Màn tái xuất 34,5 triệu USD của Lee Min Ho

Đối với người hâm mộ Lee Min Ho, 2025 là một năm đáng chờ đợi khi tài tử sinh năm 1987 dự kiến tái xuất màn ảnh nhỏ trong bộ phim truyền hình về đề tài không gian, When the Stars Gossip.

Phim được lên lịch ra mắt vào ngày 4/1. Giới truyền thông đánh giá đây là dự án tham vọng với 5 năm lên kế hoạch và kinh phí sản xuất lên tới 50 tỷ won (34,5 triệu USD). Phim đặt mục tiêu thiết lập tiêu chuẩn mới cho phim truyền hình Hàn Quốc với sự kết hợp đột phá giữa thể loại khoa học viễn tưởng và khám phá nội tâm con người.

Lee Min Ho hợp tác với Gong Hyo Jin trong bộ phim mới về đề tài không gian. Ảnh: tvN.

Lấy bối cảnh trên một trạm vũ trụ, phim xoay quanh cuộc sống của các phi hành gia và đội ngũ mặt đất hỗ trợ họ.

Nhân vật chính là Gong Ryong (Lee Min Ho), vị khách bí ẩn đang thực hiện nhiệm vụ bí mật, và Eve Kim (Gong Hyo Jin), nữ chỉ huy của trạm vũ trụ. Cốt truyện trở nên phức tạp hơn với sự xuất hiện của Kang Kang Su (Oh Jung Se), nhà khoa học giàu có, cùng Choi Go Eun (Han Ji Eun), nữ thừa kế nổi tiếng kiêm bạn gái Gong Ryong.

“Bộ phim của chúng tôi liên tục đặt câu hỏi liệu các chuẩn mực, quy tắc và đạo đức mà chúng ta trân trọng, cũng như những điều vô nghĩa có còn nguyên vẹn khi chúng ta rời khỏi Trái Đất hay không. Nếu khán giả tiếp tục theo dõi, nó sẽ trở thành một bộ phim có ý nghĩa”, đạo diễn Park Shin Woo chia sẻ.

Ông Park thừa nhận bị áp lực vì những tác phẩm Hàn Quốc lấy chủ đề về không gian như Space Sweepers (2021), The Silent Sea (2021) và The Moon (2023) không để lại nhiều dấu ấn tích cực. Dẫu vậy, ông bày tỏ sự tự tin vào cách tiếp cận khác biệt và sáng tạo của bộ phim.

“Tôi biết chúng tôi có một câu chuyện chân thực để kể và tôi đã tiếp cận dự án này với sự nhiệt tình. Mặc dù quá trình sản xuất tốn nhiều thời gian, nhưng tôi tin rằng nó xứng đáng", ông nói.

Theo nam đạo diễn, thời gian sản xuất When the Stars Gossip dài hơn đáng kể so với những bộ phim truyền hình khác, từ đó nhấn mạnh mức độ chi tiết và sự chăm chút dành cho bộ phim.

Nhà làm phim sử dụng sự kết hợp giữa kỹ thuật bay bằng dây và đồ họa máy tính tiên tiến để mô tả chân thực môi trường không trọng lực trên màn ảnh.

"Chúng tôi có một đội gồm sáu người cho mỗi diễn viên và bối cảnh được lấp đầy bởi những người mặc đồ màu xanh lá cây. Kết quả là một bức chân dung chân thực về trạng thái không trọng lực, thể hiện sự chăm chỉ làm việc của đội chúng tôi", ông Park mô tả.

Về lần tái xuất màn ảnh nhỏ này, Lee Min Ho giãi bày: “Đã 5 năm kể từ lần cuối tôi tham gia một bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Khi bước vào độ tuổi ba mươi, tôi suy ngẫm về cách trở thành một diễn viên có thể cống hiến, thay vì một người liên tục bị công việc cuốn trôi. Tôi cần thời gian nạp lại năng lượng mới để giải quyết những lo lắng đó”.

Theo nam diễn viên Quân vương bất diệt, anh vắng mặt trên màn ảnh nhỏ lâu nhưng thực tế không được nghỉ ngơi nhiều, bởi các dự án của anh thường đòi hỏi phải dành nhiều thời gian. Bên cạnh When the Stars Gossip, Lee Min Ho cũng tham gia một bộ phim điện ảnh và nó chiếm của anh nhiều thời gian không kém.

Cả Lee Min Ho với bạn diễn đều tái xuất màn ảnh nhỏ Hàn Quốc sau 5 năm vắng bóng. Ảnh: tvN.

Cũng như Lee Min Ho, bộ phim truyền hình gần nhất trước đó của Gong Hyo Jin, When the Camellia Blooms, phát hành năm 2019. Cô trở lại công việc trong bối cảnh bị khán giả than phiền “lười biếng”.

Trong dự án mới, cô đảm nhận vai một chỉ huy nghiêm khắc và có nguyên tắc đang thực hiện nhiệm vụ đầu tiên tại trạm vũ trụ.

“Ban đầu tôi nghĩ câu chuyện sẽ nói về những cuộc phiêu lưu ngoài không gian, nhưng tôi thực sự thích thú khi biết nó nói về cuộc sống thường ngày của con người trong không gian”, cô chia sẻ.

Theo Lee Min Ho, trong một thế giới không ngừng tìm kiếm sự kích thích, bộ phim mang đến câu chuyện ấm lòng về mối liên hệ giữa con người.