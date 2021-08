Cách xưng hô của Titi dành cho Nhật Kim Anh gây chú ý

Thứ Hai, ngày 16/08/2021 21:58 PM (GMT+7)

Nam ca sĩ kém tuổi dành tặng cho đàn chị những điều đặc biệt trong ngày sinh nhật.

Trong thời điểm giãn cách xã hội, sinh nhật của Nhật Kim Anh được tổ chức theo cách đặc biệt bằng việc chúc mừng online vào ngày 15/8. Đáng chú ý nhất trong số những người gửi lời chúc mừng sinh nhật tới nữ diễn viên chính là ca sĩ TiTi (nhóm HKT).

TiTi chúc mừng sinh nhật nữ diễn viên Nhật Kim Anh qua mạng

TiTi đã cùng một số người bạn tổ chức tiệc online có đầy đủ bánh kem, đồ ăn, nến chúc mừng sinh nhật và không quên gửi những lời chúc tốt đẹp nhất. Đặc biệt, TiTi ăn diện rất bảnh bao với vest chỉnh tề để hát mừng Nhật Kim Anh đón tuổi mới. Vậy nhưng, anh lại khiến cư dân mạng không nhịn nổi cười khi tự bóc mẽ chính mình với bộ trang phục trên tươm tất, dưới xuề xòa. Trong khi chiếc áo vest màu xanh rất sang trọng, phù hợp với không khí của buổi tiệc sinh nhật thì nam ca sĩ lại diện ngay chiếc quần đùi màu đỏ lệch tông.

Trang phục trên tươm tất dưới xuề xòa của TiTi khiến cư dân mạng phì cười

Chủ nhân của bữa tiệc là nữ diễn viên xinh đẹp Nhật Kim Anh cười rạng rỡ với niềm vui khi nhận được những món quà bất ngờ từ bạn bè trong một ngày sinh nhật đặc biệt giữa mùa dịch.

Cũng trong ngày sinh nhật của Nhật Kim Anh, TiTi đã gửi lời chúc dễ thương tới cô: “Happy Birthday President. Many blessings to you", (Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật chủ tịch. Chúc chị nhiều điều tốt đẹp).

TiTi đăng hình thân mật cùng lời chúc mừng tới "chủ tịch"

Cách xưng hô TiTi gọi Nhật Kim Anh là chủ tịch khiến cư dân mạng chú ý về mối quan hệ của hai người. Trong thời gian qua, cả hai thân thiết trong công việc và cuộc sống làm dấy lên tin đồn hẹn hò. Tuy nhiên, hai người lên tiếng phủ nhận, cho biết chỉ là quan hệ đồng nghiệp.

Vào khoảng cuối tháng 7 vừa qua, TiTi cũng lên tiếng giải thích về hình xăm trên ngực khi bị đồn thổi xăm hình Nhật Kim Anh. Anh viết: “Hình xăm trên ngực là mình xăm nữ thần tình yêu của Hy Lạp nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh”.

TiTi khẳng định hình xăm trên ngực là hình nữ thần tình yêu của Hy Lạp

Dù người trong cuộc đã lên tiếng, cộng đồng mạng vẫn đặt dấu chấm hỏi về mối quan hệ của hai người khi cả hai luôn để lộ những cử chỉ rất thân mật, ngọt ngào dành cho nhau khi tặng quà, check-in cùng địa điểm du lịch. Trước những tin đồn, Nhật Kim Anh nói cô mệt mỏi còn TiTi mong muốn mọi người không suy đoán.

