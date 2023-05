5 lỗi gây mất điểm khi phối đồ mà các chàng gầy hay mắc phải

1. Mặc đồ bó sát

Những anh chàng gầy cần những chiếc áo bóng tạo ảo giác về chiều rộng cân đối. Quần áo bó sát vào cơ thể bạn cũng gây khó chịu không kém và thu hút sự chú ý vào những chỗ không phù hợp.

Điều này không có nghĩa là chàng có thể mặc chiếc áo cỡ XXL mà hãy chọn những item có độ vừa vặn. Và chú ý tránh quần áo bó sát là bước đầu tiên để bạn đẹp trai hơn.

2. Mặc quá nhiều đồ kẻ sọc

Kẻ sọc là “ông trùm” của trang phục trang trọng và trang phục thông thường. Nhưng kẻ sọc không phải là kiểu đồ dành cho những anh chàng gầy vì chúng chỉ càng khiến bạn trông cao và gầy hơn. Nếu muốn mặc kẻ sọc thì chàng trai thấp và mập sẽ phù hợp hơn.

Thay vào đó, hãy thử họa tiết kẻ ngang và họa tiết to bản nếu chàng thích kiểu trang phục có điểm nhấn ở họa tiết.

3. Bỏ qua việc phối đồ layer

Diện đồ theo kiểu layer (nhiều lớp) là chiến thuật tốt giúp vóc dáng của chàng trông đầy đặn hơn. Vì thế nếu bạn bỏ qua cách phối đồ này thì đúng là một sai lầm lơn.

Tuy nhiên, quá nhiều lớp có thể khiến bạn "chìm nghỉm" trong quần áo của chính mình và trông giống như một anh chàng kém gọn gàng. Do đó, hãy bắt đầu việc mix đồ layer với trang phục vải mỏng hơn và nhẹ hơn, sau đó thêm 1 lớp dày hơn để tạo ra sự pha trộn hài hòa về bảng màu và hoa văn.

4. Không khôn ngoan với các họa tiết in và hoa văn

Bạn đã bao giờ nhìn thấy một chàng trai mặc một chiếc áo sơ mi nhiệt đới mát mẻ của Hawaii? Họa tiết hoa lớn không dành cho những anh chàng to con nhưng chúng có thể tạo ảo giác tích cực cho một chàng trai gầy. Họa tiết hoa to có thể làm cho vóc dáng của chàng trông có vẻ to hơn. Với trang phục họa tiết, hãy chọn một số loại vải sau, vải nỉ, vải tuýt hoặc vải to sợi để có vẻ ngoài chỉn chu.

Một quy tắc cần nhớ đó là áo có họa tiết nổi bật thì quần màu đơn giản và ngược lại quần có họa tiết bắt mắt thì áo nên basic để cân bằng cho diện mạo, tránh bị rối mắt.

5. Mặc áo không cổ

Đây là lỗi sai phổ biến khi các chàng trai gầy mặc đồ. Chọn những chiếc áo không cổ chỉ khiến bạn trông càng gầy hơn. Thay vào đó, phái mạnh hãy coi những chiếc áo có cổ là người bạn tốt nhất của bạn. Hãy mặc một bộ trang phục có đường viền cổ áo chắc chắn để thể hiện sức mạnh và sự lịch lãm như áo sơ mi cài khuy, áo sơ mi Polo, áo len có cổ, áo choàng cổ, áo cổ lọ…

