Cảnh sát bắt 158 người trong đêm nhạc của nữ ca sĩ 24 tuổi

Nữ ca sĩ nhạc đồng quê Arm Chutima người Thái Lan tổ chức đêm nhạc ở một nhà hàng tại Incheon, Hàn Quốc vào ngày 27/3 vừa qua. Khán giả chủ yếu là người Thái đang sống và làm việc ở đất nước Hàn. Khi nữ ca sĩ chưa kịp hát, cảnh sát đã bất ngờ ập tới và bắt giữ 158 người lao động bất hợp pháp có mặt trong số khán giả. Những người này sẽ bị phạt hành chính khoảng 550 triệu đồng và bị trục xuất về nước. Nếu không nộp tiền phạt, họ sẽ bị đưa vào danh sách đen không được nhập cảnh vào Hàn Quốc.

Arm Chutima thấy áy náy về sự việc

Sau khi sự việc xảy ra, nữ ca sĩ Arm Chutima đã đăng tải trên trang TikTok cá nhân, chia sẻ cô luôn động viên, ủng hộ cho người Thái ở Hàn Quốc. Cô gửi lời xin lỗi chân thành, đồng thời bày tỏ sự áy náy về đêm nhạc.

Arm Chutima sinh năm 1999, là một ca sĩ nổi tiếng ở Thái Lan, được biết tới với những bài hát như Single Life, He took home already, Not love… Ngoài ra cô từng tham gia bộ phim truyền hình Love Poison 2 (năm 2021). Cô góp mặt trong các show âm nhạc The Wall Song (năm 2020) tập 75 và I can see your voice Thái Lan mùa 3 (năm 2018) đều với tư cách khách mời.

Trước đó trong 2 đêm nhạc của Trương Học Hữu tại Hải Khẩu, Hải Nam, Trung Quốc, cảnh sát đã bắt 20 phe vé, 4 người bán hộ chiếu giả và 7 tên trộm.

Đêm nhạc của Trương Học Hữu từng là nơi cảnh sát bắt 24 người liên quan tới phe vé, bán hộ chiếu giả và 7 tên trộm

Dù đã có tuổi nhưng Trương Học Hữu vẫn được khán giả ngưỡng mộ. Ông tổ chức hơn 200 show diễn ở nhiều nơi. Từ các đêm diễn này, cảnh sát bắt được nhiều tội phạm nên nhiều khán giả gọi ông là “Kẻ thù của tội phạm truy nã”.

