng của một hãng bay nổi tiếng Việt Nam.

Hà Duy từng có chuyện tình đẹp với nữ giảng viên Âu Hà My. Cả hai đã làm lễ dạm ngõ và dự định kết hôn. Thậm chí nam diễn viên còn đưa Âu Hà My đi thử váy cưới. Tuy nhiên, năm 2018, Âu Hà My bất ngờ thông báo hủy hôn. Sau một thời gian, cô nàng kết hôn với diễn viên Trọng Hưng nhưng cũng không có kết thúc đẹp.

Hà Duy từng là sao nhí triển vọng của màn ảnh Việt

Âu Hà My là giảng viên trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) từng khiến cộng đồng mạng xôn xao với bức ảnh chụp tại cổng Đại học Công nghiệp Hà Nội, sau khi tham gia coi thi trong kỳ thi tuyển sinh Đại học do Đại học Quốc gia tổ chức năm 2015. Từ đó, cô nàng nổi lên như một hiện tượng mạng với biệt danh “hot girl giám thị”.

Dù không hoạt động trong showbiz Việt nhưng tình cũ Hà Duy lại là cái tên lọt Top 1 được tìm kiếm nhiều nhất Việt Nam trong năm 2020

Sở hữu gương mặt xinh đẹp và thân hình quyến rũ, nữ giảng viên Đại học khiến người đối diện khó rời mắt, cả khi mặc trang phục trên giảng đường hay lúc diện trang phục tôn dáng

Đầu năm 2021, Âu Hà My khoe chứng nhận sở hữu căn nhà mặt đất tiền tỷ. Người đẹp Hà thành cho biết, đây là món quà tặng bản thân ở tuổi 27

Trên Facebook cá nhân, Âu Hà My thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên bạn bè và người thân trong các chuyến đi chơi, tụ tập hay làm thiện nguyện. Vào tháng 6/2022, nữ giảng viên thông báo đã lấy bằng Thạc sĩ và đang học tiếp lên Tiến sĩ

