Người đàn ông nắm giữ trái tim "búp bê" Nga có thân hình tuyệt mỹ nhất thế giới

Sở hữu chiều cao khiêm tốn nhưng nữ người mẫu Alla Bruletova đến từ nước Nga vẫn được mệnh danh là "búp bê sống" đẹp nhất nước này. Cô nàng sinh năm 1999, đã từng trải qua một tuổi thơ đầy khó khăn khi cha mẹ ly thân. Mặc dù vậy, cô gái xinh đẹp này vẫn cố gắng học hành và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Điều gây ấn tượng ở Alla là gương mặt búp bê, làn da trắng như tuyết và thân hình nóng bỏng. Mỹ nhân đến từ xứ sở bạch dương được nhận xét là đẹp không tỳ vết, từ gương mặt đến body đều hoàn hảo từng cm. Nhờ vẻ đẹp thiên phú này mà Alla nhanh chóng trở thành ngôi sao mạng xã hội với gần 2 triệu người theo dõi. Cô chủ yếu làm người mẫu quảng cáo cho các thương hiệu thời trang, nhãn hàng thay vì xuất hiện trên sàn catwalk.

Alla Bruletova sở hữu vẻ đẹp hoàn mỹ.

Nhiều người tò mò về bạn trai của nữ người mẫu này.

Ngoài ra, gần đây, Alla cũng lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc. Vào tháng 9 năm 2022, ngôi sao mạng xã hội phát hành bài hát đầu tiên mang tên Just Because và nhận về những phản hồi tích cực. Ngoài thời trang thì niềm đam mê khác của mỹ nhân này đó chính là cưỡi ngựa. Vì Alla quá hoàn hảo nên nhiều người rất tò mò không biết ai sẽ may mắn có được trái tim của “búp bê” đẹp nhất nước Nga này?

Theo đó, bạn trai của Alla là Yuri Pashchenko, một doanh nhân người Nga có sự nghiệp thành đạt và sở hữu niềm đam mê siêu xe bất tận. Vị doanh nhân này có vóc dáng cao ráo, gương mặt điển trai cùng đôi mắt sâu thẳm đầy cuốn hút. Cả hai được đánh giá là trai tài gái sắc và xứng đôi vừa lứa. Trên trang cá nhân của hai người, đôi trẻ thường chia sẻ khoảnh khắc tình cảm trong những lần hẹn hò hay du lịch cùng nhau.

Theo nhiều trang tin, cặp đôi đã ở bên nhau được vài năm nhưng họ không chia sẻ chi tiết về hành trình mà cả hai gặp được nhau. Chỉ biết rằng, cặp đôi đều có chung sở thích đó là du lịch, muốn đi đến nhiều nơi để khám phá những vùng đất mới. Yuri Pashchenko là người đàn ông khá kín tiếng, anh hạn chế đăng tải những thông tin cá nhân liên quan đến mình.

Cặp đôi đã ở bên nhau một thời gian dài và được đánh giá là xứng đôi vừa lứa.

Cả hai đều có chung niềm đam mê là đi du lịch, khám phá vùng đất mới.

Theo nhiều trang tin, Yuri Pashchenko và cô bạn gái xinh đẹp chưa có ý định kết hôn vì họ còn rất trẻ, cần gây dựng sự nghiệp thành công hơn nữa. Khi nào đến thời điểm thích hợp, họ sẽ về chung một nhà. Bản thân mỹ nhân Alla Bruletova cũng đang tập trung cho công việc, cô muốn bản thân sẽ trở thành một ngôi sao mạng xã hội năng động và giỏi giang.

