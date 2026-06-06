Thủy Top và dàn mỹ nhân đua nhau diện bikini tí hon

Cựu hot girl Thủy Top gây chú ý khi mừng sinh nhật bằng loạt ảnh sexy. Người đẹp 37 tuổi chọn áo tắm dây mảnh tôn vòng một bốc lửa, kết hợp váy trắng xuyên thấu đồng điệu.

Người mẫu Minh Triệu khoe vùng bụng không mỡ thừa, nổi rõ múi cơ săn chắc.

Hoa hậu Thanh Thủy chọn thiết kế bikini đen nhỏ xíu tương tự Minh Triệu và phối quần jeans mở cúc phóng khoáng.

Ngọc Trinh tạo điểm nhấn cho phong cách đi biển ngày hè bằng chi tiết đính kết lấp lánh.

Đồ bơi ánh kim đi kèm khăn voan bay bổng giúp khung hình của người mẫu Anh Thư thêm ấn tượng.

Á hậu Vũ Thúy Quỳnh khai thác triệt để body quyến rũ với trang phục kiệm vải.

Á hậu Quỳnh Anh cũng ưu ái quần tam giác "tí hon" khi dạo chơi trên bãi biển.

Ca sĩ MLee dùng họa tiết kẻ sọc làm điểm nhấn trẻ trung cho tổng thể.

Ca sĩ Chi Pu quấn khăn đồng điệu khi diện bikini pha màu đen trắng.

Sắc hồng nhạt đem lại cho ca sĩ Thiều Bảo Trâm vẻ ngọt ngào, trong khi thiết kế áo cúp ngực làm tăng nét gợi cảm.

Ca sĩ Thiều Bảo Trang nổi bật không kém em gái trong mẫu đồ bơi nhiều khoảng hở.