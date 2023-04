Cao Thái Hà: “Ngày sinh nhật được ở bên mẹ là ý nghĩa nhất”

Được biết, đã nhiều năm kể từ khi ba của Cao Thái Hà qua đời, nữ diễn viên mới lại đón tuổi mới bên cạnh những người thân yêu. Đây có lẽ cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà Cao Thái Hà tìm lại được trong sinh nhật của mình sau nhiều mất mát liên tiếp đã qua.

Ánh mắt ngập tràn niềm vui của nữ diễn viên 9X trong bức ảnh tiệc sinh nhật nhỏ bên các thành viên gia đình là mẹ, gia đình chị gái và em trai đã nói lên sự ấm áp của khoảnh khắc đẹp đẽ này.

Cao Thái Hà chia sẻ: “Năm nay, Hà không tổ chức tiệc tùng, cũng không quá háo hức về những món quà mừng tuổi mới. Trải qua nhiều biến động cuộc sống, có duyên để hướng tâm tu tập suốt một năm qua, Hà nhận ra ngày sinh nhật của bản thân là ngày dành cho đấng sinh thành của mình. Hà đã tạm gác lại công việc, trở về bên mẹ, ăn bữa cơm mẹ nấu, ôm mẹ ngủ và đón sinh nhật cùng gia đình. Hà tặng quà và nói cảm ơn mẹ vì mẹ đã sinh ra mình. Mẹ là để yêu thương. Nếu vẫn chưa biết yêu thương mẹ thì chúng ta không thể yêu thương ai cả”.

Cao Thái Hà cho biết cô đã bỏ lỡ nhiều thời gian để có được giây phút hạnh phúc đúng nghĩa trong ngày sinh nhật của mình: “Chúng ta như những cánh chim mải miết theo đuổi rất nhiều thứ lung linh, hào nhoáng ở tận chân trời và cho rằng ở đó có hạnh phúc, nhưng thật ra hạnh phúc là nhà, là cha mẹ, là gia đình, họ vẫn luôn ở đó đợi chờ và sẵn sàng chữa lành những cánh chim mỏi trở về bằng tình yêu thương vô điều kiện”.

Cách đây ít ngày, Cao Thái Hà cũng dành tặng mẹ một món quà đặt biệt nhân ngày sinh nhật của mẹ là một căn hộ trị giá khoảng 5 tỉ đồng. Nữ diễn viên chia sẻ sau khi hoàn thiện tất cả, cô sẽ đón mẹ và em trai lên ở cùng để cả nhà được ở gần nhau hơn.

Cao Thái Hà sinh năm 1990 tại Cần Thơ. Hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, mỹ nhân 9X khẳng định được tài năng qua những vai diễn lớn nhỏ từ điện ảnh tới truyền hình. Không đóng khung với một vai diễn nhất định, Cao Thái Hà luôn biết cách khẳng định bản thân với nhiều nhân vật góc cạnh trên màn ảnh. Từ mợ Hai Sáng mưu mô trong phim Tiếng sét trong mưa, Hoạn Thư trong Kiều cho tới vai diễn Vân có diễn biến tâm lý phức tạp trong Trại hoa đỏ hay thiếu úy Lam trong Bão ngầm hay mới đây nhất là vai Xuân - một người phụ nữ nông thôn ích kỷ, kém hiểu biết trong Mẹ rơm, Cao Thái Hà đều khiến khán giả bất ngờ với khả năng biến hóa với mỗi vai diễn.

Đặc biệt, người đẹp quê Cần Thơ cũng là một trong số ít những diễn viên sẵn sàng hi sinh khi đóng phim có cảnh nóng. Cao Thái Hà cho biết, bản thân cô luôn nghiêm túc với nghề nên khi đóng cảnh nóng cô sẽ dồn hết tâm huyết, hi sinh cho vai diễn. Nhờ sự hi sinh vì nghệ thuật, Cao Thái Hà được khán giả đánh giá cao khi luôn tận tâm với nghề.

