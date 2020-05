Bị chê bánh tráng trộn 250k/suất, sao nam có gia tộc bề thế nói một câu bất ngờ

Thứ Sáu, ngày 01/05/2020 17:02 PM (GMT+7)

Bạn thân của Hồ Ngọc Hà đặt tên món bánh tráng trộn của riêng mình là "luxury" (xa xỉ).

Lý Quí Khánh là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, sinh ra trong một gia đình bề thế. Anh là bạn của nhiều ngôi sao như Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng, Minh Triệu, Minh Tú... Thời gian gần đây, Lý Quí Khánh tự tay nấu nhiều món ăn ngon và bán online.

NTK Lý Quí Khánh

Tuy nhiên, mới đây nhất, Lý Quí Khánh lại gặp phải lùm xùm liên quan tới món bánh tráng trộn do anh bán. Đây vốn là một món ăn quen thuộc, bình dân nhưng qua bàn tay của NTK nổi tiếng liền trở thành món ăn nhà hàng, các nguyên liệu organic (tự nhiên, sạch) và được được đặt tên là bánh tráng trộn luxury (xa xỉ).

Trên một diễn đàn, một cư dân mạng đã review về món bánh này có giá 250 nghìn đồng cùng 50 nghìn tiền ship, nhưng theo đánh giá của thực khách này là "không ngon và không đáng" với số tiền bỏ ra.

Hình ảnh suất bánh tráng trộn 250 nghìn của một thực khách review đồ ăn đặt từ Lý Quí Khánh

Sau khi đọc được bình luận của khách hàng, Lý Quí Khánh lên tiếng: "Khánh nói thật, ăn hay không là tuỳ vào các bạn, sao lại nói ác ý như vậy. Đâu ai ép các bạn mua... Mua rồi về lấy hình đăng nói lung tung! Khánh chán tinh thần nói lung tung của một vài bạn quá! Mục đích là gì vậy? Khánh làm bằng tâm mà bạn sống bằng dã tâm. Đã mệt còn bị hại. Chê không đáng đồng tiền bỏ ra mà bạn biết mình làm cực thế nào để đến tay thực khách không? Rồi những người comment trong cái group (diễn đàn) ác ý đó ăn chưa hay hùa. Khánh không thích nói qua lại nhưng thất vọng khi công sức mình bỏ ra rất nhiều mà nhận lại sự phũ phàng quá. Mong những người đã từng ăn thật đồ ăn của Khánh lên tiếng".

Tuy nhiên, không ít cư dân mạng để lại bình luận cho rằng, việc Lý Quí Khánh phản ứng mạnh như vậy là vì anh xem trọng công sức của mình hơn là lời nhận xét của người mua. Chỉ trong một thời gian ngắn đăng tải status, Lý Quí Khánh vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích khiến anh xóa bài đăng chỉ sau một tiếng đồng hồ.

Lý Quí Khánh từng chia sẻ các nguyên liệu chuẩn bị cho món bánh tráng trộn luxury của mình

Trước đó, Lý Quí Khánh giới thiệu món bánh tráng trộn thượng hạng do chính anh chuẩn bị, làm mọi công đoạn. "Món ăn này ngon ở phần nước sốt đặc thù chỉ mình Lý Quí Khánh mới có, không giống bất cứ nơi nào. Sa tế tôm cũng là loại tự làm rất đặc biệt. Mọi nguyên liệu đều do Khánh lựa chọn cẩn thận và đều là loại organic do bản thân mình cũng rất sợ đau bụng", nhà thiết kế từng chia sẻ về món ăn đặt nhiều tâm huyết. Ban đầu, anh dự định chỉ bán cho một vài người bạn thân quen nhưng sau đó có những phản hồi tích cực từ bạn bè nên đã bán rộng rãi.

Món bánh tráng trộn luxury do Lý Quí Khánh chụp và đăng trên trang cá nhân

Lý Quí Khánh sinh ra trong một gia tộc nổi tiếng, với tập đoàn ẩm thực lớn ở Việt Nam khó vượt qua được về số lượng cơ ngơi. Anh cũng tiết lộ rằng, bản thân được thừa hưởng những tinh hoa của gia đình. NTK chính là "hoàng tử bé" của gia tộc giàu có này.

Nhà thiết kế Lý Quí Khánh chụp ảnh với mẹ (áo xanh)

Được biết, biệt thự của gia đình Lý Quý Khánh được đặt tại Bình Dương trong một khu riêng biệt rộng rãi và được thiết kế theo phong cách châu Âu. Từ cổng đi vào bên trong căn biệt thự, phải đi xe tới vài cây số mới tới nơi, không thể nào đi bộ được. Trong biệt thự có nhiều vườn cây và 3 bể bơi. Nơi đây thường tổ chức nhiều buổi tiệc sang trọng giữa những người bạn của gia đình, chủ yếu là những doanh nhân giàu có, nổi tiếng hay những ngôi sao. Thậm chí, người làm tóc trong gia đình cũng được mời từ Nhật sang.

Biệt thự của gia đình Lý Quí Khánh

Nơi đây thường tổ chức những bữa tiệc sang trọng

Người làm tóc trong gia đình được mời từ Nhật sang

Không những vậy, gia tộc Lý Quí còn sở hữu hàng loạt nhà hàng, cafe, nội thất… hoành tráng bậc nhất. Cuộc sống của Lý Quí Khánh khiến nhiều người trầm trồ khi anh thường dùng đồ hiệu, đi nghỉ dưỡng ở những khách sạn sang trọng, đi máy bay hạng thương gia. Mặc dù sinh ra và lớn lên trong một gia tộc bề thế nhưng ít khi Lý Quí Khánh chia sẻ về gia đình mình. Anh chỉ nói mình may mắn sống trong gia đình có đầy đủ vật chất và rất tự hào về gia đình.

Gia tộc Lý Quí sở hữu nhiều cơ ngơi đồ sộ

