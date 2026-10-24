3 thói quen giúp Go So Young trẻ trung ở tuổi 54

Sau gần một thập kỷ vắng bóng trên màn ảnh, Go So Young chính thức xác nhận trở lại hoạt động nghệ thuật. Ảnh: Instagram kosoyoung_official

Chú trọng chăm sóc da và chống nắng

Go So Young duy trì thói quen chăm sóc da đơn giản với sản phẩm phù hợp tính chất da từng thời điểm. Sau khi rửa mặt, cô sử dụng khăn riêng để lau mặt, tách biệt với khăn lau tay. Diễn viên cũng dùng dụng cụ massage mặt bằng đá gua sha để thư giãn các cơ vùng mặt. Go So Young duy trì thói quen thoa kem chống nắng mỗi ngày từ khi còn trẻ và thoa lại sản phẩm khoảng hai giờ một lần khi ở nhà. Theo nữ diễn viên, chống nắng là bước chăm sóc da rất quan trọng, giúp hạn chế những tổn thương da tích lũy theo thời gian.

Ở tuổi trung niên, việc chăm sóc da không nhất thiết phải cầu kỳ. Làm sạch dịu nhẹ, dưỡng ẩm phù hợp và chống nắng đều đặn là những bước cơ bản có thể duy trì lâu dài. Massage mặt có thể mang lại cảm giác thư giãn, tăng độ đàn hồi cho da, làm chậm tốc độ lão hóa.

Hạn chế đồ uống nhiều đường và món chiên rán

Trong video đăng ngày 7/10 trên kênh YouTube cá nhân, khi được hỏi về bí quyết làm chậm lão hóa, Go So Young cho biết ưu tiên tránh những thói quen không có lợi cho sức khỏe. Diễn viên nói từ khi còn trẻ đã không thích đồ uống chứa nhiều đường, đồng thời cố gắng hạn chế thực phẩm chiên rán.

Đồ uống có đường cung cấp nhiều năng lượng nhưng thường ít tạo cảm giác no, khiến tổng lượng calo trong ngày dễ tăng nếu sử dụng thường xuyên. Trong khi đó, các món chiên rán, đặc biệt khi dùng nhiều dầu hoặc kết hợp với nước sốt giàu năng lượng, có thể làm tăng lượng chất béo và calo trong khẩu phần. Việc thường xuyên tiêu thụ nhiều đường bổ sung cũng không có lợi cho sức khỏe chuyển hóa. Quá trình đường hóa, trong đó đường gắn với protein trong cơ thể, có liên quan đến những thay đổi của collagen và elastin.

Với phụ nữ sau tuổi 50, thay nước ngọt bằng nước lọc hoặc trà không đường, ưu tiên hấp, luộc, nướng với lượng dầu vừa phải và ăn đa dạng thực phẩm là những thay đổi thực tế. Không cần loại bỏ hoàn toàn món ăn yêu thích, điều quan trọng là kiểm soát tần suất và khẩu phần.

Điều chỉnh chế độ ăn để kiểm soát cân nặng

Go So Young khoe cân nặng đạt 49,2 kg sau 5 tháng điều chỉnh chế độ ăn và mục tiêu là giảm xuống còn 47 kg, bằng thời điểm cô mới kết hôn. Ảnh: Youtube Go So Young

Tháng 8, Go So Young tiết lộ đã trở lại mức cân nặng dưới 50 kg sau 16 năm. Nữ diễn viên bắt đầu điều chỉnh chế độ ăn từ tháng 3, giảm cân từ từ thay vì ép cân trong thời gian ngắn. Cô cho biết đã gần như ngừng uống rượu và hủy các cuộc hẹn ăn tối. Khi được hỏi về quá trình giảm cân, diễn viên nhấn mạnh vai trò của chế độ ăn và cho rằng giảm cân quá nhanh có thể khiến cơ thể thiếu năng lượng. Cô muốn duy trì kết quả đạt được.

Sau tuổi 50, phụ nữ có xu hướng mất dần khối cơ và mật độ xương trong khi những thay đổi nội tiết quanh thời kỳ mãn kinh có thể ảnh hưởng đến phân bố mỡ. Vì vậy, giảm cân cần đi cùng mục tiêu duy trì sức mạnh và sức khỏe chuyển hóa thay vì chỉ tập trung vào con số trên cân. Một chế độ ăn có đủ protein từ cá, trứng, thịt nạc, sữa và đậu phụ, kết hợp rau xanh, trái cây cùng lượng tinh bột phù hợp, giúp cung cấp dưỡng chất cần thiết. Tập luyện sức mạnh và vận động thường xuyên cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì khối cơ.

Vóc dáng săn chắc, trẻ trung ở tuổi ngoài 50 của Go So Young. Ảnh: Instagram kosoyoung_official

Go So Young sinh năm 1972, là diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc, được biết đến qua các bộ phim như Beat (1997), The Perfect Couple (2007). Cô kết hôn với tài tử Jang Dong Gun năm 2010, có hai con và duy trì cuộc sống gia đình kín tiếng. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Go So Young còn được chú ý nhờ phong cách thời trang thanh lịch, gu thẩm mỹ tinh tế và diện mạo trẻ trung ở tuổi 54. Những chia sẻ về chăm sóc da, chế độ ăn uống và kiểm soát cân nặng của cô thường thu hút sự quan tâm lớn.