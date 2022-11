Bất ngờ thân thế "hot boy cây xăng" ở Nghệ An đang gây "sốt" mạng xã hội

Thứ Sáu, ngày 18/11/2022 16:19 PM (GMT+7) Chia sẻ

Nhiều người nhanh chóng nhận ra anh chàng này không phải nhân viên bán xăng như hình ảnh được chia sẻ.

Mới đây, bức ảnh chụp một nam nhân viên làm việc ở cây xăng được chia sẻ với tốc độ "chóng mặt" trên mạng xã hội. Bài đăng hút tương tác lớn cùng hàng ngàn bình luận từ vẻ ngoài sáng cho tới phong thái của nhân vật chính. Giữa lúc tình hình xăng dầu đang "nóng", chủ đề này càng thu hút sự chú ý của dư luận.

Hình ảnh nhân viên bán xăng được chia sẻ khắp mạng xã hội

Bên dưới các bài đăng trên hội nhóm mạng xã hội, dân mạng đặc biệt là "hội chị em" để lại nhiều lời khen ngợi, thậm chí hỏi thăm Facebook "nam nhân viên đẹp trai" và địa chỉ cây xăng. "Em đổ anh rồi đó", "Cho mình xin địa chỉ để đến đổ xăng với ạ", "Đẹp trai quá", "Chắc phải bắt xe từ Hà Nội về Nghệ An để mua xăng",... là những bình luận dưới các bài đăng.

Rất nhanh sau đó, một số người dùng mạng đã nhận ra anh chàng trên ảnh không phải là nhân viên cây xăng mà là MC của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An - Việt Cường. "Anh này làm MC đài Tỉnh đó", "Gặp anh này ở ngoài rồi, làm MC đẹp trai mà dễ thương lắm", "Người này trước mình gặp nói chuyện cùng rồi, không phải nhân viên đổ xăng mà đang làm bên MC. Đằng ngoài đẹp hơn trong ảnh. Nhất là nước da",.. là những bình luận của dân mạng.

Việt Cường đang làm MC tại Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An

Liên hệ với Việt Cường, anh cho biết khá bất ngờ khi hình ảnh anh đăng trên Facebook với mục đích giải trí lại được chia sẻ và quan tâm nhiều như vậy. "Bình thường, mọi người khá quen thuộc với hình ảnh mặc vest, sơ mi lịch lãm của tôi. Khi đăng tải 1 chút hình ảnh khác lạ tôi không ngờ sức ảnh hưởng lại vượt xa như vậy", nam MC nói.

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng được chụp tại một cây xăng tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An khi anh tham gia dự án quảng bá hình thức thanh toán không dùng tiền mặt và cài đặt app, tích điểm khi mua xăng dầu cho các cửa hàng xăng dầu tại Nghệ An. "Tôi đóng vai diễn người nhân viên mẫu mực, phục vụ khách hàng nhằm quảng bá hình thức thanh toán không dùng tiền mặt và cài đặt ứng dụng tích điểm khi sử dụng dịch vụ. Qua vai diễn này, tôi cũng được trải nghiệm thực tế công việc của những người làm tại các cây xăng dầu. Mới thấy họ tận tâm và vất vả như thế nào để phục vụ cho khách hàng", anh chia sẻ.

Việt Cường (SN 1993, quê Nghệ An) từng là sinh viên khoa Báo chí của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Hiện anh đang là MC/ Phóng viên phòng Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Bên cạnh công việc chính là MC vì có vẻ ngoài điển trai, chiều cao nổi trội nên Việt Cường còn góp mặt trong một số TVC, đóng phim và làm người mẫu ảnh và kinh doanh tự do. Nam MC đã có người yêu.

Một số hình ảnh khác của Việt Cường:

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/bat-ngo-than-the-34hot-boy-cay-xang34-o-nghe-an-dang-gay-34sot34-ma...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/bat-ngo-than-the-34hot-boy-cay-xang34-o-nghe-an-dang-gay-34sot34-mang-xa-hoi-c47a17407.html