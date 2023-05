Con trai cố tình tăng 10kg để rủ cha đẻ đi "gọt mỡ" và cái kết không ngờ

Một tài khoản Weibo tên Jessie Ono đã chia sẻ câu chuyện đầy cảm động về quá trình "lột xác" của hai cha con anh để cho thấy rằng, có nhiều điều tuyệt vời xảy ra trên đời này nếu chúng ta không ngừng cố gắng, kiên trì theo đuổi đến cùng.

Anh Jessie Ono cho biết chỉ trong vòng nửa năm, từ chỗ hiếm khi nói chuyện với cha mình, không bao giờ đi tập thể dục cùng nhau, anh và cha đã cải thiện được mối quan hệ, gia đình ngày càng hạnh phúc hơn nhờ vào một sự cố ập đến với gia đình.

Jesse Ono cho biết, do vợ mang thai nên bố mẹ anh đã đến Hạ Môn (Trung Quốc) để tiện chăm sóc các con và đứa bé sắp chào đời. Vào thời điểm đó, bố anh thường xuyên say mèm sau khi chuyện làm ăn thất bại. Anh Jesse Ono kể lại: "Khi đó, bố điều hành một xưởng sản xuất nhỏ những sản phẩm làm bằng tre ở quê. Do kinh tế suy thoái nên công việc làm ăn thua lỗ, xưởng sản xuất phải đóng cửa".

Người con quyết định tăng cân để thuyết phục bố rèn luyện sức khỏe.

Sau khi phá sản, cha của anh Jesse Ono thường nhốt mình trong phòng, không giao tiếp với ai. Jesse Ono rất buồn vì người cha chỉ mới 53 tuổi của mình sống như một ông lão sắp gần đất xa trời. Vì vậy, anh quyết định rủ bố đi tập thể dục cùng nhau. Vào thời điểm đó, anh cố tình khiến mình tăng cân gần 10kg để dễ dàng thuyết phục cha đẻ.

Anh đã từng chút, từng chút một động viên cha mình từ chạy bộ cho đến tập gym. Tình trạng thể chất và tinh thần của người cha ngày dần một cải thiện. Hai cha con cùng ghi những dấu mốc thay đổi của cơ thể mỗi ngày để không ngừng động viên, khuyến khích nhau.

Người cha đã lột xác ngoạn mục ngày một trẻ trung hơn.

Người con sở hữu 6 múi săn chắc.

Sau nửa năm rèn luyện, Jesse Ono vui mừng khi hai cha con giảm cân thành công và có được cơ bụng 6 múi săn chắc, cơ thể luôn căng tràn sức sống. Sau khi sinh con, vợ anh Jesse cũng tham gia tập luyện cùng gia đình để lấy lại vóc dáng. Chỉ trong thời gian ngắn, tất cả thành viên trong gia đình đều giảm cân thành công và sở hữu thân hình săn chắc đáng mơ ước.

Bên cạnh những lợi ích về sức khỏe, cha mẹ anh Jesse cũng cảm thấy tự tin hơn khi vẻ ngoài được cải thiện. Trước đây, bố anh luôn cảm thấy tự ti vì ngoại hình phát tướng. Sau khi đạt được mục tiêu giảm cân, gia đình anh Jesse vẫn giữ thói quen tập luyện thể thao thường xuyên để duy trì cân nặng cũng như nâng cao sức khỏe.

Hai cha con duy trì việc luyện tập.

Cả gia đình cùng nhau khỏe mạnh.

Người đàn ông nói rằng anh muốn chia sẻ câu chuyện của gia đình mình để truyền động lực cho mỗi người đều đi tìm phiên bản tốt hơn của bản thân. Anh cho hay: "Tôi cảm thấy rất may mắn vì sự hòa hợp của hai cha con. Bây giờ mỗi khi tôi trở về nhà sau giờ làm, nhìn cả gia đình vui vẻ, thuận hòa, tôi đều cảm thấy ấm áp".

