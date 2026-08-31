Ngoại hình và học vấn của đại diện Việt Nam thi Manhunt International 2026

Nam vương Trần Tiến Dũng vừa được đơn vị giữ bản quyền công bố sẽ đại diện Việt Nam tham dự Manhunt International 2026. Cuộc thi năm nay có khoảng 40 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, diễn ra ở Sri Lanka từ ngày 3/9 đến 9/9.

Ông Chu Tấn Văn - chủ tịch đơn vị giữ bản quyền tại Việt Nam kỳ vọng Tiến Dũng sẽ giành danh hiệu cao nhất hoặc ít nhất vào Top 5. Theo ông, nam vương có lợi thế về ngoại hình, sự mạnh mẽ, nam tính và nền tảng học vấn tốt.

Trần Tiến Dũng sinh năm 1997, quê Phú Thọ. Anh sở hữu chiều cao 1m86, nặng 79 kg, số đo 109-85-103 cm.

Về học vấn, Tiến Dũng tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Bách khoa Hà Nội. Anh từng làm giám đốc marketing cho một chuỗi phòng tập trước khi theo đuổi công việc người mẫu.

Tháng 12/2025, Tiến Dũng vượt qua 35 thí sinh để giành chiến thắng Manhunt Vietnam, đồng thời nhận giải phụ “Người có hình thể đẹp nhất”. Sau cuộc thi, anh dành thời gian chuẩn bị cho đấu trường quốc tế, tập luyện hình thể, kỹ năng trình diễn, giao tiếp và ngoại ngữ.

Tiến Dũng cho biết giao tiếp và tiếng Anh vẫn là những kỹ năng anh cần cải thiện. Anh chủ động duy trì lịch sinh hoạt và tập luyện từ sáng sớm, đồng thời xác định bản thân phải chịu trách nhiệm với kết quả tại cuộc thi.

Theo nam vương, các đại diện quốc tế năm nay đều có ngoại hình và hồ sơ nổi bật. Anh cho rằng Việt Nam có khả năng cạnh tranh và muốn tập trung hoàn thành từng phần thi thay vì đặt nặng một thứ hạng cụ thể.

“Tôi muốn mang hình ảnh người đàn ông tự tin, trưởng thành, hiện đại và luôn lan tỏa những hình ảnh đẹp nhất của người Việt Nam ra trường quốc tế”, Trần Tiến Dũng nói.

Bên cạnh trình diễn và giao tiếp, Trần Tiến Dũng còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng trước thời gian thi đấu quốc tế. Anh hướng đến hình ảnh một đại diện không chỉ có ngoại hình mà còn có khả năng kết nối với cộng đồng.