Phong cách nam tính lịch lãm kết hợp thể thao của người đàn ông Valentino

Sau ba năm trình diễn với định dạng phối hợp co-ed, Valentino đã chính thức trở lại Tuần lễ thời trang Milan vào thứ Sáu để giới thiệu bộ sưu tập dành cho nam cho mùa Xuân/Hè 2024. Lựa chọn bối cảnh ngôi trường đại học Università degli Studi di Milano Statale, chương trình mang tên “Những câu chuyện kể về Valentino” đã mang đến một cuộc đối thoại theo phong cách thời trang về “điều gì tạo nên một người đàn ông ngày nay”, do giám đốc sáng tạo Pierpaolo Piccioli điều hành .

Được giới thiệu với khán giả bao gồm những người yêu thích thời trang, sinh viên đại học và công chúng, phần mở đầu đã chứng kiến ​​​​những chiếc áo blazer có vai sắc nét, áo khoác cài cúc và áo sơ mi có cổ kết hợp với quần đùi trên đầu gối, toàn màu trắng. Những bộ quần áo màu đen sau đây tạo ra một sự thay đổi đương đại cho các quy tắc trang phục truyền thống, với những chiếc cà vạt mỏng nổi bật trên áo khoác dệt kim và chỉ vào những chiếc váy tinh tế. Ở đây, một bảng màu lặng ban đầu đã cung cấp một lối vào rõ ràng vào cuộc khám phá nam tính lớn hơn của dòng sản phẩm.

Pink PP đặc trưng của Valentino đã trở lại chỉ với một diện mạo, bao gồm áo khoác blazer, áo trên in hoa và quần short xếp li. Những đường khâu lấy cảm hứng từ hoa tiếp tục xuất hiện trên tất cả các loại kiểu dáng, bao gồm nhưng không giới hạn ở áo khoác quá khổ, áo len cổ lọ và áo sơ mi ngắn tay. Đặc biệt, một chiếc áo khoác có dòng chữ “We Are So Old We Have Become Young Again” chạy dọc thân áo, trong khi chiếc áo khoác khác, màu xanh lá cây, có hình thêu ba chiều trên toàn bộ mặt áo. Khi chiếc kính vạn hoa của Valentino kết thúc, bộ sưu tập kết thúc với một loạt trang phục lấy cảm hứng từ denim.

Toàn bộ dòng sản phẩm này không sợ thử nghiệm, nhưng nó vẫn còn nguyên vẹn với truyền thống và quy tắc của nhà mốt. Nhiều tác phẩm, được tô điểm bằng tông màu sống động hoặc được bao phủ bởi đồ họa lớn, muốn được nhìn thấy; trong khi những nơi khác, dịu dàng hơn, muốn vượt qua bí mật. Một số cường điệu; một số nghiêng về phong cách nữ tính, và một số hoàn toàn không tuân theo các nguyên mẫu thời trang theo giới tính. Đó là một bộ sưu tập dành cho tất cả mọi người và là minh chứng cho bản sắc trang phục nam giới mở rộng của Valentino.

