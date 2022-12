The Rock tiết lộ chế độ ăn "độc hại" năm 14 tuổi

Dwayne Johnson sớm nổi bật với thân hình như người khổng lồ dù mới ở thời điểm tuổi teen.

Dwayne Johnson quay trở lại Hawaii và mua toàn bộ socola trong cửa hàng tiện lợi.

Dwayne Johnson sinh năm 1972 ở Hayward, California và lớn lên ở Hawaii. Người ta biết đến anh nhiều hơn với biệt danh "The Rock". Dwayne Johnson từng là đô vật chuyên nghiệp trước khi phát triển sự nghiệp diễn viên, nhà sản xuất. Mới đây, nam diễn viên chia sẻ mình đã quay trở lại Hawaii và sửa chữa sai lầm trong quá khứ.

The Rock từng ăn socola trộm từ cửa hàng trước mỗi buổi tập gym.

The Rock cho biết vì túng quẫn nên anh từng ăn trộm socola cỡ lớn tại cửa hàng tiện lợi mỗi ngày, trong gần 1 năm. Trên đường đến phòng tập, The Rock sẽ ghé cửa hàng và nhân viên luôn quay lưng vào quầy thanh toán nên không phát hiện hành vi sai trái của anh. The Rock nói, việc ăn socola thậm chí đã trở thành thói quen trước mỗi buổi tập của mình.

Cha của The Rock là Rocky Johnson - nhà vô địch đô vật người Mỹ gốc Phi đầu tiên.

Trong lần trở về Hawaii vừa qua, The Rock đã mua toàn bộ socola trong cửa hàng tiện lợi. Nam diễn viên khẳng định: "Chúng ta không thể thay đổi quá khứ và một số điều ngớ ngẩn chúng ta đã làm nhưng thỉnh thoảng chúng ta có thể dùng chút hành động nhỏ góp phần chuộc lỗi và biết đâu lại làm nụ cười nở trên môi của những người xa lạ".

Thay vì bánh, kẹo có vị socola hoặc socola ngọt (bên trái), bạn nên ăn socola đen (bên phải).

Bánh, kẹo, socola không phải là thực phẩm được khuyên ăn trước khi tập gym. Bởi chúng chứa nhiều đường và chất béo. Ngoài ra, thức ăn nhanh như đùi gà chiên, xúc xích, pizza,... cũng không phù hợp. Chúng gây áp lực lên hệ tiêu hóa khiến bạn cảm thấy kiệt sức và mệt mỏi khi tập. Nếu muốn ăn socola trước khi tập bạn cần chọn đúng loại, nên là socola đen.

The Rock ở độ tuổi 15 khiến người ta ngỡ ngàng vì cao lớn.

Các nhà nghiên cứu cho biết, socola đen có khả năng nâng cao chất lượng bài tập, tăng sức bền nhờ chất đặc biệt có trong ca cao. Ngoài ra, Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ cho biết tiêu thụ lượng socola vừa phải giúp bạn giảm mỡ ở bụng, đùi.

Khi nhìn lại tấm ảnh thời điểm 14, 15 tuổi của The Rock, không ít người cảm thấy ngỡ ngàng vì anh cao lớn như người khổng lồ. The Rock tiết lộ năm 15 tuổi anh cao 1m90 và nặng 90kg.

The Rock đang gây chú ý với bộ phim "Black Adam".

Thậm chí, khi đi học tại Nashville, giáo viên và học sinh đã nghi ngờ The Rock là cảnh sát ngầm. Hiện tại, ở tuổi 50, The Rock vẫn giữ được cơ bắp săn chắc. Anh cao 1m96 và nặng 118kg nhưng không phải béo phì mà lực lưỡng. The Rock duy trì thói quen luyện tập mỗi ngày.

Khẩu phần ăn của anh cũng lớn hơn người khác để cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho việc xây dựng cơ bắp nhưng tất nhiên vẫn là thực phẩm lành mạnh. Cuối tuần, The Rock sẽ có bữa "cheat meal" (bữa ăn gian lận) để ăn uống thoải mái.

