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Thủy Top và dàn mỹ nhân đua nhau diện bikini tí hon

Sự kiện: Phong cách thời trang của SAO

Cựu hot girl Thủy Top cùng hoa hậu Thanh Thủy, Ngọc Trinh... tôn lợi thế hình thể qua các mẫu đồ bơi tam giác kiệm vải.

Thủy Top và dàn mỹ nhân đua nhau diện bikini tí hon - 1

Cựu hot girl Thủy Top gây chú ý khi mừng sinh nhật bằng loạt ảnh sexy. Người đẹp 37 tuổi chọn áo tắm dây mảnh tôn vòng một bốc lửa, kết hợp váy trắng xuyên thấu đồng điệu.

Thủy Top và dàn mỹ nhân đua nhau diện bikini tí hon - 2

Người mẫu Minh Triệu khoe vùng bụng không mỡ thừa, nổi rõ múi cơ săn chắc.

Thủy Top và dàn mỹ nhân đua nhau diện bikini tí hon - 3

Hoa hậu Thanh Thủy chọn thiết kế bikini đen nhỏ xíu tương tự Minh Triệu và phối quần jeans mở cúc phóng khoáng.

Thủy Top và dàn mỹ nhân đua nhau diện bikini tí hon - 4

Ngọc Trinh tạo điểm nhấn cho phong cách đi biển ngày hè bằng chi tiết đính kết lấp lánh.

Thủy Top và dàn mỹ nhân đua nhau diện bikini tí hon - 5

Đồ bơi ánh kim đi kèm khăn voan bay bổng giúp khung hình của người mẫu Anh Thư thêm ấn tượng.

Thủy Top và dàn mỹ nhân đua nhau diện bikini tí hon - 6

Á hậu Vũ Thúy Quỳnh khai thác triệt để body quyến rũ với trang phục kiệm vải.

Thủy Top và dàn mỹ nhân đua nhau diện bikini tí hon - 7

Á hậu Quỳnh Anh cũng ưu ái quần tam giác "tí hon" khi dạo chơi trên bãi biển.

Thủy Top và dàn mỹ nhân đua nhau diện bikini tí hon - 8

Ca sĩ MLee dùng họa tiết kẻ sọc làm điểm nhấn trẻ trung cho tổng thể.

Thủy Top và dàn mỹ nhân đua nhau diện bikini tí hon - 9

Ca sĩ Chi Pu quấn khăn đồng điệu khi diện bikini pha màu đen trắng.

Thủy Top và dàn mỹ nhân đua nhau diện bikini tí hon - 10

Sắc hồng nhạt đem lại cho ca sĩ Thiều Bảo Trâm vẻ ngọt ngào, trong khi thiết kế áo cúp ngực làm tăng nét gợi cảm.

Thủy Top và dàn mỹ nhân đua nhau diện bikini tí hon - 11

Ca sĩ Thiều Bảo Trang nổi bật không kém em gái trong mẫu đồ bơi nhiều khoảng hở.

Thủy Top vẫn gợi cảm hết mức với đồ bơi dù đã U40
Thủy Top vẫn gợi cảm hết mức với đồ bơi dù đã U40

Thủy Top ngày càng trẻ trung, quyến rũ nhờ chăm chỉ tập luyện thể thao, kết hợp cùng chế độ ăn uống khoa học.

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Theo Zimi - Ảnh: FBNV ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/06/2026 23:51 PM (GMT+7)
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