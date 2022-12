"Ông tổ" bóng đá đỉnh cao, đi trước thời đại 50 năm và sự thật ít ai biết

Sáng ngày 30/12, thông tin Edson Arantes do Nascimento - vua bóng đá Pele - qua đời vì căn bệnh ung thư ở tuổi 82 làm “dậy sóng” toàn cầu. Không chỉ các siêu sao như Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappe..., mà người hâm mộ thể thao, ca sĩ, diễn viên... cũng gửi lời tiếc thương đến huyền thoại người Brazil

Những giai thoại về Pele chưa bao giờ gây nhàm chán mỗi khi nhắc đến. Vài năm qua, fan bóng đá truyền tay nhau đoạn video có nội dung "Những gì bạn thấy ở thần tượng của mình, Pele đã làm từ 50 năm trước". Trong đó, hàng loạt kỹ thuật mang tính thương hiệu như "Marseille Roulette" ("xoay compa") của Zinedine Zidane, "Cruyff Turn" của Johan Cruyff, những pha đi bóng qua người ảo diệu của Ronaldo "béo", Ronaldinho, Lionel Messi đều được Pele thực hiện hoàn hảo.

Tuy nhiên, Pele không chỉ nổi tiếng trong bóng đá mà còn là tên tuổi lớn ở khu vực Nam Mỹ bằng tài năng nghệ thuật.

Người dân Brazil xem ông là “bảo vật quốc gia”

Ngoài sân cỏ, Pele ghi dấu ấn với hàng loạt tác phẩm âm nhạc, phim truyền hình, sân khấu kịch... Cố huyền thoại Nam Mỹ từng khẳng định: “Nếu không làm cầu thủ thì tôi đã là nhạc sĩ”. Ông từng sáng tác hơn 100 ca khúc. Trong đó, tiền đạo Brazil được nhớ tới nhiều nhất với bài hát “Pele Ginga” – do ông tự viết và trình bày năm 2006. Vừa ra mắt, tác phẩm này đã tạo ra tiếng vang lớn và “Pele Ginga” cho tới hiện tại vẫn được biết tới như ca khúc thành công nhất của Pele.

Hai trong số 100 bài hát gắn liền với tên tuổi huyền thoại bóng đá

Khi Brazil đăng cai Thế vận hội Mùa hè tại Rio de Janeiro vào năm 2016, ông đã sáng tác, thu âm và phát hành một ca khúc chủ đề không chính thức cho sự kiện mang tên “Esperanca” (tạm dịch: Hy vọng). Lúc này, Pele đã 75 tuổi. Trong bài viết giới thiệu ca khúc trên trang Facebook cá nhân, nam cầu thủ tiết lộ, mình được truyền cảm hứng từ “cảm giác hy vọng và hạnh phúc trên khắp thế giới” từ các trận thi đấu ở Rio (Brazil). Ca khúc được Pele tự mình thể hiện cùng một dàn hợp xướng thiếu nhi.

Năm 2020, Pelé đã phát hành một bài hát với bộ đôi Rodrigo Sanchez và Gabriela Quintero từng đạt giải Grammy, có tên “Acredita No Veio” (Listen To The Old Man). Đó cũng là bài hát cuối cùng trong cuộc đời của danh thủ quá cố.

Bài hát cuối cùng của cầu thủ Nam Mỹ

Bên cạnh sáng tác nhạc, Pele còn tham gia diễn xuất trên màn ảnh rộng. Đáng chú ý nhất có lẽ phải kể tới “Victory”, do John Huston làm đạo diễn. Bộ phim này lấy bối cảnh ở Chiến tranh Thế giới thứ Hai. Pele diễn bên cạnh những diễn viên nổi tiếng của Hollywood như Sylvester Stallone và Michael Caine. Bộ phim gặt hái gần 28 triệu USD doanh thu phòng vé.

Huyền thoại bóng đá cũng tham gia một số phim tài liệu, như: “This is Pele” (1974), “Pele Eterno” (2004) và “Cine Pele” (2011).

Bên cạnh đó, Pele có thời gian xuất hiện trong các tác phẩm nhạc kịch opera của đài TV Globo. Trong “O Clone” (Người nhân bản), ông đã tự chơi đàn và hát bài “Em Busca do Penta" (Tìm kiếm người thứ năm). Lời bài hát nói về việc Brazil vô địch World Cup một lần nữa. Ba tháng sau, Brazil vô địch World Cup lần thứ năm.

