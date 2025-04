Trấn Thành gây 'sốt' với gương mặt V-line sau giảm cân

Trấn Thành khoe diện mạo sau thời gian nỗ lực tập luyện.

Hôm 26/4, Trấn Thành chia sẻ bức ảnh chân dung mới trên trang cá nhân và tiết lộ: "Trộm vía mặt gọn rồi nha mấy bạn". Bài đăng của ông xã Hari Won nhanh chóng thu hút sự quan tâm với gần 95 nghìn lượt yêu thích, hơn 3,5 nghìn bình luận và 165 lượt chia sẻ. Nhiều khán giả bày tỏ sự ngạc nhiên trước diện mạo mới của MC như: "Trấn Thành giảm cân nhìn trẻ hơn, điển trai như tài tử Hàn"; "Anh đã làm điều đó như thế nào, quá nhanh quá giỏi"; "Chúc mừng Trấn Thành đã chia tay 'bé nọng', còn bé 'mỡ bụng' anh cố gắng nhé!"...

Diễn viên cũng thú nhận cần thêm thời gian để giảm mỡ vùng bụng: "Cái bụng từ từ, bụng khó xuống lắm, làm ơn".

Sau nỗ lực giảm cân, Trấn Thành được khen điển trai như tài tử.

Gần đây, Trấn Thành thường chạy bộ cùng Hoa hậu Kỳ Duyên, diễn viên Quốc Anh. Những ngày đầu mới chạy, diễn viên còn bị trêu đùa là "nạn nhân của Kỳ Duyên" khi để lộ vòng hai ngấn mỡ do chiếc áo ướt mồ hôi ôm sát vào body. Trấn Thành tự nhận khi mới làm quen với bộ môn này, anh vừa chạy vừa thở "như một con heo". Sau khi đã quen dần cũng như có sự cải thiện về sức bền, ông xã Hari Won chuyển sang "dẫn đoàn".

Chạy bộ là môn thể thao mang lại hiệu quả cao trong việc tiêu hao năng lượng dư thừa, giảm mỡ toàn thân, định hình các đường nét, giúp cơ thể trông cân đối, săn chắc. Bên cạnh đó, người chạy bộ thường xuyên còn có thể tăng khối lượng cơ bắp, tăng sức bền, cải thiện chức năng tim phổi, xương khớp. Kết hợp chạy bộ đều đặn, khoa học với chế độ dinh dưỡng hợp lý, bạn có thể đạt được cân nặng mong muốn, vóc dáng đẹp và sức khỏe ổn định.

Trấn Thành để lộ bụng mỡ khi chạy bộ cùng Hoa hậu Kỳ Duyên và nhóm bạn.

Thời gian gần đây, Trấn Thành tích cực chạy bộ cải thiện sức khỏe, vóc dáng.

Trước đó, Trấn Thành từng tiết lộ việc khó kiểm soát cân nặng do "thở thôi cũng mập". Một phần lý do đến từ đam mê ẩm thực, một phần do guồng công việc bận rộn, nhiều áp lực. Thời điểm làm phim Mai, Trấn Thành tăng 8 kg do quá stress.

Trấn Thành và bà xã Hari Won trong chuyến đi Mỹ gần đây.

Trấn Thành, tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, sinh năm 1987, là diễn viên, MC và nhà làm phim. Anh nổi bật với phim điện ảnh đầu tay Bố già (2021), đạt nhiều giải thưởng trong nước như Bông Sen Vàng và Cánh Diều Vàng. Vào Tết Quý Mão (2023), anh gây chú ý với Nhà bà Nữ, bộ phim đầu tiên anh tự đạo diễn, đạt doanh thu cao nhất phòng vé Việt Nam thời điểm đó. Sau thành công của Nhà bà Nữ, Trấn Thành làm đạo diễn phim Mai, Bộ tứ báo thủ.