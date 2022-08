Bạn gái 2k1 của Đoàn Văn Hậu ứng xử tinh tế, nói 1 câu thẳng thắn về đề tài nóng

Thứ Sáu, ngày 19/08/2022 09:53 AM (GMT+7) Chia sẻ

Khi được fan hỏi những vấn đề nhạy cảm, cô sinh viên trường Luật khéo léo đáp trả.

Sau 2 năm bị bắt gặp “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”, cuối cùng cặp đôi Doãn Hải My và cầu thủ Đoàn Văn Hậu đã chính thức công khai chuyện tình cảm. Ngay lập tức thông tin hot này thu hút chú ý của cư dân mạng. Nhiều lời ngợi khen đôi trai tài gái sắc và liên tục nhắc về một đám cưới không xa.

Cặp đôi dính tin đồn hẹn hò khi có nhiều biểu hiện thân mật ở đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020

Tên tuổi của Doãn Hải My không còn xa lạ trong showbiz Việt, nhất là khi cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Mới đây cộng đồng mạng một lần nữa nhắc lại cách ứng xử tinh tế của người đẹp này trong những lần giao lưu trên mạng xã hội trước đây của Hải My. Thông qua phần Hỏi - Đáp của Instagram cá nhân, Top 10 Hoa hậu Việt Nam không ngần ngại bày tỏ quan điểm cá nhân về những chủ đề được các bạn trẻ quan tâm.

Tới tháng 8/2022, cả hai mới chính thức công khai mối quan hệ tình cảm

Đặc biệt trước những câu hỏi về bạn gái cũ của bạn trai, Hải My đã đưa ra lời đối đáp vừa thông minh, lịch sự, mà vẫn rất thấu tình đạt lý.

Khi được khán giả đặt câu hỏi: “My nghĩ sao về việc đem người yêu cũ ra so sánh với mình?”, Hải My thẳng thắn đưa ra quan niệm: “Đối với My, so sánh ‘bản thân’ với ‘những người khác’ đã là một hành động thừa thãi, khập khiễng và phi lý, nữa là so sánh ‘bản thân’ với ‘người cũ’.

Mỗi người chúng ta là một cá thể riêng biệt với vẻ đẹp, ưu điểm, khuyết điểm riêng cùng với cách suy nghĩ, phong cách sống... riêng. Chính những yếu tố đó tạo nên ‘mình’.

Bản thân My không bao giờ so sánh My với bất kỳ ai khác, vì My biết My là ai, My ở vị trí nào, My có ưu điểm gì... và My cũng biết rằng mỗi người đều có cái ‘đẹp’ riêng của họ. Vì thế nên việc so sánh này nọ là không thể - be different, be unique, be yourself and shine in your own way (tạm dịch: Hãy khác biệt, độc nhất, là chính mình và tỏa sáng theo cách của riêng bạn).

Còn những lời gièm pha, bình luận, so sánh mất duyên và sự loan tin vô căn cứ đối với My, như My đã từng chia sẻ với mọi người – My không để tâm, thậm chí My thấy khá funny (hài hước) vì không ngờ tới thời đại này vẫn còn những người có suy nghĩ thiển cận như vậy. Nên mọi người đừng lo My sẽ buồn hay bị tổn thương nha!

My có đọc được rất nhiều tin nhắn yêu thương từ mọi người mà tiếc là không thể trả lời hết. Cám ơn tất cả và chúc mọi người luôn vui!”.

Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 và chàng cầu thủ quê Thái Bình được fan mong chờ đám cưới không xa

Không những không bận tâm tới những tin đồn vô căn cứ, Doãn Hải My còn đưa ra lời khuyên khi được một fan hỏi chuyện "người yêu cũ của người yêu mình đi nói xấu mình". Người đẹp chia sẻ với fan: “Em không phải làm gì hết em à! Tặng em một câu nói: Ignore the ones who talk behind your back because they're right where they belong: Behind you. (tạm dịch: Hãy lờ đi những người nói xấu sau lưng bạn vì vị trí của họ ở đó: Phía sau bạn)."

Một chủ đề khá nhạy cảm khác cũng đã được cô nàng thẳng thắn đưa ra quan điểm khi được fan hỏi về việc quan hệ trước hôn nhân. Khi đó nàng WAGs xinh đẹp chia sẻ: "Việc quan hệ trước hôn nhân là việc hoàn toàn bình thường. Miễn là đôi bên đều tự nguyện và cảm thấy hạnh phúc. Chỉ cần nhớ việc quan hệ trước hôn nhân không nói lên điều gì về phẩm chất và nhân cách cả". Ngoài ra khi được nhiều fan hỏi, bạn gái Văn Hậu đã khuyên fan nên tìm đến một địa chỉ về giáo dục giới tính văn minh và bổ ích để được tư vấn tốt hơn vì bản thân sợ rằng không đủ khả năng giải đáp hết các thắc mắc.

Không chỉ xinh đẹp, giỏi giang, Doãn Hải My còn được nhận xét là cô gái biết ứng xử khéo léo, tinh tế. Đó cũng chính là lý do cô nhận được nhiều ủng hộ từ người hâm mộ. Hoạt động trong làng giải trí Việt, không tránh khỏi những lúc gặp tin đồn nhưng Hải My luôn giữ thái độ điềm tĩnh, tự tin trong việc xử lý các tình huống. Phong cách thời trang của người đẹp đa dạng, kết hợp hài hòa giữa năng động, trẻ trung và quyến rũ, gợi cảm, mang tới ánh nhìn thiện cảm cho công chúng. Người đẹp Hà thành hiện là sinh viên trường Đại học Luật, có học lực tốt, đạt 7.5 IELTS và có thể giao tiếp bằng tiếng Trung.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/ban-gai-2k1-cua-doan-van-hau-ung-xu-tinh-te-noi-1-cau-thang-than-ve...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/ban-gai-2k1-cua-doan-van-hau-ung-xu-tinh-te-noi-1-cau-thang-than-ve-de-tai-nong-c47a9922.html