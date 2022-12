Con rể ông Donald Trump là ai mà xuất hiện cùng tỷ phú Elon Musk làm dân tình xôn xao?

Vào trận chung kết World Cup 2022 ở Qatar, tỷ phú Elon Musk đã thu hút mọi ánh nhìn khi bất ngờ xuất hiện trên khán đài. Ông ăn vận thoải mái phù hợp với "chất ngông" vốn có của mình. Nhưng điều khiến dư luận chú ý hơn cả là Elon Musk lại xuất hiện cùng với Jared Kushner, con rể cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước đó, hai người đàn ông này chưa từng lộ diện chung với nhau và cả hai dường như cũng không có mối dây liên hệ nào từ đời sống cho tới công việc kinh doanh. Vậy Jared Kushner là ai mà lại được "sánh vai" cùng tỷ phú giàu nhất thế giới?

Con rể ông Trump đứng cùng Elon Musk ở hàng ghế VIP xem trận chung kết

Xuất thân giàu có

Jared Kushner, là một triệu phú 41 tuổi, chồng của Ivanka Trump, con gái lớn cựu Tổng thống Mỹ. Lịch sự, nho nhã và điềm đạm, đó là những ấn tượng đầu tiên mà mọi người nói về con rể của ông Trump. Người đàn ông 41 tuổi là một nhà kinh doanh bất động sản, nhà đầu tư tài chính kiêm chủ báo rất giàu có.

Ông sở hữu tòa nhà cao chọc trời ở số 66 Đại lộ số 5, chỉ cách tòa tháp Trump Tower vài khối nhà. Khi mới ở tuổi 25, người đàn ông này đã mua lại tờ báo từng một thời được ngưỡng mộ là New York Observer. Ông Jared Kushner sinh ra trong một gia đình gốc Do Thái có 4 anh em, 2 trai, 2 gái. Được biết, ông may mắn lớn lên trong điều kiện sống dư giả tại thị trấn Livingstone, hạt Essex, bang New Jersey.

Charles Kushner, cha của ông, đã gây dựng cơ nghiệp từ buôn bán bất động sản và trở thành một ông trùm trong lĩnh vực này tại bang New Jersey. Jared Kushner rất được lòng gia đình nhà vợ từ diện mạo cho đến gia thế, tài năng. Cựu Tổng thống Mỹ từng ca ngợi con rể là người "rất giỏi giang về chính trị" và tỏ ra rất tin tưởng những nhận định của ông Jared Kushner.

Con rể ông Trump có xuất thân khá giả với khối bất động sản khổng lồ

Cuộc hôn nhân viên mãn

Lần đầu gặp gỡ nhau trong một bữa tiệc vào năm 2007, Ivanka Trump và Jared Kushner đều xem đối phương như một đối tác làm việc tiềm năng. Nhưng khi bắt đầu trò chuyện với nhau, cả hai bất ngờ vì giữa họ có rất nhiều điểm chung. Vậy là sau đêm hôm ấy, Ivanka đã suy nghĩ về nhà đầu tư bất động sản nhiều hơn và ngược lại.

Theo tiết lộ từ bạn bè, Kushner đã xiêu lòng trước vẻ đẹp duyên dáng, thông minh và xinh đẹp của con gái ông Trump. Còn qua lời Ivanka, mối quan hệ tình cảm của cả hai tiến triển khá từ tốn. "Chúng tôi phát triển mọi thứ rất nhẹ nhàng. Chỉ là cùng đến công viên, cùng đạp xe và thường đi đến nhà hàng 2nd Avenue Deli dùng bữa", cô nhớ lại.

Đến ngày 25/10/2009, đôi uyên ương tổ chức lễ cưới truyền thống của người Do Thái tại Bedminster (New Jersey, Mỹ). Trước 500 khách mời và gia đình, bạn bè, họ đã trao cho nhau lời yêu ngọt ngào và thề nguyện sẽ đi cùng đối phương đến trọn đời.

Gia đình hạnh phúc của Jared Kushner

Hơn 1 thập kỷ sống bên nhau, cặp đôi đã có một tổ ấm hạnh phúc bên những đứa con xinh đẹp một gái và hai trai. Dù công việc rất bận rộn, Jared Kushner vẫn dành thời gian cho gia đình, đưa vợ con đi nghỉ dưỡng, vui chơi vào những dịp cuối tuần hay ngày lễ quan trọng. Anh được đánh giá là người chồng mẫu mực hàng đầu hiện nay.

Được biết, Jared Kushner đã nhận được khoản đầu tư 2 tỷ USD từ quỹ do Thái tử Ả Rập Saudi quản lý. Trong khi đó, cổ đông lớn thứ 2 của Twitter nơi Elon Musk điều hành là Hoàng tử Ả Rập Saudi Arabia Alwaleed. Chính vì thế nhiều người tin rằng, con rể ông Trump và tỷ phú Elon Musk đang có ý định bành trướng việc kinh doanh ở quốc gia Trung Đông này.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/con-re-ong-donald-trump-la-ai-ma-xuat-hien-cung-ty-phu-elon-musk-lam-dan-tinh-xon-xao-c47a19681.html