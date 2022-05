Bạn gái cũ Quang Hải tung ảnh cưới, hé lộ thời gian tổ chức hôn lễ

Thứ Sáu, ngày 13/05/2022 14:11 PM (GMT+7)

Hot girl quê Nghệ An đã tìm được bến đỗ của cuộc đời mình.

Cách đây ít phút, trên Facebook cá nhân, hot girl Huyền My tung bộ ảnh cưới đẹp như mơ bên chồng sắp cưới - nam diễn viên Anh Tú. Đi cùng với đó, cô viết: "Đừng chọn những gì đẹp nhất, hãy chọn những gì phù hợp nhất. Em chọn anh vừa đẹp để phù hợp".

Trong ảnh, cô dâu chú rể chọn trang phục tone trắng là chủ đạo. Thiết kế váy đơn giản nhưng vẫn tạo được điểm nhấn nhờ các nếp gấp ở thân trên, tạo cảm giác về những cánh hoa. Trong khi đó, chú rể Anh Tú lịch lãm trong bộ vest trắng.

Bên dưới bài viết của Huyền My, nhiều người đã để lại lời khen ngợi: "Cả hai vợ chồng đẹp quá", "Chúc mừng hạnh phúc của Huyền My nha, chúc bạn trăm năm viên mãn", "Đẹp xuất sắc luôn chị My", "Cô dâu xinh quá", "Cười rạng rỡ quá"...

Trong khi đó, Anh Tú cũng đăng tải bức ảnh dẫn Huyền My vào nhà thờ và không giấu được hạnh phúc: "Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Tấm ảnh cưới đầu tiên của bọn mình, còn nhiều ảnh khác để dành khoe từ từ".

Nói về hôn lễ của mình, Huyền My cho biết đám cưới được tổ chức tại quê nhà đàng gái ở Nghệ An, vào lúc 17h30 ngày 18/5. Bữa tiệc sẽ có sự tham gia của người thân, bạn bè phía cô dâu và một số nghệ sĩ thân thiết của Anh Tú từ TP.HCM bay ra. Đám cưới tại TP.HCM dự định sẽ được tổ chức trong năm nay.

Đồng ý kết hôn cùng ông xã là diễn viên, thường xuyên đi diễn xa nhà và tiếp xúc với các đồng nghiệp nữ xinh đẹp, Huyền My tâm sự: "Thật ra khi tôi nghĩ tới việc kết hôn với Anh Tú là đã hiểu rất rõ đặc thù, tính chất công việc của anh ấy, và đưa ra quan điểm của mình cũng như 2 vợ chồng sẽ xác định nghiêm túc với nhau. Tôi cảm thấy rất thoải mái, sẽ hỗ trợ hết mình cho công việc của chồng".

Chia sẻ về dự định sau khi kết hôn, Huyền My tâm sự: "Sau khi kết hôn, chúng tôi sẽ sống và làm việc ở TP.HCM. Tôi làm nail, còn chồng sẽ tham gia một số dự án phim hoặc các cuộc thi nghệ thuật".

Huyền My được nhiều người biết đến kể từ khi vướng tin đồn hẹn hò cầu thủ Quang Hải. Mặc dù cả hai để lộ nhiều bằng chứng bí mật yêu đương, nhưng Quang Hải chưa từng lên tiếng giải thích hay phủ nhận. Trong khi đó, Huyền My cho biết cô luôn tôn trọng sự lựa chọn, quyết định của người ấy.

Sau 2 năm, Huyền My công khai hẹn hò bạn trai là nam diễn viên Anh Tú, sinh năm 1993. Anh từng tham gia nhiều phim như Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Siêu sao siêu ngố, Bán chồng, Đôi mắt của trái tim, Nhân tình lạc lối, Ai mới là bà chủ… và được đề cử giải thưởng Ngôi sao xanh 2019 và Mai Vàng 2019.

