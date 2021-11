3 sao nữ làm mẹ đơn thân: Kẻ chăm khoe ảnh bán nude, người là bà chủ giàu sụ

Chủ Nhật, ngày 14/11/2021 04:00 AM (GMT+7)

Sau biến cố tình cảm, các mỹ nhân Việt dưới đây đã nhanh chóng lấy lại tinh thần. Họ học cách yêu thương bản thân, nhờ đó nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Thiên An

Thời gian qua, câu chuyện nữ diễn viên Thiên An có con với Jack đã trở thành tâm điểm gây bàn luận xôn xao trên mạng xã hội. Hiện tại, Thiên An đã cân bằng được cuộc sống làm mẹ đơn thân sau khi chia tay với nửa kia. Ngoài ra, cô còn tự tin tái xuất showbiz với nhiều dự án và kế hoạch được định sẵn.

Thiên An từng trải qua cảnh lận đận tình duyên

Nhìn vào hình ảnh của Thiên An ở thời điểm hiện tại, ai cũng phải trầm trồ khen ngợi vì cô không chỉ thăng hạng nhan sắc mà còn cực kỳ mạnh mẽ. Hiếm ai nghĩ rằng, một cô gái chỉ mới 23 tuổi lại có thể vượt qua sóng gió kiên cường như vậy.

Thiên An làm mẹ đơn thân sau khi chia tay với bạn trai ca sĩ.

Nói về những dự định trong thời gian tới, Thiên An cho biết: "Sắp tới An sẽ làm song song diễn viên, người mẫu. Công việc nào thấy mình làm được, phù hợp sẽ nhận làm thôi. An không kén công việc và trước đó đi lên bằng con đường mẫu ảnh nên An vẫn tiếp tục. Bên cạnh đó, An cũng tham gia những khóa học về diễn xuất để nâng cao kỹ năng của mình hơn để mọi người đón nhận mình một cách hoan hỉ nhất".

Thiên An tái xuất với hình ảnh xinh đẹp, quyến rũ và trưởng thành hơn.

Thiên An sinh năm 1998, từng nổi đình đám sau khi xuất hiện trong MV Sóng gió cùng với Jack và K-ICM. Trước đây, Thiên An cũng trực thuộc cùng công ty quản lý với Jack và K-ICM. Tuy nhiên, cô nàng không phát triển theo con đường nghệ thuật mà chỉ xuất hiện hỗ trợ đóng MV cho Jack và K-ICM mà thôi.

Ly Kute

Giống với Thiên An, hot girl đình đám Ly Kute cũng từng trải qua sóng gió tình cảm với Mạc Hồng Quân và hiện đang làm mẹ đơn thân. Giờ đây, sau 5 năm một mình nuôi con, tình cũ của Mạc Hồng Quân không chỉ ngày càng trẻ trung, xinh đẹp mà còn nổi tiếng là hot mom giàu có.

Ly Kute từng có cuộc tình nhiều ồn ào với Mạc Hồng Quân

Được biết, cô hiện là chủ của mỗi chuỗi cửa hàng thời trang tại Hà Nội và TP. HCM. Nguồn thu nhập từ công việc kinh doanh dư sức giúp Ly Kute có được cuộc sống sung túc, đủ đầy bên con trai nhỏ.

Ly Kute có cuộc sống hạnh phúc bên con trai nhỏ.

Hiện, Ly Kute đang sống trong khu dân cư cao cấp bậc nhất Hà Nội có đầy đủ những dịch vụ như bệnh viện, trường học, công viên, khu mua sắm... Trong nhà, Ly Kute sử dụng tông màu trắng sáng khiến căn hộ trông hiện đại và cá tính.

Căn hộ sang trọng, hiện đại của mẹ đơn thân

Nhắc lại biến cố tình cảm với Mạc Hồng Quân, hot mom sinh năm 1990 từng mạnh mẽ nói rằng: "5 năm trôi qua chỉ như một cái chớp mắt. Có lẽ nghịch cảnh luôn là người giáo viên tốt nhất. Và chúng ta có thể tồn tại trong nghịch cảnh là vì chúng ta luôn có một lý do để sống".

Cuộc sống ở Ly Kute cùng con trai Khoai Tây hiện tại vô cùng thoải mái, dư dả. Không chỉ được khen ngợi kiếm tiền giỏi, Ly Kute còn chăm con cực khéo. Khoai Tây được trưởng thành trong sự yêu thương của mọi người và là cậu bé sống rất tình cảm.

Nàng hotgirl sở hữu xế hộp tiền tỷ giá trị

Ly Kute (tên thật là Nguyễn Khánh Ly), là hot girl đời đầu nhận được nhiều yêu mến của giới trẻ. Cô ghi dấu ấn với công chúng khi tham gia sitcom Nhật ký Vàng Anh. Cô cũng từng thử sức với vai trò MC và tạo ấn tượng với hình ảnh chị Ong Vàng trong chương trình Mười vạn câu hỏi vì sao.

Ly Kute xây dựng hình ảnh mẹ đơn thân xinh đẹp, độc lập và giàu có.

Hiền Thục

Trở thành mẹ đơn thân khi mới 21 tuổi, nữ ca sĩ Hiền Thục cũng là một trong những mỹ nhân Việt chứng minh hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và xinh đẹp. Hiện tại, khi ái nữ đã bước sang tuổi 19, Hiền Thục không khỏi hãnh diện khi nhìn lại hành trình một mình nuôi con của mình.

Ở tuổi 40, Hiền Thục vẫn trẻ trung và xinh đẹp đáng ngưỡng mộ

Nói về những gì đã qua, Hiền Thục từng bộc bạch: "Tôi không chủ động chọn cuộc sống của một bà mẹ đơn thân. Hoàn cảnh xô đẩy tôi vào gian khó. Lúc đó, tôi buộc phải chọn lựa tương lai cho mình và con gái còn đang đỏ hỏn trên tay. Hướng đi thứ nhất là ngồi đó, ôm sầu muộn và than khóc, chờ đợi thứ gọi là vận may đến với mình. Hướng thứ hai là chủ động làm việc, bước tiếp trên đường đời. May mắn là tôi đã can đảm đi theo con đường thứ hai, gạt nước mắt sang một bên và bước tiếp".

Hiền Thục một mình nuôi con đã 19 năm.

Dù làm mẹ đơn thân nhưng cô vẫn luôn vững vàng, tự tin để xây dựng hạnh phúc và thành công cho chính mình. Đặc biệt, sau biến cố tình cảm, Hiền Thục đã biết yêu thương bản thân nhiều hơn. Minh chứng là qua năm tháng cô ngày càng thăng hạng nhan sắc, chứng minh hình ảnh người phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai.

Hiền Thục trẻ trung, xinh đẹp bên con gái

Ở độ tuổi 40, hiện Hiền Thục sở hữu khối tài sản nhiều người ngưỡng mộ. Được biết, suốt nhiều năm qua, Hiền Thục cùng người thân và con gái sinh sống chung tại một căn nhà khang trang, rộng rãi ở quận 3 TP.HCM.

Một vài góc trong căn nhà Hiền Thục và người thân sinh sống.

Không phải nữ nghệ sĩ thích khoe hàng hiệu, nhưng Hiền Thục rất mê xế hộp. Lúc tên tuổi chưa quá đình đám, cô đã sở hữu chiều xe hơi thể thao trăm triệu. Đến năm 2014, cô tậu một chiếc Mercedes-Benz GLK 300 trị giá gần 2 tỷ.

Hiền Thục sở hữu nhà lầu, xe hơi tiền tỷ ở tuổi gần tứ tuần.

Ở tuổi 40, Hiền Thục ngày càng thăng hạng nhan sắc và sở hữu vẻ trẻ trung không kém cạnh bất kỳ thiếu nữ đôi mươi nào. Những trang phục sexy, cá tính cho đến những kiểu đầm váy thanh lịch, nữ tính đều không thể làm khó người đẹp.

Bà mẹ một con khoe vòng eo săn chắc và bờ vai gầy quyến rũ

Tuy nhiên khi theo đuổi vẻ đẹp mảnh mai, Hiền Thục đôi khi khiến người hâm mộ lo lắng cho sức khỏe của cô. Một số khán giả khuyên nữ ca sĩ đừng nên quá o ép bản thân, đầy đặn hơn một chút vẫn đẹp.

