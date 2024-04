Đàn ông làm được 4 điều này, cuộc sống mới thật sự nhẹ gánh, hậu vận an nhàn

Nhiều người đàn ông không cầu mong một cuộc sống giàu sang phú quý, mà họ chỉ cần một cuộc sống bình yên, không quá nhiều áp lực và gánh nặng, hậu vận vui vẻ và hạnh phúc. Muốn có một cuộc sống lý tưởng như vậy thì người đàn ông cần làm những điều cơ bản sau đây:

1. Từ bỏ những mục tiêu xa tầm với

Việc người đàn ông đặt ra mục tiêu là cần thiết để tạo động lực tiến về phía trước, gặt hái được thành công. Tuy nhiên, nếu bạn đặt ra mục tiêu xa tầm với, vượt quá khả năng cho phép của bản thân thì rất dễ rơi vào tình trạng ảo tưởng, khi không đạt được như ý muốn thì than phiền, trách móc rồi sinh ra nhụt chí.

Do đó, người đàn ông cần hiểu rõ năng lực của bản thân và nhìn nhận một cách khách quan về tất cả mọi thứ để đề ra mục tiêu phù hợp. Cái gì quá cũng không tốt, đặt ra mục tiêu quá "viễn tưởng" có thể khiến người đàn ông đánh mất đi những cơ hội tốt đẹp, phù hợp với mình.

Đàn ông nên từ bỏ những thứ không thuộc về mình.

Nhiều người đàn ông "biết người biết ta", lựa chọn những gì thích hợp với bản thân, đề ra mục tiêu ngắn hạn, thực hiện từng bước một. Nhờ thế mà họ không bị áp lực nặng nề và làm mọi thứ một cách suôn sẻ hơn.

2. Tránh xa những so sánh vô nghĩa

Bất kỳ người đàn ông nào cũng có thế mạnh và nhược điểm của riêng mình. Do đó, mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Nếu quá để ý những lời so sánh rồi cảm thấy tự ti, đau khổ, tức giận thì chỉ khiến đàn ông thụt lùi hơn mà thôi. Đừng quá để ý những lời so sánh chê bai, miệt thị, thay vào đó, bạn hãy tập trung phát triển bản thân.

Hãy nhớ rằng, bạn không thể nào thoát khỏi những lời nhận xét, đánh giá và so sánh của người đời. Nếu cứ mãi để ý đến, cuộc đời bạn sẽ không hạnh phúc và bình yên. Chính vì vậy, hãy tập cho mình thói quen phớt lờ những lời lẽ không hay và lựa chọn những thứ gì tốt nhất dành cho mình.

3. Hạ thấp yêu cầu, ít ham muốn hư vô

Nhiều người đàn ông dù hoàn cảnh rất bình thường nhưng lại luôn đưa ra những yêu cầu và ham muốn vượt xa tầm với. Sự hào nhoáng bên ngoài không hề làm nên giá trị cốt lõi bên trong con người bạn. Do vậy, đừng mải mê chạy theo những thứ quá cao sang, chúng có thể khiến người đàn ông trượt dài không lối thoát.

Sự lựa chọn khôn ngoan đó là có những yêu cầu phù hợp với bản thân, không chạy theo những ham muốn nhất thời mà trau dồi những giá trị mang tính vững bền như tri thức, tầm nhìn… Khi bạn càng ham muốn những thứ không thuộc về mình thì càng trượt dài trong vũng lầy tăm tối, không thể cứu vãn được.

Đàn ông hãy từ bỏ những thứ quá hào nhoáng.

4. Hài lòng và biết ơn những gì mình có

Nhiều người đàn ông có trong tay rất nhiều thứ mà bao người mơ ước có được nhưng họ lại có lòng tham vô đáy, lúc nào cũng trong tâm trạng được - mất, hơn thua với người khác. Những điều đó có thể khiến người đàn ông đánh mất đi lý trí sáng suốt và rất dễ mắc sai lầm.

Hãy cảm thấy hài lòng và biết ơn những gì mình đang có, bạn sẽ không trở thành "nô lệ" của tiền tài, danh vọng. Cuộc sống vì thế sẽ nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn rất nhiều.

