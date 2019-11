Bảo Thy ra yêu cầu đặc biệt trước giờ diễn ra lễ cưới với chồng đại gia

Thứ Bảy, ngày 16/11/2019 15:12 PM (GMT+7)

Bảo Thy đưa ra các yêu cầu nghiêm ngặt trước giờ diễn ra đám cưới và mong muốn được tôn trọng sự riêng tư.

Trên trang cá nhân mới đây, Bảo Thy chia sẻ khoảnh khắc xúc động trong lễ cưới tại nhà thờ hôm 15/11. Đáng chú ý là chia sẻ và những yêu cầu của "công chúa bong bóng" cho tiệc cưới được diễn vào tối nay - 16/11.

Theo đó, Bảo Thy hài hước đặt ra những yêu cầu đặc biệt cho bạn bè, đồng nghiệp khi dự tiệc cưới. "Yêu cầu các anh/chị/em bạn của Thy tối nay không ai kiệu khóc nha. Cô dâu không muốn bị sứt lông mi giả đâu" - Nữ ca sĩ dí dỏm viết. Bảo Thy còn yêu cầu người chỉnh nhạc không được mở nhạc buồn, mà thay vào đó sẽ là nhạc dance hay EDM để "Thy sẽ vừa nhảy vừa bước vào cho độc".

Bảo Thy chia sẻ khoảnh khắc xúc động trong lễ rước dâu trước đó.

Bảo Thy lại tỏ ra bức xúc khi bị lấy những hình ảnh chụp lén, những hình ảnh không đẹp từ bạn bè trong đám cưới để so sánh với ảnh đẹp do ekip cung cấp. Ngoài ra, "công chúa bong bóng" cũng không muốn ngày vui của mình bị so sánh với bất kỳ một ai khác, nên yêu cầu được tôn trọng để đám cưới được diễn ra trang trọng, kín đáo và riêng tư.

"Thy cực kì trân trọng truyền thông và khán giả nên chủ động private để đưa ra những hình ảnh chỉn chu nhất đến những ai quan tâm đám cưới của Thy. Thy không có nhu cầu drama hay so sánh với bất kì ai. Nên rất mong các bạn lịch sự và tôn trọng những gì thuộc về điều cá nhân tối thiểu của người khác" - Bảo Thy tỏ ra rất khó chịu.

Bảo Thy bức xúc vì bị so sánh, không tôn trọng sự riêng tư dù đám cưới diễn ra kín đáo.

Trước đó, Bảo Thy và ông xã đại gia đã tổ chức lễ rước dâu, thực hiện các nghi thức tại nhà thờ. Theo chia sẻ của "công chúa bong bóng", tiệc cưới tối nay tại khách sạn 6 sao sẽ được thắt chặt an ninh tuyệt đối, không cho báo chí truyền thông tác nghiệp. Đến hiện tại, Lan Khuê, Ngô Kiến Huy, Mia, MC Quỳnh Chi... là những cái tên đã xác nhận tham dự tiệc cưới của Bảo Thy. Ngoài ra, Thuý Ngân, Quang Vinh, Vương Khang... cũng được cho là những vị khách đặc biệt không thể vắng mặt trong ngày vui của "công chúa bong bóng".

Nguồn: http://danviet.vn/sao/bao-thy-ra-yeu-cau-dac-biet-truoc-gio-dien-ra-le-cuoi-voi-chong-dai-gia-10...Nguồn: http://danviet.vn/sao/bao-thy-ra-yeu-cau-dac-biet-truoc-gio-dien-ra-le-cuoi-voi-chong-dai-gia-1032666.html