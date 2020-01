Chi Pu "đốt mắt" fan với bikini siêu bé lộ chân ngực, Minh Hằng không kém cạnh

Thứ Năm, ngày 30/01/2020 08:53 AM (GMT+7)

Chi Pu, Minh Hằng cùng dàn mỹ nhân Việt đồng loạt khiến fan phấn khích bởi loạt ảnh nóng bỏng đầu năm.

Ngày mồng 3 Tết Canh Tý 2020, Chi Pu khiến cư dân mạng xôn xao khi đăng loạt ảnh nóng bỏng trên trang cá nhân. Theo đó, mỹ nhân Hà Thành có chuyến du xuân tại bãi biển Kata Beach, Phuket, Thái Lan.

Trong ảnh, nữ diễn viên “Chị chị em em” mặc bikini hai mảnh bé xíu màu hồng, khoe dáng thon nuột với đường cong đang ghen tỵ. Đáng chú ý, chiếc áo bơi ngắn cũn để lộ chân ngực để lại không ít liên tưởng cho người nhìn.

Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận khen ngợi body đẹp mắt của Chi Pu: "Nóng bỏng quá", “Xinh muốn xỉu”,...

Ngay sau đó không lâu, giọng ca "Anh ơi ở lại" tiếp tục đốt mắt fan khi tung video khoe đường cong hút mắt. Thời gian gần đây, mỹ nhân sinh năm 1993 có bước đột phá lớn khi chuyển hướng từ hot girl trong sáng, dễ thương sang hình ảnh sexy, thành công, quyến rũ. Hiện tại cô cũng là một trong những mỹ nhân quyến rũ và "chịu khó cởi" nhất showbiz Việt.

Cũng có mặt tại Thái Lan, á hậu Huyền My diện bikini sexy kết hợp với áo choàng mang họa tiết nổi bật. Đặc biệt, vòng 1 hờ hững của người đẹp cũng khiến fan phấn khích. Dịp cuối năm vừa qua, Huyền My gặp sự cố bất ngờ bị ngất xỉu ở sân bay Tân Sơn Nhất do suy nhược cơ thể khiến người hâm mộ lo lắng. Tuy nhiên cô đã nhanh chóng lấy lại được thần sắc tươi trẻ, cuốn hút sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Dịp Tết, Minh Hằng chọn Bali để nghỉ dưỡng. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đăng tải loạt ảnh mặc áo tắm liền mảnh phá cách.

Ngoài bộ trang phục áo tắm ấn tượng, Minh Hằng còn kết hợp kính mắt sành điệu.

Khánh Linh The Face đón bình minh trên biển với bộ bikini liền mảnh đơn giản nhưng ghi điểm bởi thần thái ấn tượng cùng thân hình hoàn hảo.

Ca nương Kiều Anh khoe dáng gợi cảm khi đi du lịch chồng con ở vịnh Vĩnh Hy, Ninh Thuận. Dù đã là mẹ một con nhưng người đẹp sinh năm 1994 vẫn giữ được vóc dáng hoàn hảo khiến nhiều người ngưỡng mộ. Kiều Anh cho biết cô hạn chế tinh bột, ăn nhiều rau xanh, thịt, cá và đặc biệt loại quả có múi, giàu vitamin.

Minh Tú cũng tham gia cuộc đua sexy với dàn mỹ nhân Việt khi tung ảnh bikini khoe thân hình không chút mỡ thừa.

Nguồn: http://danviet.vn/sao/chi-pu-dot-mat-fan-voi-bikini-sieu-be-lo-chan-nguc-minh-hang-khong-kem-can...Nguồn: http://danviet.vn/sao/chi-pu-dot-mat-fan-voi-bikini-sieu-be-lo-chan-nguc-minh-hang-khong-kem-canh-1053767.html