Vùng đất có tục lệ mời trai đẹp xông đất đầu năm, bắt buộc phải mang theo một thứ "đen sì"

Bước sang năm mới là thời điểm mà mọi người đều mong muốn có một khởi đầu thuận lợi và bình an để cả năm gặp nhiều may mắn. Không chỉ riêng Việt Nam mà ở nhiều nước trên thế giới cũng có tục "xông đất" đầu năm độc đáo. Một trong số đó là đất nước Scotland.

Để đón may mắn vào nhà, người dân nơi đây có tục lệ mời những người đàn ông cao lớn và đẹp trai ghé thăm trong thời khắc đầu tiên của năm mới. Không chỉ người dân Scotland mà một số nơi tại miền bắc nước Anh cũng đang thực hiện truyền thống này.

Nếu một số nước châu Á lựa chọn người "xông đất" đầu năm dựa theo tuổi tác, năm sinh thì tại Scotland lại chọn theo diện mạo, ngoại hình. Những người đàn ông được chọn xông đất tại vùng đất này phải đáp ứng được yêu cầu: Tóc đen, có vóc dáng cao lớn và gương mặt điển trai. Đặc biệt, người dân nơi đây "tránh xa" những người đàn ông hay cô gái có mái tóc vàng và tóc đỏ trong ngày đầu năm mới vì tin rằng họ có thể mang lại xui xẻo.

Những chàng trai có ngoại hình bảnh bao sẽ mang những món quà đặc biệt đến xông đất gia chủ.

Người xông đất sẽ mang theo những quà tặng truyền thống trong đó bắt buộc phải có một cục than, muối, bánh ngọt trái cây, một nhánh cây thường xanh, một đồng bạc và chai rượu wee dram (một loại whisky của Scotland). Theo người dân nơi đây, những món quà này mang ý nghĩa bình an, ấm áp và no đủ cả năm.

Cụ thể, trong giỏ quà đến xông nhà, than tượng trưng cho lời chúc năm mới ấm áp, bánh ngọt đem lại ấm no, whisky tượng trưng cho niềm vui, đồng bạc là biểu tượng của sự thịnh vượng còn cây thường xanh thay lời chúc trường thọ, muối tượng trưng cho việc làm tăng thêm gia vị của cuộc sống.

Việc ở Scotland thiện cảm với những người tóc đen xuất phát từ thời người Viking xâm chiếm nước Anh. Theo Historic UK, người dân thời xưa quan niệm khi một gã lạ mặt to lớn với mái tóc vàng hoặc nâu sáng đến trước cửa nhà bạn với một chiếc rìu lớn, nghĩa là bạn sắp gặp rắc rối lớn, gánh chịu nhiều xui xẻo.

Một giỏ quà mừng năm mới điển hình ở Scotland.

June Thomas, biên tập viên cấp cao của Slate, chia sẻ rằng cha mình thường được mọi người chào đón đến xông đất dịp năm mới. Cha Thomas là người có vóc dáng cao lớn và sở hữu mái tóc đen sẫm. Ông thường ghé thăm nhà của mọi người vào đêm giao thừa, chúc họ năm mới may mắn cùng một ly rượu, và một món quà nhỏ tượng trưng cho tài lộc. Đây là một công việc mà cha Thomas rất thích vì người đàn ông này quan niệm rằng, việc được bắt đầu năm mới bằng nghi thức phục vụ cộng đồng là một khởi đầu năm mới đầy tốt đẹp.

Ngoài tục xông đất, Scotland còn có một số phong tục khác. Để đón năm mới, người dân trang trí, sửa sang nhà cửa. Họ cũng dọn dẹp lại lò sưởi một cách sạch sẽ hoặc thay thế chiếc lò mới và "đọc" tro cũ để đoán vận mệnh tương lai. Những người còn nợ nần trong năm cũ sẽ cố gắng thanh toán hết trước khi năm mới gõ cửa.

