Không thể nhận ra Justin Bieber

Ngày 9/8, Daily Mail chia sẻ loạt ảnh về lần xuất hiện mới nhất của Justin Bieber tại nơi công cộng. Paparazzi phát hiện nam ca sĩ sinh năm 1994 trước khách sạn Waldorf Astoria ở Beverly Hills, Los Angeles, Mỹ, vào ngày 7/8, không có người vợ đang mang thai Hailey Bieber đi cùng.

Justin Bieber trông khác lạ trong lần xuất hiện mới nhất. Ảnh: BackGird.

Bước ra từ chiếc Tesla Cybertruck (giá 60.990-120.000 USD), Justin được nhìn thấy mặc áo ba lỗ trắng bó sát người kết hợp quần lửng màu đen rộng, tụt xuống quá hông để lộ quần bên trong màu tím, trên vai có áo khoác hoodie màu xám. Phụ kiện đi kèm là mũ vành màu be, kính râm và thắt lưng hoa sặc sỡ.

So với hình ảnh “Hoàng tử nhạc pop” năm xưa, Justin khiến người nhìn không thể nhận ra. Anh gầy đi thấy rõ với hai bên má hóp vào. Bên cạnh đó, râu tóc xồm xoàm và cách ăn mặc luộm thuộm không chỉ làm sụt giảm vẻ điển trai năm nào, mà còn mất hẳn phong thái ngôi sao.

Justin đang đứng trước cột mốc quan trọng của đời người vì vợ anh dự kiến lâm bồn trong vài tuần tới. Đây là đứa con đầu tiên mà họ mong chờ sau 6 năm kết hôn.

Vào tháng 4, Justin đăng một số bức ảnh selfie lên trang cá nhân, trong đó nam ca sĩ rơi nước mắt, khiến người hâm mộ lo lắng. Một số còn phỏng đoán chủ nhân hit Baby gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần hoặc gặp trục trặc trong hôn nhân.

Một tháng sau, Hailey và Justin thông báo tin vui với người hâm mộ bằng cách đăng ảnh chân dài Victoria’s Secret ôm bụng bầu trong buổi lễ gia hạn lời thề hôn nhân ở Hawaii.

Justin lôi thôi với phong cách tụt quần quen thuộc. Ảnh: BackGrid.

Vào năm 2023, siêu mẫu sinh năm 1996 chia sẻ trên Sunday Times muốn có con nhưng lại sợ những thị phi mà đứa trẻ có thể đối mặt khi có cha mẹ là người nổi tiếng. Theo Hailey, những lời bàn tán về cô, chồng cô và bạn bè của họ đã đủ phức tạp, khó tưởng tượng được viễn cảnh sự ác ý nhắm vào đứa trẻ.

Dù Hailey đã ở bên Justin nhiều năm, cô vẫn thường xuyên bị công kích bởi những đối tượng ủng hộ giọng ca As Long As You Love Me quay trở lại với tình cũ Selena Gomez. Đến mức, chân dài 9X nhiều lần cầu xin cư dân mạng buông tha.

Ngay từ thời điểm mới kết hôn, nhiều người dự đoán mối quan hệ tình cảm giữa Hailey và Justin không thể bền lâu. Tuy vậy, họ đang chứng minh điều ngược lại khi vẫn tình cảm sau 6 năm và chuẩn bị chào đón thành viên mới.

Justin và Hailey đang mong chờ thời khắc được làm cha, làm mẹ. Ảnh: IG.

Nhân kỷ niệm 5 năm ngày cưới vào tháng 9/2023, Justin nhắn nhủ đến người vợ kém 2 tuổi: “Gửi đến người yêu dấu nhất của anh. 5 năm. Em đã chiếm trọn trái tim anh. Anh biết từ sâu thẳm tâm hồn mình rằng hành trình này cùng em sẽ vượt qua mọi kỳ vọng điên rồ nhất của chúng ta. Vậy nên hãy tiếp tục mơ ước lớn lao nhé em yêu. Chúc mừng mãi mãi. Anh yêu em bằng tất cả những gì anh có. Chúc mừng kỷ niệm 5 năm ngày yêu”.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]