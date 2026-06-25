Ngôi trường Hoa hậu Bảo Ngọc học thạc sĩ vì sao lại thành tâm điểm

Người đẹp tri thức lần đầu gặp tranh luận

Khi một người nổi tiếng xây dựng thương hiệu cá nhân dựa trên yếu tố học vấn, mức độ kỳ vọng của khán giả thường cao hơn rất nhiều so với các nghệ sĩ hoạt động thuần túy trong lĩnh vực giải trí.

Về lỗi trong hình ảnh thư trúng tuyển Đại học Columbia (Mỹ) gây xôn xao mạng xã hội, Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc cho biết quản trị viên fanpage đã sử dụng công cụ AI để hỗ trợ che thông tin cá nhân.

Trong quá trình xử lý, AI tự động tái tạo sai một số ký tự trên văn bản, dẫn đến những lỗi như dòng chữ "ho tuition".

Bảo Ngọc vốn được biết đến là một trong những hoa hậu có thành tích học tập nổi bật trong làng sắc đẹp Việt Nam.

Bảo Ngọc gây ấn tượng với nền tảng học vấn nổi bật.

Cô thường được truyền thông nhắc đến với hình ảnh người đẹp có nền tảng học vấn tốt, khả năng ngoại ngữ nổi bật và định hướng phát triển gắn với giáo dục, các dự án cộng đồng.

Bảo Ngọc tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM), có chứng chỉ IELTS 8.0 và từng nhận học bổng quốc tế của Đại học New South Wales (Australia), học bổng SEED do Chính phủ Canada tài trợ và học bổng của Đại học Quốc gia Singapore.

Năm 2025, Hoa hậu Bảo Ngọc tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Trẻ em và Thanh thiếu niên ASEAN về Biến đổi Khí hậu (ACYCS 2025 do UNICEF và Bộ Tài nguyên và Môi trường Bền vững Malaysia (NRES) đồng tổ chức. Trong khuôn khổ hội nghị, Hoa hậu Bảo Ngọc tham gia với tư cách là nhà sáng lập Gen Zero - tổ chức Thanh niên vì Phát triển bền vững.

Với hình tượng của một hoa hậu có nền tảng học vấn nổi bật, bất kỳ thông tin nào liên quan đến thành tích học tập của cô đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc nhận bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi của Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TPHCM.

Trong bối cảnh hiện nay, các thành tích học tập, chứng chỉ quốc tế hay cơ hội trúng tuyển vào các trường đại học danh tiếng thường được xem là minh chứng cho năng lực cá nhân. Vì vậy, nếu xuất hiện nghi vấn liên quan đến tính minh bạch của những thành tích đó, công chúng có xu hướng đặt câu hỏi về toàn bộ hình ảnh và câu chuyện đã được Bảo Ngọc và ê-kíp xây dựng trước đó.

Nếu trước đây khán giả chủ yếu chú ý đến hoạt động nghệ thuật hay các cuộc thi sắc đẹp, thì hiện nay họ cũng đặt ra yêu cầu cao về tính minh bạch trong việc công bố thành tích cá nhân.

Đó là lý do tại sao một nghi vấn liên quan đến thư mời học tập có thể tạo ra phản ứng mạnh. Với những nhân vật được xem là biểu tượng của tri thức và sự nỗ lực học tập, niềm tin của công chúng đôi khi quan trọng không kém những thành tích mà họ đạt được.

Ngôi trường Bảo Ngọc trúng tuyển, chỉ ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc

Đại học Columbia - nơi Hoa hậu Bảo Ngọc trúng tuyển - là một trong tám trường thuộc nhóm IVY League (liên minh các đại học danh tiếng nhất nước Mỹ). Đây cũng là nơi khai sinh giải thưởng Pulitzer, giải thưởng báo chí danh giá nhất thế giới.

Theo các bảng xếp hạng uy tín năm 2025, Đại học Columbia khẳng định vị thế trong top 20 trường đại học hàng đầu thế giới. Cụ thể, trong bảng xếp hạng QS World University Rankings 2025, trường giữ vị trí thứ 18 toàn cầu và nằm trong top 10 đại học hàng đầu của Mỹ.

Bảo Ngọc trúng tuyển Đại học danh tiếng trước thềm tham dự Miss World lần thứ 73.

Đại học Columbia sở hữu hơn 200 viện và trung tâm nghiên cứu, là một trong những đại học có ngân sách nghiên cứu lớn nhất nước Mỹ.

Đại học Columbia hiện cung cấp hơn 100 chương trình cử nhân và sau đại học, với các ngành học tiêu biểu thu hút sinh viên quốc tế. Các ngành xã hội học, chính trị học, tâm lý học và báo chí tại đây được đánh giá rất cao.

Trong bài đăng trên trang cá nhân, Hoa hậu Bảo Ngọc cho biết cô trúng tuyển chương trình Thạc sĩ khoa học và chính sách môi trường tại Trường Quan hệ Quốc tế và Công vụ (SIPA) thuộc Đại học Columbia. Trường hiện có mạng lưới hơn 25.000 cựu sinh viên tại hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đây là cái nôi đào tạo các nhà lãnh đạo tương lai, với các khóa học về chính sách toàn cầu và quan hệ quốc tế. Chương trình học nhấn mạnh phân tích dữ liệu và nghiên cứu thực địa, giúp sinh viên phát triển kỹ năng tranh luận và giải quyết vấn đề xã hội.

Trường Quan hệ Quốc tế và Công vụ (SIPA) luôn được xếp trong nhóm trường chính sách công có ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

Chương trình Thạc sĩ khoa học và chính sách môi trường kéo dài một năm. Theo trang web của nhà trường, chương trình học mang tính trải nghiệm chuyên sâu, được thiết kế nhằm đào tạo thế hệ lãnh đạo tương lai trong lĩnh vực phát triển bền vững môi trường.

Sinh viên phải hoàn thành 54 tín chỉ trong ba học kỳ liên tục và tham gia các dự án thực tế thông qua chuỗi học phần Workshop in Applied Earth Systems Management.

Một số tiêu chí giúp sinh viên có lợi thế khi ứng tuyển là kinh nghiệm làm việc hoặc thực tập liên quan đến chính sách công, quan hệ quốc tế, phát triển, kinh tế, GPA tốt và khả năng học thuật được chứng minh, m ục tiêu nghề nghiệp rõ ràng, đ am mê với lĩnh vực chính sách công hoặc quốc tế.

Mỗi năm, khoảng 5-10% số sinh viên được nhận vào chương trình là những người vừa tốt nghiệp đại học. Đây thường là các ứng viên có thành tích học tập xuất sắc, đồng thời sở hữu kinh nghiệm thực tập đáng kể hoặc từng tham gia các chương trình học tập ở nước ngoài.

Trong một số trường hợp, những ứng viên mới tốt nghiệp đại học dù có hồ sơ học thuật rất mạnh vẫn không được nhận ngay. Thay vào đó, nhà trường khuyến khích họ nộp hồ sơ lại sau khi đã tích lũy ít nhất một năm hoặc hơn kinh nghiệm làm việc liên quan.

"Ra mắt cách đây hai thập kỷ, đây là chương trình hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này. Các cựu học viên của chương trình hiện nắm giữ những vị trí quan trọng tại nhiều tổ chức lớn trên thế giới, thuộc khu vực công, khu vực tư nhân và các tổ chức phi lợi nhuận", Trường Quan hệ Quốc tế và Công vụ (SIPA) giới thiệu.