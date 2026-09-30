Vì sao đồng phục Miss Universe Vietnam 2026 bị chê?

Mới đây, trang fanpage Miss Universe Vietnam đăng tải đoạn video các thí sinh Miss Universe Vietnam 2026 diện áo polo màu xanh xám, kết hợp với quần jeans, quần âu hoặc quần shorts tập luyện cho phần thi Best In Swimsuit. Bên cạnh những bước đi và thần thái trước ống kính, trang phục tập luyện trở thành chi tiết được người xem bàn luận.

Điểm gây chú ý ở thiết kế là polo cổ bẻ, gam màu khá trầm. Mặc dù các người đẹp lựa chọn nhiều cách mặc để tạo nét riêng: một số thí sinh giữ nguyên dáng áo, cũng có người sơ vin với quần cạp cao, có người cuộn vạt áo để khoe vòng eo,... nhưng cách biến tấu giúp tổng thể chỉ bớt đơn điệu, song màu sắc chủ đạo vẫn khiến trang phục bị nhận xét là thiếu sức hút.

Đặc biệt, khi nhiều thí sinh cùng xuất hiện trong một khung hình, những chi tiết này tạo cảm giác nghiêm túc, đồng đều nhưng chưa mang lại hiệu ứng thị giác. Một số ý kiến cho rằng mẫu áo gợi liên tưởng đến đồng phục đi làm, chưa tạo được dấu ấn thời trang phù hợp với một cuộc thi sắc đẹp.

Mẫu áo đồng phục của top 30 Miss Universe Vietnam 2026. (Nguồn: Miss Universe Vietnam)

Nhiều ý kiến còn thẳng thắn cho rằng thiết kế này gợi liên tưởng đến đồng phục đi làm hơn là trang phục dành cho thí sinh thi Hoa hậu.

Trước đó, Miss Universe Vietnam 2026 cũng tranh cãi sau khi công bố hai giám khảo là CEO thẩm mỹ Trang Nhung và CEO nha khoa Lâm Ngân. Với vai trò này, một số khán giả đặt câu hỏi về chuyên môn, kinh nghiệm và tiêu chí của ban tổ chức lựa chọn ban giám khảo - nơi các tiêu chí đánh giá dựa trên nhan sắc, kỹ năng trình diễn, ứng xử, tư duy…

Ban tổ chức cũng công bố hoa hậu Hương Giang, diễn viên Thái Lan Bee Namthip, người mẫu Xuân Lan… ngồi ghế giám khảo.

Hiện top 30 Miss Universe Vietnam 2026 đang tham gia các hoạt động bên lề cuộc thi tại Hải Phòng. Theo lịch trình, đêm chung kết dự kiến tổ chức ngày 2/10 tại Hải Phòng.

Top 30 Miss Universe Vietnam 2026.