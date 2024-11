Đang hạnh phúc bên bạn gái kém 37 tuổi bỗng bị nhắc nhở chuyện “bay bướm”, Quang Minh đáp vỏn vẹn 5 từ

5 dấu hiệu của một người đàn ông lăng nhăng, bay bướm Đàn ông bay bướm thường không bao giờ hài lòng với người yêu hiện tại của mình, họ thích nhất là tạo nên bề dày "chiến tích" để khoe khoang với người này người kia. Vì vậy, nhiều người khuyên rằng các cô gái không nên yêu hay tính chuyện lâu dài với một người đàn ông bay bướm. Nhưng làm thế nào để biết được người đàn ông đó lăng nhăng, bay bướm? Dưới đây là 5 dấu hiệu của một người đàn ông lăng nhăng, bay bướm: - Lời nói hoa mỹ, lãng mạn quá mức: Anh ta thường dùng những lời có cánh để tán tỉnh, khen ngợi quá đà người khác (nhất là phụ nữ), dù chưa thực sự hiểu rõ về họ. Những lời này có thể rất ngọt ngào và hấp dẫn, nhưng lại thiếu sự chân thành. - Không giữ lời hứa: Người đàn ông này thường xuyên thất hứa hoặc không thể hiện sự cam kết rõ ràng. Họ có thể nói những điều như "Anh yêu em" nhưng hành động lại không tương xứng với lời nói. - Thường xuyên thay đổi đối tượng yêu: Một dấu hiệu rõ ràng của người đàn ông trăng hoa, bay bướm là anh ta liên tục thay đổi đối tượng yêu đương. Anh ta có thể tán tỉnh nhiều người cùng lúc mà không có sự cam kết lâu dài. - Thiếu sự chân thành trong mối quan hệ: Khi yêu ai đó, người này thường không thực sự đầu tư tình cảm lâu dài mà chỉ muốn vui chơi, tận hưởng cảm giác mới mẻ. Họ không dễ dàng chia sẻ cảm xúc thật sự và thường tránh né những cuộc trò chuyện sâu về tương lai. - Thích thể hiện bản thân và sự tự do: Người đàn ông bay bướm thường rất chú trọng vào sự tự do cá nhân và không thích bị ràng buộc. Họ thường xuyên bày tỏ rằng mình không muốn cam kết hay gắn bó lâu dài, luôn tìm kiếm sự tự do và sự thoải mái.