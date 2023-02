Chuyện đời sóng gió của 2 ngôi sao sang Việt Nam sinh sống

Cựu hoa hậu Hàn Quốc sang Việt Nam: Sóng gió vì cuộc hôn nhân cùng chồng kém 18 tuổi

Mới đây thông tin về cựu hoa hậu, diễn viên Ham So Won người Hàn Quốc cùng chồng và con gái sang Việt Nam sinh sống được tiết lộ. Chồng cô là Trần Hoa, người Trung Quốc, kém cô 18 tuổi. Con gái hiện học tại một trường tiểu học Anh – Hàn tại TP. HCM.

Ham So Won và ông xã kém 18 tuổi

Nữ diễn viên dự định ở Việt Nam 1 năm để nghỉ ngơi trước khi trở lại Hàn Quốc. Sau nhiều lần sang Việt Nam du lịch, cô và ông xã yêu mến vẻ đẹp đất nước, con người và các món ăn nơi đây nên đã đưa ra quyết định này.

Cuộc đời của Ham So Won trải qua nhiều sóng gió, từng bị phơi bày góc khuất đời tư khi tham gia game show. Cô từng thừa nhận phải nói dối về gia thế nhà chồng chỉ vì muốn thu hút người xem trong show. Bản thân nữ diễn viên từng tham gia Hoa hậu Hong Kong 1997, đăng quang Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương, được biết tới qua một số vai diễn phụ, trong đó có phim Tình dục là chuyện nhỏ (tựa tiếng Anh: Sex is Zero).

Mỹ nhân "Tình dục là chuyện nhỏ" từng trải qua vài lần phẫu thuật thẩm mỹ

Từng bị coi là hoa hậu Hàn Quốc ồn ào nhất trong vài năm trở lại đây, Ham So Won được nhắc tới nhiều sau khi kết hôn cùng mỹ nam Trung Quốc. Cô từng bị bố mẹ phản đối, tuyên bố từ mặt nếu cô muốn kết hôn với người đàn ông này. Vượt qua dị nghị, cả hai vẫn quyết định đến bên nhau. Khi là trụ cột kinh tế của gia đình, nàng hậu xứ Hàn nhiều lần bày tỏ thái độ khó chịu với chồng và gia đình anh, khiến anh mệt mỏi, nhiều lần hai người cãi vã nhất là từ sau khi có con. Thậm chí có thông tin cả hai từng đứng trước bờ vực hôn nhân tan vỡ. Rất may sau đó Ham So Won đã nhận ra sai lầm và níu kéo ông xã, hai người hóa giải mâu thuẫn và cùng nhau xây dựng lại niềm tin, hạnh phúc.

Minh tinh Hong Kong sang Việt Nam kinh doanh: Bi kịch 2 lần trên phim trường vì cảnh nóng

Không chỉ riêng ngôi sao xứ Hàn quyết định sang Việt Nam sinh sống, một người đẹp Hong Kong cũng từng lựa chọn Việt Nam làm điểm đến sau những đổ vỡ trong cuộc sống.

Trịnh Diễm Lệ ngày trẻ

Đó là mỹ nhân một thời Trịnh Diễm Lệ - bạn diễn của Lương Triều Vỹ trong Lộc Đỉnh Ký. Cô được coi là một trong những ngôi sao sáng của xứ Cảng Thơm trong thập niên 1980, 1990. Một thời gian cô dấn thân vào phim 18+ với mong muốn mau đổi vận nhưng lại nhận về bi kịch.

Năm 1994, Trịnh Diễm Lệ tham gia phim Con gái của bóng tối phần 2, đóng cùng Hà Gia Câu. Theo thỏa thuận ban đầu, cô sẽ có một số cảnh nóng nhưng bạn diễn nam chỉ được phép chạm phần trên cơ thể cô. Vậy nhưng khi bấm máy, cô đã rất sốc khi bạn diễn sờ mó khắp cơ thể, khiến cô lập tức đẩy người này ra và hét lớn: “Anh làm cái gì vậy?”. Những tưởng sẽ được cứu nguy, nào ngờ cô lại bị ê-kíp mắng không chuyên nghiệp. Thậm chí sau đó, cô còn bị bạn diễn cưỡng bức, thực hiện cảnh nóng tới mức bầm tím cơ thể.

Dấn thân vào cảnh nóng, Diễm Lệ từng nhận bi kịch

Tới khi tham gia Đoạn Tình Từ Hy, Diễm Lệ tiếp tục phải chịu oan ức. Trong thỏa thuận ban đầu chỉ nói cô khoe vòng một nhưng khi vào set quay, đạo diễn lại bắt ép cô khỏa thân. Dù từ chối nhưng cô bị hai người đàn ông theo lệnh của đạo diễn xé áo quần trên người để thực hiện cảnh quay. Khi đó, nữ diễn viên Khâu Thục Trinh cũng có mặt trên phim trường nhưng không thể làm gì để giúp đỡ vì lực bất tòng tâm.

Cuộc đời của minh tinh này ngập tràn những đau thương cả trong chuyện tình cảm lẫn công việc. Năm 1995, cô được “ông lớn” Hoàng Nhậm Trung theo đuổi. Vậy nhưng chỉ sau 7 năm, cuộc sống của cô lại quay trở về như cũ sau khi đại gia này bất ngờ qua đời.

Năm 2012, cô được một đại gia tên Lâm Kiến Danh nâng đỡ, làm một nhân viên văn phòng nhưng khi phỏng vấn còn không biết điền vào đơn đăng ký. Trịnh Diễm Lệ từng tâm sự khi người ta hỏi cô một phút gõ được bao nhiêu chữ, trình độ học vấn ra sao, biết nói mấy thứ tiếng..., cô thực sự không biết điền thế nào, đành phải viết tên và số chứng minh thư của mình rồi ký tên. Mặc dù biết họ nhất định sẽ nhận vào làm nhưng cảm thấy rất căng thẳng và áp lực nên thường ngày cô sẽ nhận việc quét dọn vệ sinh, cuối tuần dọn dẹp lau chùi đồ đạc.

Nhan sắc xuống dốc, nữ diễn viên vẫn chăm chỉ kiếm sống bằng những công việc vất vả

Ở tuổi 40 vẫn phải làm đủ thứ việc để trang trải cuộc sống trong đó có cả nhân viên cửa hàng tiện lợi, hình ảnh Trịnh Diễm Lệ đứng bán hàng với gương mặt đã tàn phai nhan sắc khiến không ít khán giả thấy tiếc nuối một thời hào quang của cô. Sau thời gian bôn ba, cô quyết định sang Việt Nam cùng với số tiền tích góp được, mở một quán cà phê kinh doanh. Cô quyết định chọn cuộc sống không vướng bận tới showbiz.

Trịnh Diễm Lệ quyết định sang Việt Nam sinh sống sau những tháng năm bôn ba

