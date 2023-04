Uống bao nhiêu nước là đủ để chàng giảm cân, khỏe mạnh?

Nhưng nước cũng có một lợi ích khác, và đó không phải là lợi ích mà bạn có thể nghĩ tới: giảm cân .

Các chuyên gia dinh dưỡng có xu hướng khuyên uống nước như một trong những nền tảng của lối sống có thể giúp duy trì cân nặng khỏe mạnh . Điều đó nói rằng, cơ chế hiệu quả không chỉ là nước vào, chất béo ra. Có rất nhiều hơn nữa cho nó.

Thông thường, nước được khuyến khích cho những người muốn giảm cân vì người ta tin rằng nước có thể 'làm bạn no' dẫn đến việc ăn ít hơn hoặc ăn ít hơn vào bữa ăn".

Vì vậy, theo lý thuyết, vì bạn đang uống nhiều nước nên bạn sẽ ít ăn vặt hơn và có thể kiểm soát cơn đói của mình tốt hơn. Ngoài ra, khi bạn cung cấp đủ nước và ăn thực phẩm có hàm lượng nước cao, bạn sẽ có nhiều khả năng cung cấp đủ nước hơn trong suốt cả ngày để giúp kiểm soát cân nặng.

Mức độ nước kém có thể có nghĩa là cơ thể bạn tiếp tục tìm kiếm chất lỏng thông qua các loại thực phẩm bạn đang ăn, đó là lý do tại sao đôi khi mọi người cảm thấy như thể họ có thể ăn ít hơn khi họ uống nước trước hoặc trong bữa ăn.

Có một số sự thật đằng sau tuyên bố rằng nước có thể giúp bạn giảm cân. Điều đó nói rằng, một số người được gọi là "chuyên gia" làm cho có vẻ như H20 là một chất đốt cháy chất béo tức thì. Giống như, nếu bạn không mang theo một bình nước và uống nó mọi lúc, thì việc giảm cân sẽ là một con đường dài và khó khăn đối với bạn.

Hãy nghĩ về nước nhiều hơn như một công cụ duy trì chứ không phải là cách thần kỳ để giảm cân.

Thay vì cố gắng dùng nước để che đậy cơn đói, hãy uống nước thường xuyên trong ngày để ngăn cảm giác khát (dấu hiệu bạn đã bị mất nước), và sau đó bạn có thể điều chỉnh cảm giác thèm ăn tốt hơn trong suốt cả ngày.

Cùng với các bữa ăn chính và bữa ăn nhẹ cân bằng, việc cung cấp đủ nước có thể giúp bạn lắng nghe tốt hơn các tín hiệu đói và no, giúp cơ thể bạn đạt được cân nặng như ý muốn theo thời gian.

Tuy nhiên, ngoài việc kiểm soát cân nặng, nước có thể giúp bạn giảm cân khi bạn đang muốn giảm cân không?

Uống nước có thể giúp bạn giảm cân?

Uống nước có thể giúp bạn kiềm chế cơn đói trong thời gian ngắn, nhưng không nhiều về lâu dài. Mặc dù khối lượng thức ăn và chất lỏng gây áp lực lên các tế bào thần kinh trong đường tiêu hóa của bạn, gửi một số tín hiệu đến não rằng bạn có thể đã no, nhưng nó không kéo dài được lâu.

Bạn có thể cảm thấy no ngay sau khi uống nhiều nước, nhưng bạn cũng cần bổ sung đủ lượng protein, chất béo và chất xơ để kích hoạt tín hiệu no và thực sự cảm thấy no. Mặt khác, một khi nước rời khỏi dạ dày của bạn vào cuối ngày, cô ấy nói rằng bạn có thể cảm thấy cực kỳ đói, muốn ăn vặt, chọn những thực phẩm không tốt cho sức khỏe và có thể ăn quá nhiều.

Nước cũng làm tăng mức tiêu hao năng lượng khi nghỉ ngơi của bạn nghĩa là lượng calo mà cơ thể bạn đốt cháy khi nghỉ ngơi, lên tới 30% trong vòng 20 phút sau khi uống nước. Vì vậy, tóm lại, nước có thể làm bạn no trong chốc lát, nhưng chỉ trong chốc lát.

Ngoài giảm cân, uống nhiều nước còn mang lại nhiều lợi ích khác có thể hỗ trợ giảm cân. Theo Mayo Clinic , hydrat hóa thích hợp sẽ loại bỏ chất thải trong cơ thể thông qua tiểu tiện và đổ mồ hôi, điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, bảo vệ các mô cơ thể và đệm khớp của bạn .

Bạn nên uống bao nhiêu nước mỗi ngày để giúp giảm cân?

Cơ thể bạn được tạo thành từ 60% là nước, vì vậy hydrat hóa rất quan trọng để duy trì các quá trình của cơ thể, như tuần hoàn và sản xuất năng lượng. Nói chung, mọi người nên uống sáu đến tám ly nước mỗi ngày, Tiến sĩ Anegawa nói. Nếu bạn sống ở vùng khí hậu nóng hoặc tập thể dục thường xuyên, bạn có thể cần uống nhiều hơn nữa.

Ngoài nhu cầu cơ bản của bạn, các chuyên gia khuyên bạn nên uống 0,5 - 0,6 lít chất lỏng bắt đầu khoảng ba giờ trước khi tập thể dục, tối đa 1 lít một giờ trong khi tập thể dục và giờ tùy thuộc vào điều kiện của bạn.

Sau khi tập luyện, bạn nên thay thế bất kỳ chất lỏng nào bạn đã mất. Bằng cách tự cân trước và sau buổi tập, bạn có thể tính toán nhu cầu này. Đối với mỗi lạng bị mất khi di chuyển, hãy uống thêm nửa lít bù đắp với nhu cầu cơ bản của bạn. Khát nước không phải là một dấu hiệu tốt về tình trạng hydrat hóa và nhu cầu chất lỏng.

Tăng lượng nước uống của bạn, nếu bạn uống nhiều caffein suốt cả ngày. Cà phê, trà và các loại đồ uống chứa caffein khác có thể làm mất nước. Bạn sẽ biết mình có uống đủ hay không bằng cách kiểm tra màu nước tiểu, màu này sẽ có màu vàng rất nhạt.

Táo bón, khô miệng, mệt mỏi, nhức đầu, choáng váng và nhịp tim cao nhưng huyết áp thấp là những dấu hiệu cho thấy bạn không uống đủ nước và có thể bị mất nước .

Bạn có thể uống quá nhiều nước?

Điều đó là có thể

Khi bạn uống nhiều nước hơn lượng nước mà thận có thể loại bỏ trong nước tiểu, điều này có thể khiến quá nhiều nước tích tụ trong máu và làm mất cân bằng chất lỏng.

Phụ nữ, nhiều hơn nam giới, có nguy cơ uống quá nhiều nước. Tuy nhiên, đàn ông vẫn có thể lạm dụng nó khi hydrat hóa. Uống quá nhiều thời tiết có thể nguy hiểm đến tính mạng, mặc dù rất hiếm. Việc uống quá nhiều chất lỏng xảy ra khi cơ thể có quá nhiều chất lỏng đến mức các khoáng chất như natri bị pha loãng trong máu, dẫn đến sự mất cân bằng chất lỏng trong và ngoài tế bào.

Được gọi là hạ natri máu, hoặc lượng natri trong máu thấp, nó tạo ra các triệu chứng từ buồn nôn và mệt mỏi đến tổn thương não và tử vong.

Tuy nhiên, đây không phải là điều quá đáng lo ngại — nhưng đó là rủi ro liên quan đến việc uống quá nhiều nước.

Còn “trọng lượng nước” thì sao? Nước không thể làm bạn nặng hơn sao ?

Trọng lượng nước là khi cơ thể giữ lại chất lỏng thường được thận lọc. Nó có thể xảy ra vì một vài lý do. Việc tăng lượng muối trong chế độ ăn uống và ngồi trong thời gian dài (như trên một chuyến bay dài) đều có thể là lý do khiến mọi người tăng cân do tích nước.

Tránh thức ăn mặn (như thực phẩm chế biến sẵn thường chứa nhiều muối), uống đủ nước và tập thể dục là tất cả các cách để ngăn ngừa tình trạng tích nước và biến mất. Việc giữ nước vì glycogen (dạng dự trữ của carbohydrate) kéo nước vào. Điều này giải thích tại sao những người theo chế độ ăn kiêng với rất ít carbs giảm cân ngay lập tức nhưng sau đó có xu hướng tăng cân trở lại ngay khi họ tiếp tục chế độ ăn uống bình thường. Trọng lượng nước đang bị mất đi từ glycogen dự trữ trong cơ bắp của chúng ta—chỉ là một lý do khác giải thích tại sao nên giảm cân chậm và bền vững.

Tôi có phải uống nước để giảm cân không?

Mọi người đều phải uống nước, nhưng chúng tôi biết bạn đang nhắm đến điều gì: Bạn có thể uống những thứ khác không phải là nước không vì nước có vị rất, ôi, thật nhàm chán?

Nếu uống nước lã không hấp dẫn bạn, thì có nhiều cách thêm một chút hương liệu không đường, chẳng hạn như lá bạc hà hoặc một lát chanh vào nước của bạn.

Hãy nhớ rằng những chất lỏng không phải là nước, như nước uống thể thao, nước vitamin và nước có hương vị, thường chứa lượng calo rỗng - kẻ thù của chế độ ăn uống lành mạnh. Nếu một người tiêu thụ đồ uống thể thao để có hàm lượng chất điện giải, tôi luôn khuyên bạn nên tránh xa đồ uống có đường.

Hãy tự pha chế đồ uống thể thao của riêng bạn bằng cách thêm một ít trái cây họ cam quýt và một chút muối vào nước của bạn.

Nếu bạn không có thói quen uống nước thường xuyên, bạn có thể dễ dàng bổ sung nước tốt hơn cho thói quen sức khỏe hàng ngày của mình. Có những công cụ giúp nhắc bạn uống nước, rất phù hợp với những người có lối sống bận rộn.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/uong-bao-nhieu-nuoc-la-du-de-chang-giam-can-khoe-manh-c47a27456.html