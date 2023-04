Chàng trai may mắn nhất thế gian: Có ông nội là vua, ông ngoại là tỷ phú

Hoàng tử Achileas-Andreas trên Instagram cá nhân khắc họa mình là một chàng trai bình thường, có cuộc sống không khác gì bạn bè đồng trang lứa. Chàng thanh niên này cũng thích đi du lịch và gặp gỡ bạn bè, tham gia các bữa tiệc vui vẻ cùng hội nhóm.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng thân thế của Hoàng tử Achileas-Andreas rất đặc biệt, có thể nói là hiếm có trên cuộc đời này, chỉ thường thấy trong các truyện cổ tích. Anh vừa là cháu nội vị vua cuối cùng của Hy Lạp vừa có ông ngoại là tỷ phú lừng danh.

Chàng hoàng tử điển trai là nhân vật hoàng gia nhận được nhiều chú ý trên truyền thông.

Xuất thân hoàng tộc danh giá

Achileas-Andreas là người con thứ 3 của Thái tử Hy Lạp Pavlos và Công nương Hy Lạp Marie-Chantal. Thái tử Pavlos là con trai đầu lòng của Vua Constantine II và Hoàng hậu Anne-Marie, người có xuất thân trong hoàng gia Đan Mạch.

Hai người trị vì với tư cách vua và hoàng hậu của Hy Lạp cho đến khi cuộc trưng cầu dân ý năm 1973 diễn ra, chấm dứt chế độ quân chủ ở quốc gia này. Sau đó, cả gia đình Vua Constantine II đã sinh sống nhiều nơi ở châu Âu.

Ông bà nội của chàng hoàng tử có xuất thân hoàng tộc cao quý.

Vua Constantine II dành nhiều thời gian ở London (Vương quốc Anh), nơi ông có mối quan hệ thân thiết với em họ là Vua Charles III. Ông được cho là một trong số cha đỡ đầu của Thái tử William.

Trong khi đó, Thái tử Pavlos, dành phần lớn thời gian trưởng thành ở Mỹ. Ông gặp vợ mình, bà Marie-Chantal, ở New Orleans vào năm 1992. 4 trong 5 người con của họ, bao gồm Hoàng tử Achileas-Andreas, được sinh ra ở xứ cờ hoa. Các cựu hoàng gia từng sống ở Connecticut, California và New York.

Có ông ngoại là tỷ phú

Mẹ của Hoàng tử Achileas-Andreas có khối tài sản và sức ảnh hưởng to lớn. Cha của bà là ông trùm bán lẻ Robert Miller nổi tiếng, có tài sản ròng ước tính gần 2 tỷ USD, theo Forbes.

Năm nay 89 tuổi, ông Miller làm giàu nhờ đồng sáng lập Duty Free Shops vào năm 1960. Bên cạnh đó, vị tỷ phú này cũng đồng sở hữu công ty cùng với tập đoàn thời trang LVMH từ năm 1997.

Trong khi đó, bà Marie-Chantal sở hữu công ty quần áo trẻ em sang trọng, trong khi chồng bà là thành viên quản lý của quỹ phòng hộ Ortelius Ventures & Ortelius Capital Partners.

Achileas-Andreas cũng có ông ngoại giàu có.

Cuộc sống đáng mơ ước

Chàng hoàng tử 22 tuổi này có 4 anh chị em gồm Maria-Olympia (26 tuổi), Constantine-Alexios (24 tuổi), Odysseas-Kimon (18 tuổi) và Aristidis-Stavros (14 tuổi). Gia đình anh hiện vẫn duy trì tước hiệu hoàng gia.

Chị gái của Achileas-Andreas, Maria-Olympia, là người mẫu và nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Cô có niềm đam mê thời trang từ nhỏ và tốt nghiệp Đại học New York vào năm 2019 với tấm bằng về kinh doanh và tiếp thị thời trang. Nàng công chúa này từng làm người mẫu cho các ấn phẩm thời trang nổi bật, bao gồm Teen Vogue, Town and Country…

Chàng thanh niên may mắn này có niềm đam mê diễn xuất.

Trên Instagram cá nhân, Hoàng tử Achileas-Andreas chia sẻ nhiều hình ảnh về cuộc sống đời thường. Anh hiện là sinh viên Đại học New York. Chàng thiếu niên này sở hữu vẻ đẹp lãng tử và có lối sống tích cực, không có scandal hay bê bối chấn động nào nên nhận được sự yêu quý của nhiều người.

Được biết, Hoàng tử điển trai có niềm đam mê với diễn xuất. Hoàng tử Hy Lạp chia sẻ với tạp chí Paper: “Khi còn là đứa trẻ, mỗi khi xem phim và chương trình truyền hình, tôi luôn mong muốn trở thành diễn viên”.

Năm 2017, Achileas-Andreas xuất hiện trong vài tập của vở opera xà phòng The Bold and the Beautiful của đài CBS. Anh được giới thiệu dưới nghệ danh Achi Miller. Sau đó, anh chỉ tham gia một dự án khác là phim ngắn Just Noise (2022), nhưng anh từng cho biết sẽ cân nhắc chuyển đến Los Angeles để theo đuổi diễn xuất. Chàng hoàng tử nổi tiếng đang hẹn hò với Isabella Massenet - người mẫu, DJ và là con gái của người sáng lập thương hiệu thời trang cao cấp Net-a-Porter.

Anh hiện đã có bạn gái xinh đẹp.

Cả hai đều chưa từng lên tiếng xác nhận mối quan hệ với báo chí, nhưng các bài đăng trên trang cá nhân của cặp đôi từ năm 2021 cho thấy họ dành thời gian hẹn hò với nhau. Hoàng tử này cũng đăng ảnh của cả hai lên Instagram với dòng chú thích là: “Bạn gái!” nhằm xác nhận mình đã là “hoa có chủ”.

