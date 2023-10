"Mỹ nam đào hoa nhất showbiz Việt" từng gây sốc vì tình ái, giờ "hoàn lương" bên vợ đẹp

Diễn viên Huy Khánh sinh năm 1981 tại Ý. Nam diễn viên sở hữu gương mặt điển trai thừa hưởng từ mẹ là người Pháp. Nam diễn viên gây ấn tượng qua các phim Dốc tình, Chuyện tình xa xứ, Cô dâu đại chiến, Mặt trời mùa đông… và mới đây là Lật mặt: Tấm vé định mệnh. Huy Khánh cũng từng được biết đến là nam nghệ sĩ đào hoa với những tin đồn tình ái và được mệnh danh là “gã Don Juan” của showbiz Việt. Thế nhưng giờ đây nhắc tới nam diễn viên, khán giả sẽ nghĩ đến một người đàn ông của gia đình, một nghệ sĩ kín tiếng, sạch scandal.

Huy Khánh cho biết suốt 20 năm làm nghệ thuật, anh chỉ đóng phim và không có nghề tay trái.

Diễn viên Huy Khánh

U50 rồi, đóng vai 25 tuổi thì ai mà xem

Chào Huy Khánh, vừa rồi anh có chia sẻ lại kỷ niệm khi đóng vai Thái trong phim "Dốc tình". Ngay từ phim đầu tiên, anh đã thể hiện vai chính. Sau gần 20 năm, anh nhận thấy bản thân lẫn khả năng diễn xuất của mình có gì thay đổi?

- Chắc chắn, điều thay đổi lớn nhất của tôi là về diễn xuất và ngoại hình. Hồi xưa, mình còn non, ngoại hình cũng không như bây giờ. Nhưng bù lại, tôi nhiệt huyết lắm. Lúc đó, tôi đang là sinh viên năm 2. Bây giờ nhiệt huyết cũng còn chứ nhưng không bằng ngày xưa, vì mình đã trải qua rất nhiều chuyện, mình không còn ham muốn khẳng định bản thân nhiều như hồi trước. Bên cạnh đó, tôi làm nghề 20 năm, kinh nghiệm diễn xuất cũng tích lũy đầy. Đóng phim là công việc chính của Huy Khánh nên lúc nào tôi cũng trau dồi kỹ năng diễn xuất cả. Tôi cũng thường theo dõi, học hỏi cách diễn của thế hệ trẻ để mình không bị lạc lõng khi đóng chung.

Lúc trước anh thường đóng vai chính, trong những năm gần đây, anh chỉ đóng vai phụ xuất hiện không nhiều. Anh cũng có những bộ phim không thành công mà người ta gọi là thảm họa. Điều này có khiến anh cảm thấy chạnh lòng không?

- Hiện nay, 10 phim điện ảnh ra rạp chỉ có 1 phim lời đậm, 1 phim lời ít, còn lại là từ huề cho đến lỗ. Xác suất bị tai nạn nghề nghiệp là bộ phim mình tham gia không thành công khá cao. Đó là chuyện bình thường. Lúc trước, tôi thường đóng vai chính khi nhà sản xuất làm các phim có chủ đề về những anh chàng lãng tử đào hoa. Sau đó, thị trường điện ảnh lại chuyển sang làm phim có chủ đề kinh dị, hành động hoặc là hài. Những đề tài mới ấy không nằm trong sở trường của tôi. Các nhà sản xuất cũng mong muốn tìm kiếm các gương mặt trẻ để mang lại sự mới lạ. Đó là quy luật tre già măng mọc. Tôi cũng không buồn, thay vào đó phải tiếp tục phấn đấu và nỗ lực trau dồi diễn xuất. Vì tôi tin chắc rằng, sẽ có một giai đoạn Huy Khánh tiếp tục quay trở lại và đóng chính trong rất nhiều phim. Lúc đó các bạn trẻ phải tạm nhường lại cho Huy Khánh (cười).

Huy Khánh chỉ đóng phim, không làm nghề tay trái

Anh thật sự không ngại đóng vai phụ?

- Tôi nghĩ, vai đó phải phù hợp với ngoại hình và độ tuổi của tôi hiện tại. Tôi cũng không ngại đóng vai khách mời hay chỉ xuất hiện một vài phân đoạn. Thực tế, có rất nhiều diễn viên ngại, không muốn đóng những vai khách mời, cameo. Bởi vì họ sợ những người khác sẽ cho rằng họ hết thời và họ chỉ được mời vào vai nhỏ thôi. Điều này không đúng. Nhà sản xuất, đạo diễn quý mình thì mới gửi lời mời cho mình, muốn mình góp mặt trong bộ phim của họ. Hơn thế, độ tuổi bây giờ cũng không cho phép tôi đóng vai trẻ trung. Tôi chỉ có thể vào vai ba, vai chú của nam chính thôi. Chứ không lẽ bây giờ U50 rồi, tôi đóng vai 25 tuổi thì ai mà xem, ai mà tin. Đúng không? Nếu tôi cảm thấy nhân vật đó phù hợp với mình, một phân đoạn tôi cũng đóng. Rồi một ngày nào đó tôi sẽ tìm được vai chính thích hợp thôi.

Khi lựa chọn vai diễn, anh ưu tiên tiêu chí nào hơn: Nhà sản xuất - đạo diễn, nội dung phim hay thù lao?

- Với Huy Khánh, đó là hai tiêu chí đầu tiên. Nội dung kịch bản phù hợp với mình, sau đó mới tính đến thù lao. Hơn thế, nhà sản xuất phim có thâm niên, giỏi giang thì họ luôn biết trân trọng người diễn viên. Mức cát-xê trả cho mình cũng tương xứng với công sức mình bỏ ra. Tuy nhiên, cũng có những ê-kíp đoàn phim còn mới, ngân sách ít nên thù lao họ trả cho mình cũng ít. Nếu phim đó hay, tôi vẫn sẽ tham gia. Nhưng nếu nội dung bình thường, nhà sản xuất mới, nhân vật không có không gian phát triển, tôi không nhận vì có thể vai diễn đó sẽ làm hỏng đi hình tượng của mình lâu nay. Còn có trường hợp đóng xong bị quịt lương nữa. Lúc đó thà rằng tôi ở không còn sướng hơn.

Có khi nào anh mệt mỏi đến mức mà muốn buông, không muốn diễn xuất nữa?

- Thời điểm đó ít lắm. Hai năm dịch vừa rồi là hai năm khủng hoảng về tài chính, về công việc. Tôi không lo về tài chính mà chỉ khó chịu vì mình không được đóng phim. Lúc trở lại nhịp sống bình thường, đôi khi làm nhiều quá, tôi cũng áp lực, mệt mỏi. Nhưng mà ở nhà khoảng chừng 2 ngày thôi, tới ngày thứ 3 là bắt đầu cuồng chân, muốn đi làm lại rồi (cười). Tôi cũng không làm nghề tay trái như một số người khác. Đến bây giờ, tôi chỉ biết đóng phim thôi. Tôi luôn học hỏi, phấn đấu để làm sao mình có thể làm nghề được lâu nhất.

Tổ ấm nhỏ của Huy Khánh

Tôi thay đổi bản thân vì vợ con

Từng được gắn mác “gã Don Juan”, “trai đểu màn ảnh”, lý do gì khiến anh thay đổi như bây giờ?

- Những tin đồn một thời gây ảnh hưởng, khiến tôi mất đi một số vai diễn. Từ đó, tôi nhận thức được bản thân cần thay đổi. Tôi cố gắng sống tốt hơn và thay đổi bản thân vì vợ con. Đúng là sau đó, sự nghiệp của tôi suôn sẻ hơn.

Anh tham gia gameshow, đóng phim nhiều. Vậy thời gian anh dành cho vợ con thế nào?

- Tôi đóng phim nhiều nhưng tôi vẫn có những quãng thời gian nghỉ ngơi. Hơn thế, đóng phim là công việc của tôi, chắc chắn gia đình phải hiểu và thông cảm rồi. Tôi cũng tự sắp xếp thời gian giãn cách giữa hai phim để bù đắp, ở bên vợ con. May mắn, tôi và con gái vẫn rất thân thiết, không vì thời gian ở bên con ít mà con có khoảng cách với mình.

Huy Khánh quay phim ở những nơi có địa hình nắng gió khắc nghiệt. Anh chăm sóc ngoại hình của mình ra sao?

- Thú thật, tôi chưa sử dụng mỹ phẩm bao giờ, cũng ít khi đi spa làm đẹp vì ngại. Tôi cảm thấy nơi đó dành cho phụ nữ nhiều hơn. Tôi nghĩ ai cũng phải già đi. Việc diện mạo trẻ trung hơn tuổi chắc là do may mắn. Một số bạn bè khuyên tôi nên chăm chút, làm đẹp để tránh lão hóa. Tôi thấy đây là góp ý đúng và tôi đang tập sửa đổi. Tôi cũng không có kiêng cử gì nhiều. Khi nào tôi thấy bản thân dư cân, tôi sẽ ăn ít đi và tập thể dục nhiều hơn. Mỗi tuần tôi đều tham gia một trận đá bóng cùng bạn bè nghệ sĩ. Đó là lý do vóc dáng tôi nhìn cân đối, khỏe mạnh.

Bà xã Huy Khánh là diễn viên Mạc Anh Thư. Cô chấp nhận rời showbiz để lo cho gia đình

Vợ anh có kinh doanh riêng và thường livestream bán hàng online. Anh có hỗ trợ bà xã bán hàng không?

- Tôi phụ vợ bằng cách quay các clip review về đồ ăn, về những cái sản phẩm bà xã bán và đăng lại trên các tài khoản mạng xã hội của mình, để thu hút, kéo thêm một lượng khách về cho vợ. Tôi chỉ biết hỗ trợ như thế thôi, chứ tôi không có thời gian lên đơn hay giao hàng thay vợ.

Con trai của anh và vợ cũ đang du học ở nước ngoài. Hai ba con có liên lạc thường xuyên? Hỏi thật, anh có chu cấp tiền cho con không?

- Có chứ, bây giờ mạng xã hội rất phát triển nên tôi vẫn thường xuyên nhắn tin, gọi điện trò chuyện với con. Khi Ghini về Việt Nam, tôi hẹn con đi chơi, gặp mặt. Vấn đề chi phí học hành của con, vợ cũ phụ trách. Về phần mình, tôi lo cho con những thứ liên quan đến sinh hoạt đời thường và giải trí như sách vở, quần áo, giày dép, đồ thể thao…

Ở thời điểm này, dường như nhắc đến vợ cũ, anh đã cảm thấy thoải mái hơn?

- Thật ra trước giờ, tôi không có suy nghĩ gì lệch lạc về mẹ của con trai tôi cả. Cả hai chia tay vì không còn phù hợp sống với nhau. Những tin tức cạch mặt, nói xấu nhau đều chỉ là lời đồn thổi trên mạng. Chúng tôi vẫn bình thường, nhắn tin chia sẻ chuyện của Ghini. Chúng tôi vẫn gặp gỡ, ngồi ăn chung bàn như bạn bè. Cả hai cùng bắt tay lo cho tương lai, cuộc sống của con.

Cảm ơn Huy Khánh đã chia sẻ!

