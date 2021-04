Ca sĩ Thiên My - mỹ nhân mới "Đại gia chân đất" nhiều lần bị đại gia gạ gẫm

Thứ Sáu, ngày 09/04/2021 17:45 PM (GMT+7)

“Người ta đồn tôi có đại gia bao nuôi nên không tha thiết âm nhạc”, Thiên My thổ lộ.

Ca sĩ Thiên My được đào tạo bài bản tại Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cô cũng là học trò của các ca sĩ nổi tiếng như: Nhà giáo nhân dân Hồ Mộ La, NSƯT Phương Lan...Đặc biệt, cô còn tốt nghiệp xuất sắc khoa Thanh nhạc với số điểm tuyệt đối. Trước đó, cô từng tham gia cuộc thi K4teen do đài truyền hình HTV tổ chức. Năm đó ,cô được giải ba chung cuộc và Ái Phương đoạt giải nhìn, ca sĩ Thanh Phong giải nhất. Sau cuộc thi đó, Thiên My từng nhận được nhiều lời mời Nam tiến nhưng cô lại e ngại và từ chối.

Giải thích về điều này, ca sĩ 9x cho rằng: “Thời điểm đi thi, tôi còn quá trẻ và không hề có một ê kíp nào hậu thuẫn, hay ai đó bên cạnh để tư vấn cho mình con đường âm nhạc. Hơn nữa, ngay từ bé tôi đã được gia đình dạy dỗ, muốn làm gì thì phải tốt nghiệp, có xong bằng đại học. Sau cuộc thi, mặc dù nhận được nhiều lời mời nhưng tôi đã chối tất cả để quay trở lại cắp sách tới trường, để rèn luyện thật tốt kỹ thuật thanh nhạc của mình”.

“Tôi không muốn chạy show quá nhiều để ảnh hưởng đến giọng hát. Vì thế, tôi chỉ biết đến học và luyện thanh. Đến khi nhìn lại thì những người bạn cùng thời điểm xuất phát với mình như Ái Phương đã trở thành ca sĩ nổi tiếng. Nếu nói không chạnh lòng là nói dối, có ai làm nghệ thuật mà dám tự nhận mình không cần nổi tiếng. Thế nhưng tôi luôn nghĩ, nổi tiếng và thành sao cũng là số phận. Ca sĩ chúng tôi đôi khi còn chưa có duyên với bài hát hit”, Thiên My tâm sự.

Ngay như hiện tại, cô cũng chưa tìm được một ê kíp nào đó riêng cho mình. Thiên My cũng cho biết, trong môi trường showbiz, cô cũng nhận được mọi lời hứa hẹn nhưng cô luôn lo sợ, e ngại mình sẽ rơi vào sự hụt hẫng, vô vọng của danh vọng ảo mà người ta đưa cho mình.

“Sau khi tốt nghiệp, cầm trên tay tấm bằng loại xuất sắc, tôi đã mất 1 năm để loay hoay, tìm lối đi cho mình. Tôi có thể không đi nhanh được như các bạn đồng nghiệp khác, không có hoa hồng trải thảm nhưng tôi sẽ bước tiến chậm và chắc”, ca sĩ 9X khẳng định.

Vóc vóc dáng nhỏ xinh nhưng giọng hát dày, đầy nội lực, Thiên My có thể hát được nhiều dòng nhạc khác nhau, từ nhạc xưa đến nhạc trẻ. Thời điểm, dòng nhạc xưa bùng nổ, cô cũng đắt show hát ở các phòng trà tại Hà Nội, nhưng Thiên My không muốn định hình ở một dòng nhạc nhất định. Sau khoảng thời gian ấp ủ và trải nghiệm, cô lựa chọn dòng nhạc trẻ để chinh phục khán giả và sẽ là con đường dài.

Ca sĩ Thiên My dù không sở hữu chiều cao lí tưởng của hoa hậu nhưng cô lại có số đó ba vòng nỏng bóng, cùng làn da trắng và ngoại hình ưa nhìn nên cô dễ dàng được nhiều đạo diễn để ý.

Mới đây nhất, đạo diễn Bình Trọng cũng tiết lộ cô sẽ là “nàng thơ” mới của anh trong dự án phim “Làng ế vợ, Đại gia chân đất” trong tập tiếp theo. Trước đó, cô cũng từng góp mặt một số vai nhỏ trong các bộ phim truyền hình như: Về nhà đi con, Quỳnh búp bê... Trong bộ ảnh mới, cô khoe vóng dáng chuẩn và hình ảnh gợi cảm nhưng không kém phần sang trọng.

Được biết, ngay từ khi đi học cô đã nổi tiếng là hot girl nhạc viện. Vì thế, đã có nhiều người tiếp cận và chinh phục Thiên My. Cô cho biết: “Làm nghệ thuật, có nhan sắc và tuổi trẻ nên các ca sĩ chúng tôi sẽ nhận được những lời mời từ các đại gia. Đã có người ngỏ ý muốn tôi làm “vợ bé” và không cần phải khổ sở ca hát, nhưng tôi đã từ chối. Với tôi, mình còn tuổi trẻ, mình còn hoài bão và không được phép sống dựa vào ai”.

Không chạy show quá nhiều, hay tham gia các chương trình để đánh bóng tên tuổi nhưng cô vẫn có cuộc sống đầy đủ. Vì thế, cô vướng tin đồn có đại gia bao nuôi.

“Tôi từng nghe những tin đồn không hay về mình. Thế nhưng tôi không bận tâm về điều đó. Bởi, tôi may mắn sinh gia trong một gia đình, có bố mẹ luôn hết lòng, tạo điều kiện để cho tôi được thoải mái theo nghề”, Thiên My khẳng định.

