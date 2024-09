Mạc Hồng Quân từng bỏ học kế toán để theo bóng đá

Mạc Hồng Quân trong ấn phẩm kỷ niệm 130 năm thành lập CLB AC Sparta Praha. Tiền vệ Việt kiều cho biết anh rất vinh dự khi được góp mặt trong số 130 câu chuyện gắn với lịch sử CLB. Mạc Hồng Quân từng có 5 năm gắn bó với Sparta Praha, từ 2007 đến 2012, trước khi về Việt Nam thi đấu.

"Bố mẹ tôi rời Việt Nam sang CH Czech khi tôi mới 4 tuổi. Tôi và chị gái ở với ông bà nội và 4 năm sau chúng tôi mới đến CH Czech để thăm bố mẹ. Cuối cùng, chuyến thăm đã trở thành sự gắn kết lâu dài của tôi với đất nước tươi đẹp này. Tôi bắt đầu đi học ở CH Czech và chơi bóng tại CLB trẻ", Mạc Hồng Quân nói về cơ duyên chơi bóng ở CH Czech.

Từ năm lớp một đến lớp 7, Hồng Quân theo học chuyên toán và có thành tích học tập tốt. Bóng đá ban đầu chỉ là môn thể thao để anh giải trí và giảm cân. Dù tập bóng đá thường xuyên, Hồng Quân vẫn giữ được thành tích học tập ổn định đến hết lớp 12. Tại CH Czech, cấp ba kéo dài 4 năm và học sinh được chọn chuyên ngành. Khi đó, Hồng Quân lựa chọn học ngành kế toán kinh tế. Tuy vậy, anh sau đó quyết định chọn theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp thay vì tiếp tục học.

Năm 15 tuổi, Hồng Quân được hai CLB Pilsen và Slavia liên hệ để mời về đội trẻ. Anh quyết định chọn Slavia vì nghĩ đó là một CLB lớn hơn Pilsen. Tuy nhiên, sau hai tuần, Sparta cũng đưa ra lời đề nghị và Hồng Quân biết rằng đây mới là CLB anh muốn đến nên quyết định rời Pilsen.

"Đó là một quyết định không dễ dàng vì tôi đã ký hợp đồng với Slavia. Nhưng tôi quyết tâm và muốn đến Strahov (sân đấu của Sparta) bằng mọi giá. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi đến Strahov thật ngoạn mục. 8 sân chơi, bồn tắm nước nóng, HLV chuyên nghiệp.... Quãng thời gian ở Sparta thật đặc biệt, nơi này đã cho tôi tất cả mọi ước mơ về bóng đá", tiền vệ Việt kiều kể về quyết định gia nhập Sparta Praha.

Năm 2012, Hồng Quân khi đó 19 tuổi, được HLV Mai Đức Chung phát hiện trong chuyến tập huấn của U22 Việt Nam tại châu Âu và một năm sau quyết định trở về Việt Nam thi đấu. Tiền vệ sinh năm 1993 có 14 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia Việt Nam trong giai đoạn 2013-2017 và ghi được ba bàn thắng.

Mạc Hồng Quân trong một chuyến tập trung tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Ảnh: Đương Phạm

Theo Hồng Quân, Anh gặp rất nhiều khó khăn trong quãng thời gian đầu khi về Việt Nam. "Tôi phải xa bố mẹ, thậm chí không được ở bên ông bà nhiều như tôi mong đợi lúc đầu. Tôi phải tự mình xoay xở mọi thứ", tiền vệ Việt kiều cho hay.

"Có rất nhiều điều làm tôi ngạc nhiên. Ví dụ, tôi đi chợ mua táo và không biết rằng ở Việt Nam, người ta đi chợ cần mặc cả giá. Tôi đã trả hơn 600.000 đồng cho 4 quả táo. Ở Việt Nam, các trận đấu diễn ra vào mùa hè, thời điểm nóng nhất, và thường bắt đầu lúc 4 giờ chiều, đôi khi nhiệt độ khoảng 40 độ C, thật khó để làm quen. Thêm một vấn đề nữa là thức ăn. Tôi rất ngạc nhiên trước số lượng các món chiên trong khẩu phần ăn của chúng tôi. Đầu bếp của CLB nấu 4 trong số 5 món trong thực đơn là món chiên. Hầu hết các bữa ăn đều thiếu tính khoa học, chỉ số calo không được quan tâm. Vài lần trước trận đấu, họ còn cho chúng tôi ăn pizza", Hồng Quân kể chi tiết những khó khăn anh gặp phải.

Sau hơn 10 năm về Việt Nam, Mạc Hồng Quân đã thi đấu cho 5 CLB gồm Thanh Hóa, Hùng Vương An Giang, Than Quảng Ninh, Hải Phòng và Bình Định. Tiền vệ Việt kiều từng cùng Than Quảng Ninh vô địch Cup Quốc gia và Siêu Cup Quốc gia 2016, giành ngôi á quân V-League 2023-2024 cùng Bình Định. Hồng Quân vừa đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Bình Định, tiếp tục thi đấu cho đội bóng đất võ ở mùa giải 2024-2025.

"Tình yêu bóng đá trong tôi chưa bao giờ vơi bớt. Hy vọng, tôi có thể thi đấu thêm nhiều năm nữa và tiếp tục lan tỏa uy tín của Sparta tại Việt Nam", Mạc Hồng Quân nói.

