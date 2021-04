Số chuyến bay của các hãng hàng không Việt Nam giảm mạnh

Thứ Hai, ngày 19/04/2021 11:27 AM (GMT+7)

Ảnh hưởng của dịch Covid-19 tiếp tục khiến các hãng hàng không Việt Nam đối mặt nhiều thách thức khó khăn. Trong đó, số lượng chuyến bay được khai thác của các hãng đã giảm mạnh trong 3 tháng đầu năm 2021.

Theo những số liệu thống kê được Cục hàng không Việt Nam công bố, trong 3 tháng đầu năm 2021, Số chuyến bay của các hãng hàng không Việt Nam giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2020.

Bamboo Airways là hãng bay duy nhất ghi nhận sự tăng trưởng trong quý I/2021

Theo đó, Vietnam Airlines khai thác 20.280 chuyến, giảm 25,5% so với 3 tháng đầu năm 2020, số chuyến bay của hãng hàng không VietJet Air thậm chí còn giảm mạnh hơn tới 31,7% so với cùng kỳ khi chỉ đạt 20.142 - thấp hơn số chuyến do Vietnam Airlines khai thác.

Jetstar Pacific khai thác được 4.223 chuyến, giảm 39,6% so với cùng kỳ, trong khi Vasco khai thác 1.687 chuyến, giảm 39,1%, tân binh hàng không Viettravel khai thác được 636 chuyến trong 3 tháng đầu năm 2021.

Trong quý I/2021, chỉ có Bamboo Airways ghi nhận tăng trưởng về số lượng chuyến bay được khai thác với 11.334, tăng 2,6% so với cùng kỳ.

Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2020, các hãng hàng không Việt Nam đã khai thác 58.302 chuyến bay, giảm tới 24,8% so với cùng kỳ.

Không chỉ là hãng hàng không duy nhất có số chuyến bay tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2020, Bamboo Airways cũng là hãng hàng không có tỷ lệ cất cánh đúng giờ cao thứ 2 cả nước khi đạt 96,6%, đứng vị trí số 1 là tân binh Viettravel với tỷ lệ cất cánh đúng giờ là 97,5%. Trong khi đó, tỷ lệ cất cánh đúng giờ của Vietnam Airlines là 96%, và tỷ lệ của VietJet Air chỉ là 94,4%.

Vietnam Airlines Group có lịch bay dày đặc trong dịp lễ 30/4 – 1/5.

Sau khi giảm mạnh số lượng chuyến bay khai thác trong 3 tháng đầu năm, các hãng hàng không Việt Nam đang đẩy mạnh kế hoạch tăng chuyến trong quý II/2021, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tới đây.

Theo đó, gần 500.000 chỗ, tương ứng với xấp xỉ 2.600 chuyến bay nội địa sẽ được Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) cung ứng trong sáu ngày từ 28/4 đến 3/5. Số ghế tăng xấp xỉ 100.000 ghế so với thường lệ nhằm đáp ứng nhu cầu đi du lịch của hành khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5.

Trong đó, Vietnam Airlines và VASCO cung ứng gần 2.100 chuyến bay với gần 403.000 ghế, còn Pacific Airlines là gần 500 chuyến bay với gần 90.000 ghế. Các hãng hàng không ghi nhận số lượng khách đặt mua vé dịp này đang tăng dần trong những ngày qua.

Vietnam Airlines Group chủ yếu tăng tải trên các đường bay giữa những điểm du lịch nổi tiếng như Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Đà Lạt, Phú Quốc...

Trong khi đó, Bamboo Airways tiếp tục mở mới đường bay Vinh – Phú Quốc và khai thác trở lại đường bay Thanh Hóa – Phú Quốc. Ngoài mở mới đường bay, với các đường bay đang khai thác, Bamboo Airways cũng đẩy mạnh tần suất nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển tăng cao của hành khách dịp đầu hè.

Các hãng bay đồng loạt tung ra những ưu đãi để kích cầu đi lại của người dân

Vietjet cũng khai thác loạt đường bay kết nối các điểm đến trong nước tới Phú Quốc. Theo đó, Bên cạnh các đường bay kết nối Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Đà Nẵng, TP.HCM với Phú Quốc, các đường bay mới từ Thanh Hóa, Nha Trang, Đà Lạt, Huế và Cần Thơ sẽ mang tới cho khách hàng những lựa chọn bay dễ dàng, thuận tiện và chất lượng để khám phá thiên đường du lịch biển tại đảo ngọc xinh đẹp.

Mừng kỳ nghỉ lễ lớn 30/4 - 1/5, Vietjet tung ra mức giá ưu đãi trọn gói chỉ từ 468.000 đồng trên tất cả các đường bay phủ khắp Việt Nam để kích cầu đi lại của người dân.

