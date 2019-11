Bảo Thy từ hot girl Miss Auditon tới vợ đại gia xứ Hà Tĩnh sau 12 năm

Xuất thân trong một gia đình có nền tảng kinh tế tốt nhưng nữ ca sĩ vẫn tự mình làm nên sự nghiệp âm nhạc rất thành công trước khi đến với vị bạn trai doanh nhân.

Bảo Thy được biết đến lần đầu tiên sau khi lọt Top 10 thí sinh đẹp nhất của cuộc thi Miss Audition 2006. Kèm với sự bùng nổ của công nghệ thông tin thời bấy giờ, những ca khúc nhạc nước ngoài, lời Việt. do Bảo Thy trình bày trở thành một hiện tượng mạng như Please tell me why và Ten minutes ... dù cô ít tham gia biểu diễn trên sân khấu.

Khán giả nghe nhạc, yêu thích nhưng thậm chí nhiều người chưa biết rõ mặt của Bảo Thy. Cho đến khi cô bước ra ngoài đời thật và tham gia liên tục nhiều chương trình truyền hình, cái tên Bảo Thy mới đến gần hơn với nhiều đối tượng khán giả.

Bảo Thy là một trong số những thí sinh đáng chú ý nhất tại cuộc thi Miss Audition 2006.

Thành công của 2 ca khúc tại Miss Audition đã trở thành bệ phóng cho cô gái mới 18 tuổi. Đây cũng là khoảng thời gian dòng nhạc teen pop đang thịnh hành cùng phong cách thời trang Audition đang làm mưa làm gió trong giới trẻ từ thành thị tới nông thôn. Bước ra từ cuộc thi Audition mùa đầu tiên, vốn nhận được đông đảo sự quan tâm của khán giả trẻ bởi gương mặt xinh đẹp cùng chuẩn phong cash trong game, Bảo Thy nhanh chóng có được một lượng fan đông đảo theo dõi cô từ khi tham gia cuộc thi sắc đẹp cho giới trẻ.

Ngay từ những sản phẩm đầu tay album Công chúa bong bóng vào năm 2008 của Bảo Thy đã tạo nên cơn sốt khi ca khúc chủ đề cùng tên phủ sóng khắp mọi nơi bởi ca từ đơn giản và giai điệu bắt tai. Chưa dừng lại ở đó một loạt những bản hit trong album như Xin đừng xát muối trái tim em và Sorry liên tục đứng đầu nhiều bản xếp hạng âm nhạc online lúc bấy giờ.

Bảo Thy - Quang Vinh đã gặt hái không ít thành công với bản hit Ngôi nhà hoa hồng.

Sau khi có được thành công bước đầu với dấu ấn cá nhân, Bảo Thy có thêm danh tiếng nhờ sự hợp tác đầy ăn ý với hoàng tử sơn ca - Quang Vinh trong album Ngôi nhà hoa hồng. Dù thời điểm năm 2008 tên tuổi nam ca sĩ đã không còn quá hot nhưng chính ca khúc Ngôi nhà hoa hồng song ca cùng Bảo Thy đã đưa anh quay trở lại với những sân khấu lớn. Cho đến nay, sau hơn 10 năm ca khúc này vẫn được nhiều người hâm mộ thuộc thế hệ 8X-9X thuộc nằm lòng.

Trải qua thời điểm xu hướng teen pop thoái trào, Bảo Thy rất nhanh chóng thay đổi phong cách âm nhạc của mình theo hướng trưởng thành hơn khi hợp tác cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi trong đó có Nguyễn Hải Phong với ca khúc Ngốc nghếch mang đậm âm hưởng Âu- Mỹ.

Dù vẫn giữ được sức hút của mình nhưng Bảo Thy lại đột ngột mất tích khỏi nhiều sân khấu ca nhạc trong 2 năm từ 2012 đến 2014. Sự vắng bóng của cô được đồn đoán là do bị chơi bùa phép khiến không thể đi hát trở lại nhưng cuối năm 2014, người hâm mộ đã được thưởng thức sản phẩm mới của Bảo Thy hợp tác cùng Cao Thái Sơn đánh đánh dấu sự trở lại của cô sau 2 năm hầu như không hoạt động.

Sau ca khúc này, nữ ca sĩ chuyển hẳn sang dòng nhạc ballad ngọt ngào với một số sản phẩm như Càng khó càng yêu, I sorry babe, Lưng chừng hạnh phúc, Em sai, Ngày buồn nhất, Bao đêm em khóc, Khóc thêm lần nữa, Xếp vào quá khứ...

Bảo Thy lột xác tại The Remix 2017.

Tưởng chừng như sau những thành công với ballad cô sẽ gắn bó dài lâu với dòng nhạc này nhưng cho tới năm 2017, Bảo Thy lại một lần nữa lột xác khi tham gia The Remix và thay đổi hoàn toàn hình ảnh cũng như phong cách của mình. Với phóng cách nóng bỏng cừng dòng nhạc EDM thịnh hành khi giành ngôi vị quán quân cuộc thi The Remix 2017, ca khúc Là con gái phải xinh một lần nữa đưa tên tuổi cô trở lại thời hoàng kim.

Kể từ khi ra mắt ca khúc Là con gái phải xinh cô lại gần như im ắng và không có bất kỳ sản phẩm nào khác. Trên mạng xã hội, nhiều tin đồn cho rằng cô đã dần lui vào hậu trường, âm thầm giải nghệ để tập trung kinh doanh. Thậm chí, một số nguồn tin còn cho rằng bởi vì gia thế khủng và thu nhập tiền tỉ từ việc kinh doanh, Bảo Thy đã không còn mặn mà với nghề ca hát bởi trang cá nhân của nữ ca sĩ, người ta chỉ thấy cô đang tập tành làm nữ doanh nhân thay vì đi hát hay ra mắt sản phẩm âm nhạc.

Bảo Thy và bạn trai doanh nhân Phan Lĩnh có một thời gian tìm hiểu trước khi tiến tới hôn nhân.

Chia sẻ với truyền thông, Bảo Thy cho biết, cô vừa làm vừa tận hưởng mọi thứ trong cuộc sống. 12 năm đi hát cô đã thỏa mãn với đam mê âm nhạc, dù vậy, người đẹp 30 tuổi vẫn phát hành sản phẩm âm nhạc đều đặn để cân bằng hai vai trò ca sĩ - doanh nhân. Thời điểm hiện tại, Bảo Thy hạn chế đi hát, chỉ nhận những show lớn do không còn áp lực kinh tế. Cô cũng muốn dành thời gian chăm sóc bản thân và cho gia đình.

Sau khi công bố thông tin sắp lên xe hoa cùng bạn trai đai gia, Bảo Thy muốn toàn tâm toàn ý làm một người vợ, người mẹ và giữ cho gia đình mình được bình yên. Xác nhận sẽ kết hôn vào 16/11, nữ ca sĩ còn cho biết lấy chồng, có con cô sẽ tập trung nhiều hơn vào việc kinh doanh. Với cô, sự nghiệp âm nhạc vừa qua đã rất viên mãn và cô cũng thực hiện lời hứa với fan.

