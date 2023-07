Ông bố đơn thân hấp dẫn nhất hành tinh, sở hữu 6 múi không ai sánh bằng

Channing Tatum là một trong những nam tài tử hấp dẫn hàng đầu hiện nay. Trước khi nổi danh ở kinh đô điện ảnh, nam tài tử 43 tuổi từng làm nhiều nghề để kiếm sống. Nhờ từng có thời gian học võ thuật, tập luyện chăm chỉ mà anh có được hình thể săn chắc, hấp dẫn. Thậm chí, nhiều trang tin còn tung hô anh là người đàn ông "sở hữu 6 múi hấp dẫn nhất hành tinh".

Khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất, Channing Tatum nhanh chóng được công nhận là nam tài tử điển trai, nóng bỏng bậc nhất Hollywood. Qua nhiều năm, anh đã chứng minh bản thân không chỉ đẹp trai mà còn có tài năng diễn xuất. Tên tuổi của anh ngày càng có chỗ đứng vững chắc trong lòng công chúng.

Channing Tatum là nam diễn viên hấp dẫn hàng đầu hiện nay.

Dù đã U50 nhưng anh vẫn hấp dẫn.

Năm 2013, Forbes đưa ngôi sao sinh năm 1980 vào danh sách những diễn viên điện ảnh có thu nhập cao nhất thế giới. Ngoài vai trò là diễn viên anh còn thử sức làm phim, thành lập hai công ty 33 and Out Productions và Iron Horse Entertainment. Tuy thành công với sự nghiệp phim ảnh, Channing Tatum lại có tình duyên khá trắc trở và không được trọn vẹn.

Chuyện tình 13 năm giữa anh và Jenna Dewan từng được truyền thông ngưỡng mộ. Hai người gặp nhau trên phim trường "Step Up" và nhanh chóng bén duyên, kết hôn sau 3 năm hẹn hò. Cả hai được nhận xét là xứng đôi vừa lứa. Họ cũng thường xuyên thể hiện tình cảm mặn nồng bên nhau.

Nam tài tử ngày càng chứng minh được thực lực diễn xuất của mình.

Anh từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Cặp vợ chồng nổi tiếng Hollywood cũng có với nhau một con chung. Tuy nhiên, sau 13 năm chung sống, họ quyết định ly hôn trong sự ngỡ ngàng và tiếc nuối của nhiều người. Trong hồ sơ pháp lý E! Online thu thập được, họ không có xích mích, quyết định đường ai nấy đi vì hết yêu. Channing Tatum từng chia sẻ rằng, anh và vợ bất hòa trong cách nuôi dạy con, dần dần cả hai không còn tiếng nói chung.

Nam tài tử từng thừa nhận rằng, cuộc hôn nhân tan vỡ khiến anh chịu nhiều tổn thương sâu sắc. Kể từ đó, anh dồn tâm trí vào việc chăm sóc và yêu thương con gái. Channing Tatum viết cuốn sách thiếu nhi đầu tay mang tên "The One and Only Sparkella" làm quà tặng con gái Everly.

"Cuốn sách là bản ca tụng về lòng tự trọng, tình phụ tử. Nó xuất phát từ tình cảm của tôi đối với con mình. Đây cũng là điều tôi dành tặng cho các ông bố đang có con gái", ông bố đơn thân này cho hay.

Ngôi sao nổi tiếng yêu thương con gái hết mực.

Anh làm tất cả cho con gái bé bỏng.

Sau khi ly hôn vợ cũ, hai người san sẻ quyền nuôi con chung. Những lúc được ở cùng bé Everly, tài tử 43 tuổi luôn dành những lời yêu thương cho bé: "Con là người đẹp nhất trong lòng bố. Con vừa là con gái, vừa là cuộc sống và là người tuyệt vời nhất trên hành tinh, ít nhất là trong mắt bố".

