Từng dẫn bản tin thời sự, nam MC nỗ lực giảm 27kg để trở thành tiếp viên hàng không

Đặng Thiên Anh (tên thật là Đặng Đình Thành) được biết đến với vai trò là MC, dẫn các bản tin truyền hình và sự kiện, các chương trình giải trí, văn nghệ, chính luận, thời sự. Thời điểm còn đi học đại học, anh từng đạt một số giải thưởng như Yeah1 The next Genderation - Gương mặt thế hệ mới Yeah1 , Top 10 người dẫn chương trình phát thanh truyền hình 2021, Top 10 sinh viên tiêu biểu ĐH Tôn Đức Thắng 2014, Top 4 Đại sứ thể thao năm 2013; Top 15 Men’s style 2013,… Tuy nhiên, một bước ngoặt lớn khiến anh phải từ bỏ công việc mình đã gắn bó 10 năm để trở thành TVHK.

Anh từng chia sẻ, trước đây anh có một thời gian làm MC nhưng sau này, anh quyết định giảm cân, chuyển hướng sang làm TVHK. Từ đâu mà anh muốn chuyển hướng công việc?

- Thực sự nghề nói, nghề dẫn chương trình với mình nó không chỉ là nghề mà nó còn là đam mê rất lớn, nếu ai từng là nghệ sĩ thì sẽ hiểu được nó thực sự quan trọng như thế nào với cuộc sống của mình, quyết định thay đổi và dừng lại nó là quyết định vô cùng khó khăn với mình.

Từng có một thời gian không nói được, cổ họng thường xuyên đau không thể chịu được khi đọc tin, phóng sự dài hay nói nhiều, đi khám thì bác sĩ nói rằng có vấn đề về dây thanh quản và viêm amida mãn tính. Thi thoảng nó sẽ nổi lên những hạt nhỏ, bám vào dây thanh quản khiến mình không thể nói được. Nếu mổ đi thì nó sẽ liên tục mọc đi mọc lại, nhưng nếu giữ thì sẽ không nói được nữa. Đây là chứng bệnh hạt xơ dây thanh ảnh hưởng đến chất lượng rung của dây thanh, gây rè tiếng, tạo khe hở thanh môn, làm cho hơi bị thoát nhiều ra ngoài, khi nói nhanh bị mệt. Đây là bệnh của những người thường xuyên nói nhiều, nói với cường độ cao, bác sĩ khuyên mình cần hạn chế nói nhiều và luyện giọng theo hướng dẫn của bác sĩ.

Tuy nhiên, phương pháp điều trị mổ loại bỏ hạt trên chỉ giúp giảm các triệu chứng mà không thể giải quyết tận gốc hạt xơ, do đó, bệnh có thể tái phát. Cách duy nhất để bệnh thuyên giảm là nên hạn chế nói nhiều lại. Và đó cũng là lí do mà mình không tiếp tục công việc cũ nữa! Mình phải mất một thời gian dài cân nhắc để nghỉ việc và việc này thực sự là quyết định vô cùng khó khăn với mình.

Đặng Thiên Anh hiện tại đang là TVHK của Vietnam Airlines.

Anh có thể chia sẻ một chút về quá trình giảm cân của mình?

- Sau đại dịch Covid-19 thì thời điểm đó mình từng hai lần dương tính với Covid đều phải thở oxy, sau đó thì sức khỏe của mình cũng không còn tốt cộng với cổ họng mình có vấn đề về thanh quản mình đã xin tạm hoãn việc ở các đài mình cộng tác để điều trị bệnh.

Trong suốt 5-6 tháng chỉ ở nhà, nghỉ ngơi, ăn uống thì mình đã tăng từ 68kg lên tận 95kg. Lúc này mình nhìn lại, thấy thực sự là mình đã bỏ bê bản thân, mình thiếu kiểm soát để cơ thể vô cùng nặng nề và mệt mỏi. Mình mới nhận ra mình đang đánh mất chính bản thân mình và quyết tâm giảm cân. Quá trình giảm cân này sau khi mình xem được một bài post đăng về thi tuyển TVHK, mình quyết định hành trình giảm cân trong 3 tháng để lấy lại vóc dáng như trước.

Mình ăn theo phương pháp nhịn ăn 18:6 tức là nhịn ăn trong 18 giờ mỗi ngày, và mình chỉ ăn trong khung thời gian 6 giờ còn lại. Mình ăn bữa trưa lúc 12:30, một bữa ăn nhẹ lúc 3:00 chiều, sau đó kết thúc bữa tối lúc 6:30 chiều. Mình ăn nhiều rau xanh, chất xơ, thịt bò, ức gà… và dành thời gian tập thể dục ít nhất hai tiếng mỗi ngày. 6:00 sáng và 5:00 chiều mình tập thể dục và chạy bộ đều đặn. Hai tuần cuối thì mình mặc áo mưa chạy để ép cân dù cách này hơi cực đoan. May mắn với sự quyết tâm cao độ ấy thì sau 2 tháng mình đã đạt cân nặng mong muốn chứ không cần tới 3 tháng như kế hoạch.

Cả 2 công việc MC và TVHK đều yêu cầu cao về ngoại hình. Anh cho rằng, ngoại hình đẹp có phải là yếu tố quan trọng nhất?

- Vâng, ngoại hình là yếu tố quan trọng trong công việc MC và TVHK, vì đều là nghề mà được chú ý rất nhiều, một ngoại hình ưa nhìn luôn là lợi thế trong công việc này. Ngoại hình đẹp có thể giúp thu hút sự chú ý ban đầu của khán giả, hành khách và tạo ấn tượng tích cực. Đặc biệt chỉ số cân nặng BMI cũng rất quan trọng, nó chỉ ra sự cân đối trong ngoại hình của bạn và sức khỏe bạn có đủ tốt để làm việc hay không, nên duy trì một vóc dáng cân đối, một thể chất khỏe, một ngoại hình tươi tắn thì luôn là yêu cầu bắt buộc.

Tuy nhiên, để thành công trong cả hai lĩnh vực này, các yếu tố khác như khả năng giao tiếp, kiến thức chuyên môn, sự tự tin, khả năng làm việc dưới áp lực và tương tác tốt với đồng nghiệp, khách hàng, khán giả cũng rất quan trọng.

Khi chuyển hướng sang làm TVHK, anh có gặp những khó khăn gì?

- Khó khăn thì phải nói là rất nhiều. Với công việc dẫn chương trình 10 năm làm truyền hình và sự kiện, từ các chương trình giải trí, văn nghệ, chính luận, thời sự và kể cả home shopping, hàng trăm sự kiện lớn nhỏ mình đều đã làm qua, nó cho mình kĩ năng nghề rất vững chỉ cần đưa mình kịch bản 5-10 phút là mình đã sẵn sàng lên hình hoặc sân khấu ngay.

Còn TVHK với mình, nó như một trang giấy trắng tinh, mình từng đi máy bay rất nhiều, sử dụng dịch vụ của hãng mình đang làm, phải nói là thuộc dịch vụ nhưng khi làm TVHK thì mới hiểu những vất vả của nghề tiếp viên. Không đơn thuần làm nghề phục vụ mà TVHK còn được đào tạo để đảm bảo an toàn cho từng hành khách và cái nghề ấy không hề dễ dàng với mình. Hơn 4 tháng được đào tạo để trở thành TVHK mình phải học rất nhiều môn như: An toàn, an ninh hàng không, sơ cứu, thoát hiểm, kỹ năng sinh tồn dưới nước,… nó là một lượng kiến thức khổng lồ.

Suốt 4 tháng dường như quên ăn, quên ngủ chỉ có học thôi nhưng cuối cùng mình cũng tốt nghiệp với điểm số cao nhất lớp. Nếu như không có những thầy cô, những người chỉ bảo tận tình, yêu thương động viên, giúp đỡ và các bạn học cùng lớp thì mình nghĩ rất khó để vượt qua thời gian vất vả ấy. Trở thành TVHK rồi mình mới thấy sự vất vả của nghề và sự đáng trân trọng, những giá trị tốt đẹp mà nghề mang lại cho mình.

Hiện tại, cuộc cạnh tranh giành nhân lực ngày càng "nóng", mức lương của phi công hay tiếp viên tại các hãng bay hiện nay có khá nhiều biến động. Anh có thể bật mí một chút về thu nhập hiện tại của mình? Nếu so sánh với thu nhập khi còn làm MC thì sao?

- Ngành hàng không là ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch nên vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, hi vọng với sự phục hồi như hiện nay thì thu nhập của tụi mình cũng sẽ sớm được cải thiện .

Thu nhập hiện tại của mình thì chủ yếu từ việc đi bay, nhưng mỗi tháng mình vẫn nhận từ 2-3 sự kiện nếu có thời gian rảnh để bớt nhớ nghề và vẫn tiếp tục được đam mê của mình mà không ảnh hưởng tới việc đi bay. Nhờ 2-3 show ấy, mình cũng có nguồn thu nhập ổn định hơn rất nhiều vì mình thường chỉ nhận những sự kiện của các nhãn hàng lớn. Tất nhiên công việc nào cũng có thu nhập xứng đáng với công sức mình bỏ ra nhưng công việc MC của mình thì từ 5:00 sáng tới đêm khuya vẫn còn phải làm tin, dựng, biên tập. Còn TVHK thì mình có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn nên so sánh thu nhập thì cũng hơi khó. (Cười )

