Người đàn ông khiến mỹ nhân quyến rũ số 1 thế giới phải "theo chồng bỏ cuộc chơi"

Siêu mẫu Kate Upton (31 tuổi) từng được bầu chọn là "mỹ nhân quyến rũ nhất thế giới" với ngoại hình nóng bỏng, gợi cảm và gương mặt có ngũ quan cân đối. Không chỉ là người mẫu hàng đầu ở Mỹ, cô còn tham gia đóng một số bộ phim và ghi dấu ấn nhất định.

Cha mẹ của Kate Upton đều là những người hoạt động trong lĩnh vực thể thao. Mẹ cô từng người giành chức vô địch quần vợt bang Texas. Chính vì vậy mà người phụ nữ này có niềm yêu thích với thể thao. Do đó, trước khi trở thành siêu mẫu, Kate Upton từng là một vận động viên cưỡi ngựa có tiềm năng và đã đạt một số giải thưởng.

Kate Upton là siêu mẫu nổi tiếng người Mỹ.

Cô sở hữu vóc dáng nóng bỏng và quyến rũ.

Không chỉ có vẻ đẹp vạn người mê mà mỹ nhân 31 tuổi này còn có một cuộc hôn nhân tuyệt đẹp với Justin Verlander (40 tuổi), một VĐV bóng chày chuyên nghiệp người Mỹ. Cả hai bén duyên khi cùng góp mặt tham gia một chương trình trên trường quay vào năm 2012. Gần một năm sau đó, họ công khai mối quan hệ.

Verlander được nhận xét là một VĐV điển trai, có vóc dáng to lớn và có tấm lòng nhân đạo. Vào năm 2016, anh đã hoạt động trong "Quỹ Wins For Warriors" dành cho các cựu chiến binh để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, anh cũng tham gia chiến dịch quyên góp hỗ trợ người dân Houston khắc phục các thiệt hại do bão Harvey gây ra vào năm 2017.

Justin Verlander là ngôi sao bóng chày nổi tiếng.

Cặp đôi nên duyên khi tham gia một chương trình chung.

Cặp đôi từng chia tay vào giữa năm 2013 nhưng không lâu sau đó lại tái hợp. Hai năm sau, chàng tuyển thủ bóng chày cầu hôn mỹ nhân gợi cảm hàng đầu thế giới. Hôn lễ giản dị và ấm cúng của cặp đôi được tổ chức vào năm 2017.

Họ đi hưởng tuần trăng mật ở châu Âu, bắt đầu ở Puglia, Ý. Cả hai chào đón con gái đầu lòng vào năm 2018 và có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đến tận bây giờ. Cặp đôi khá kín tiếng trên truyền thông và không có bất kỳ lùm xùm hay thị phi nào xung quanh. Dù có sự chênh lệch tuổi tác khá lớn, đứng bên cạnh nhau, họ vẫn rất đẹp đôi và tỏa sáng. Gu thời trang ăn ý của họ cũng được đánh giá cao.

Tổ ấm của vợ chồng siêu mẫu khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Dù lịch trình tập luyện bận rộn, Verlander vẫn dành thời gian cho gia đình. Anh được nhận xét là chăm con rất khéo, là một người chồng tâm lý và một người bố mẫu mực. Nhiều người dùng mạng bình luận rằng dù siêu mẫu Kate Upton "theo chồng bỏ cuộc chơi" khá sớm, ở độ tuổi còn trẻ và có sự nghiệp đang lên nhưng sự lựa chọn của cô là hoàn toàn đúng đắn.

