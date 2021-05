Chồng Thu Phương nói bà Phương Hằng “không tỉnh táo, cần xem ngay giấy xác nhận tâm thần”

Thứ Sáu, ngày 28/05/2021 15:15 PM (GMT+7)

Dũng Taylor cho rằng, bà Nguyễn Phương Hằng đang sử dụng giấc mơ để lách tội “vu khống”.

Trong buổi livestream ngày 22.5, doanh nhân Nguyễn Phương Hằng kể về giấc mơ của mình: “Em nằm mơ em thấy nó nói chuyện với Hoài Linh nó xác nhận là tiền vẫn còn nằm trong tài khoản, 6 tháng nay không biết nó làm cái gì nhưng mà tiền vẫn còn nằm nguyên trong tài khoản thì thôi cái mùa dịch này ai cũng thất nghiệp hết ai cũng khó khăn hết thì thôi đâu trả về đó đi".

Tôi cũng không biết đúng hay sai nhưng theo như tôi, đối với Hoài Linh, hột xoàn đong thành lon thì 13 tỷ đâu có nghĩa lý gì đâu, búng tay cái là có rồi. Có điều Hoài Linh bị quên thôi nhưng mà nếu thật sự Hoài Linh có nhận 13 tỷ đó của quý vị thì thời điểm nhận là giúp đỡ cho lũ lụt mà giờ lũ lụt không còn nữa, chỉ còn dịch. Vậy thì thôi tiền ai trả về nhà đó đi. Ai chuyển vô sao thì chuyển ra y vậy thì em thấy hay hơn”.

Sáng 24.5, Hoài Linh lên tiếng xác nhận vẫn chưa chuyển hơn 13 tỷ từ thiện miền Trung sau 6 tháng. Anh cho biết, số tiền chính xác là 14,67 tỷ đồng, sau khi cộng luôn lãi suất và trừ những khoản đã chi cho từ thiện tại một số nơi, còn lại 13 tỷ 770 triệu 205 nghìn 833 đồng hiện vẫn nằm trong tài khoản riêng dành cho mục đích từ thiện mà anh đã thiết lập.

Trong livestream tối ngày 25/5, bà Phương Hằng khiến nhiều người hoang mamng khi tiết lộ giấc mơ tiếp theo về nghệ sĩ Hoài Linh. “Tôi nằm mơ tôi thấy Hoài Linh đánh số cả tỷ đồng. Đi casino lần 500, 700 nghìn đô... Coi chừng bay hết số tiền của quý vị rồi đó... Cho nên tạm coi giấc mơ của tôi là mơ đi, tôi chỉ giải mã giấc mơ của tôi thôi", bà chủ Đại Nam nói.

Trước những chia sẻ của doanh nhân Nguyễn Phương Hằng, “ông bầu” Dũng Taylor (chồng ca sĩ Thu Phương) cho biết: "Người sử dụng giấc mơ để nói chỉ có trẻ trâu nghe thôi. Dạng người này phải uống thuốc đúng giờ". Ngoài ra, chồng Thu Phương còn đăng hẳn một bài viết dài với tựa đề: Giải mã giấc mơ, gửi đến bà Phương Hằng.

Theo Dũng Taylor, những người sử dụng giấc mơ để nói chuyện thì thường không tỉnh táo và cần xem ngay giấy xác nhận tâm thần. "Nếu cho đồng bóng là mê tín, mà sử dụng giấc mơ để nói chuyện là dạng gì? Người sử dụng giấc mơ để nói chuyện thường phải uống thuốc mỗi ngày đúng giờ! Nói chuyện lúc tỉnh, lúc mơ như trong phim, vậy thì ai đang diễn, nghệ sĩ hay doanh nhân? Khi nói chuyện với ai, bạn nhớ hỏi đang tỉnh hay mơ nhé? Nhớ yêu cầu họ cho xem giấy xác nhận tâm thần trước khi ký hợp đồng, à mà nghe đâu họ đã "chuẩn bị" sẵn giấy xác nhận tâm thần rồi. Muốn sử dụng giấc mơ để lách tội vu khống thì có lẽ hơi muộn rồi, người cố vấn sử dụng chiêu trò này phải áp dụng ba tháng trước đây", Dũng Taylor viết.

Hồi tháng 4, Dũng Taylor từng lên tiếng phẫn nộ về sự việc doanh nhân Nguyễn Phương Hằng gọi nghệ sĩ Việt là "đám nghệ sĩ". Ngay sau đó, trên livestream ngày 30/4, bà Phương Hằng đã gọi tên danh Dũng Taylor và dùng nhiều từ ngữ nhạy cảm. Bà chủ Đại Nam còn nhắc tên ca sĩ Thu Phương và tuyên bố: “Quá buồn cho ai có người chồng như vậy…”.

Khi bị bà Phương Hằng phản bác, Dũng Taylor nói: "Time for talk is over! Things are set in motion" (Tạm dịch: Không phải lúc để nói chuyện nữa, giờ phải hành động).

Lần đầu tiên doanh nhân Nguyễn Phương Hằng gọi tên Hoài Linh là trong livestream ngày 16/4. Theo bà Hằng, Hoài Linh từng gặp Võ Hoàng Yên để chữa bệnh, nhưng khi thấy vợ chồng bà lên tiếng tố cáo vị lương y này lừa đảo hàng trăm tỷ đồng mà Hoài Linh vẫn không lên tiếng. Bà cho rằng dù Võ Hoàng Yên có chữa được khỏi bệnh cho Hoài Linh hay không thì nam danh hài cũng nên lên tiếng, vì đó là trách nhiệm của người nghệ sĩ với sức khoẻ cộng đồng. “Hoài Linh là nghệ sĩ, sống nhờ cộng đồng. Vì vậy dù đúng hay sai, chỉ cần Hoài Linh lên tiếng trước công chúng là đủ”, bà Hằng nói.

Về sự im lặng của Hoài Linh, ca sĩ Hà My (người tự nhận là vợ của Hoài Linh) thay mặt chồng gửi lời xin lỗi với doanh nhân Nguyễn Phương Hằng. “Em thay mặt chồng gửi chị lời xin lỗi. Thời gian qua anh Linh im lặng không phải vì anh sai hay cố tình công kích chị, thách thức cộng đồng như chị suy nghĩ. Nếu từ nay về sau có bất cứ nghệ sĩ nào lên tiếng thì chị cũng nên hiểu cho anh Linh rằng anh không kêu họ làm như vậy. Em hứa với chị, một ngày gần đây nhất, vợ chồng em sẽ đến gặp chị để giãi bày và nói rõ sự thật về ông Võ Hoàng Yên có chữa hết bệnh hay không”, Hà My thẳng thắn.

