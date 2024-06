Cách tra cứu loại máy bay Boeing khi bạn đi du lịch

Sau một số sự cố an toàn đáng chú ý liên quan đến máy bay Boeing, đặc biệt là 737 MAX 9, hành khách trên toàn thế giới cảm thấy lo ngại về phương thức di chuyển bằng đường hàng không mà họ đã chọn. Từ các vụ tai nạn thảm khốc của Chuyến bay 610 của Lion Air và Chuyến bay 302 của Hãng hàng không Ethiopian Airlines, đều liên quan đến Boeing 737 MAX, đến những lo ngại xung quanh chiếc Boeing 737 MAX 9 khi phích cắm che cửa thoát hiểm không sử dụng bị nổ giữa chuyến bay hồi đầu năm nay, gã khổng lồ hàng không đã phải đối mặt với sự giám sát chưa từng có.

Giữa những lo ngại về an toàn này, nhiều du khách muốn tránh bay trên máy bay Boeing 737 MAX, tuy nhiên, có thể khó tìm thấy loại máy bay trong quá trình đặt vé. May mắn thay, một trang web mới đã xuất hiện nhằm mục đích nhanh chóng cho hành khách biết liệu họ có đi trên máy bay Boeing hay không.

Ngay sau khi 737 MAX được phép bay trở lại sau gần hai năm bị cấm bay vào năm 2019, trang web Kayak đã tạo một bộ lọc cho phép người dùng loại trừ bất kỳ máy bay nào mà họ không muốn bay. Trang web báo cáo rằng kể từ ngày 6 tháng 1, một ngày sau khi phích cắm cửa bật ra khỏi chiếc Boeing 737 MAX 9 của Alaska Airlines giữa chuyến bay, họ đã chứng kiến ​​lượng khách du lịch tìm cách loại trừ MAX 9 trong kế hoạch du lịch của họ tăng gấp 15 lần.

Mặc dù công cụ Kayak rất tiện dụng nhưng hiện nay có một trang web thậm chí còn đơn giản hơn để kiểm tra xem bạn có bay trên máy bay Boeing hay không. Trang web mới, Am I Flying On a Boeing? , là cách nhanh chóng và dễ dàng để xác định máy bay nào được sử dụng cho chuyến bay của bạn. Tất cả những gì bạn cần làm là đăng nhập vào trang web và nhập hãng hàng không, số chuyến bay và ngày của bạn. Sau đó, trang web sẽ chỉ cho bạn biết “có” hoặc “không”.

Máy bay Boeing 737 MAX có an toàn không?

Những vấn đề gần đây với máy bay Boeing khiến nhiều người thắc mắc liệu Boeing 737 MAX có an toàn để bay hay không. Mặc dù những vấn đề gần đây đáng lo ngại, du lịch hàng không vẫn là một trong những hình thức vận chuyển an toàn nhất và Boeing đã hợp tác chặt chẽ với các cơ quan hàng không để đảm bảo rằng máy bay của họ đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn hiện hành. Ngay cả trên trang web kiểm tra máy bay của Boeing, tuyên bố từ chối trách nhiệm về thông tin máy bay có nội dung:

“Trên thực tế, việc đi máy bay vẫn rất an toàn. Bạn có nhiều khả năng bị thương hơn khi trên đường đến sân bay hơn là khi đang bay”.

Cuối cùng, hành khách vẫn có thể có mức độ thoải mái và sở thích cá nhân liên quan đến việc lựa chọn máy bay. Bất kể mối quan tâm của cá nhân bạn là gì, bạn luôn nên cập nhật thông tin về mọi cập nhật mới hoặc diễn biến liên quan đến Boeing 737 MAX. Như mọi khi, an toàn là ưu tiên hàng đầu trong ngành hàng không và có một số biện pháp được áp dụng để duy trì và nâng cao an toàn.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]