3 cơ ngơi hoành tráng của 3 thiếu gia ngành nhựa có hôn nhân nổi tiếng

Trần Duy Minh Đạt

Thiếu gia Minh Đạt hiện đang là cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhất sau đám cưới cổ tích với Midu. Được biết, Minh Đạt hiện đang là Giám đốc vận hành (COO) chi nhánh của nhựa Duy Tân ở Mỹ. Thiếu gia bắt đầu đảm nhận vị trí này từ tháng 6/2016, tính đến hiện tại đã được gần 8 năm. Trong thời gian đó, anh cũng là trợ lý TGĐ của nhựa Duy Tân.

Không chỉ giỏi giang, Minh Đạt còn được nhiều người nhận xét là “tổng tài xé truyện bước ra” bởi sở hữu diện mạo điển trai, ưa nhìn. Bên cạnh đó, chuyện tình từ yêu đến cưới của Minh Đạt và người đẹp sinh năm 1989 MiDu cũng khiến dân tình “đứng ngồi không yên”.

Không gian bên ngoài căn biệt thự của nhà chú rể. Được biết, siêu biệt thự của nhà chú rể Minh Đạt nằm ở Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, trong khu vực “nhà giàu” có giá đắt đỏ.

Quận 7 là nơi được hàng loạt đại gia nổi tiếng cũng như người trong showbiz lựa chọn mua nhà, sương sương vài chục tỷ/ căn. Trong hình là mặt tiền rộng rãi giữa một khu đất với làn đường rộng trong khu biệt thự của gia đình chú rể.

Điều này đủ để thấy được độ giàu có, tiềm năng tài chính của gia đình chú rể.

Một góc biệt thự được hé lộ trong một clip ngắn khi mẹ chú rể nắm tay hai con vào nhà, đăng tải trên mạng xã hội.

Theo đó, biệt thự nhà Minh Đạt xuất hiện trong clip “thần tiên tỷ tỷ” được chồng đưa về và mẹ chồng nắm tay bước vào nhà. Từ những khoảnh khắc này, các “thám tử mạng” nhanh chóng cho rằng đây là khu biệt thự lâu đài Chateau, thuộc đô thị Phú Mỹ Hưng nổi tiếng ở quận 7, TP.HCM.

Được biết khu biệt thự lâu đài này là khu vực đắt đỏ bậc nhất đô thị Phú Mỹ Hưng, nằm tách biệt so với tổng thể. Những căn nhà ở đây không chỉ có phong cách ấn tượng mà còn đảm bảo các yếu tố như vị trí đắc địa, mật độ dân cư và tiện ích thuận lợi cho cư dân. Số lượng biệt thự trong khu vực này cũng cực giới hạn, chỉ có 103 căn. Khi xây dựng hay có kế hoạch cải tạo nhà, cư dân trong khu vực này cũng phải tuân theo quy định của dự án.Theo thông tin trên trang web của đô thị, khu biệt thự Chateau không dành cho nhiều người. Bởi lẽ để có thể sinh sống ở đây không chỉ đòi hỏi sự thành đạt về tài chính mà còn cần có phong cách sống tinh tế. Trong ảnh là phía trước những căn biệt thự ở khu nhà giàu có này.

Ông Cao Thắng

Có xuất thân từ gia đình kinh doanh truyền thống ở TP.HCM nhưng Ông Cao Thắng hiếm khi nói về gia thế “khủng” của mình. Khán giả thường chỉ nhớ đến Ông Cao Thắng trong vai trò quản lý, người đồng hành cùng người vợ Đông Nhi.

Song cho những ai chưa biết, Ông Cao Thắng là “cậu ấm” của đại gia nhựa Tân Hiệp Hưng có tiếng tăm trong giới kinh doanh. Ngoài đam mê nghệ thuật, Ông Cao Thắng cũng thừa hưởng “máu kinh doanh” từ gia đình nên có sự nghiệp riêng ổn định, vững chắc. Đông Nhi - Ông Cao Thắng chính thức về chung một nhà vào năm 2019. Trước đó, cặp đôi cũng đã tậu cho riêng mình căn biệt thự khang trang để làm tổ ấm xây dựng hạnh phúc. Ngắm nhìn cơ ngơi của con nhà tập đoàn nhựa khiến khán giả phải trầm trồ.

Bên ngoài căn biệt thự sang trọng của vợ chồng nữ ca sĩ. (Ảnh: FB Đông Nhi)

Hình ảnh con gái cưng phụ mẹ lau nhà vô tình để lộ không gian phòng bếp thoáng rộng. (Ảnh: FB Đông Nhi)

Khu vực cầu thang nhà Đông Nhi được rào cẩn thận để đảm bảo an toàn cho ái nữ. (Ảnh: FB Đông Nhi)

Cơ ngơi này nằm trong khu dân cư cao cấp, có 3 tầng khang trang. Vợ chồng nữ ca sĩ còn xây cả hầm xe riêng để làm nơi đỗ những chiếc xế hộp tiền tỷ sang trọng của mình. Trong ảnh là không gian phòng khách sang trọng.

Đặc biệt, con gái Đông Nhi được ba mẹ chuẩn bị sẵn phòng riêng ngay từ khi vừa ra đời. Không gian căn phòng này có màu trắng - hồng chủ đạo và trang trí khá nhiều đồ chơi dễ thương như gấu bông, đồ chơi, đàn mini, xe đạp,...

Vợ chồng Nhi - Thắng còn chuẩn bị cả tủ quần áo toàn váy công chúa xinh xắn, nhiều màu sắc dành cho ái nữ. Bé Winnie dù còn nhỏ tuổi nhưng đã sở hữu riêng cả bộ sưu tập mắt kính và túi xách.

Căn phòng riêng của con gái Đông Nhi đúng chuẩn phong cách tiểu thư nhà tập đoàn nhựa danh tiếng.

Kệ tủ dài để chứa đồ chơi, sách vở phục vụ việc học tập của bé Winnie. (Ảnh: YouTube Nhi - Thắng Family)

Bên ngoài còn có cả khu sân vườn và hồ cá Koi. Không gian dù được trang trí khá đơn giản nhưng vẫn sang trọng, hiện đại và đầy ấm cúng.

Khu vườn là nơi thư giãn mà cặp đôi thường cùng nhau dùng bữa. (Ảnh: FB Đông Nhi)

Đây là nơi Đông Nhi cho ra đời những bộ ảnh khiến cộng đồng khen nước nở.

Khoảng sân rộng, xanh mướt là nơi lý tưởng cho những bức ảnh theo phong cách gần gũi thiên nhiên.

Phạm Trần Nhật Minh

Phạm Trần Nhật Minh hay còn quen thuộc hơn với tên Minh Nhựa, là con trai duy nhất của doanh nhân Phạm Văn Mười - Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc công ty TNHH Nhựa Long Thành. Minh Nhựa cũng được nhiều người biết đến với vai trò doanh nhân, sở hữu khối tài sản khổng lồ cũng dàn siêu xe triệu đô. Dù không hoạt động trong lĩnh vực giải trí nhưng Minh Nhựa luôn nhận được sự quan tâm của công chúng từ công việc đến đời sống cá nhân.

Biệt thự của đại gia Minh Nhựa nằm ở quận 7, TP.HCM. Căn nhà nổi bật với tone trắng chủ đạo, phong cách thiết kế theo kiến trúc Indochine. Bên ngoài biệt thự trồng nhiều cây xanh, tạo không gian nhẹ nhàng, gần gũi với thiên nhiên. Càng tiến vào trong nhà, không gian sống càng được rộng mở, với nội thất hiện đại và đầy đủ tiện nghi.

Theo Ngôi sao, căn biệt thự rộng 400 - 500m2, do 2 căn gộp lại. Chị Mina Phạm - vợ doanh nhân Minh Nhựa tiết lộ do căn cũ có diện tích hơi nhỏ, không đủ chỗ cho xe của chồng đỗ, kèm với sự hữu duyên nên họ đã mua được căn của hàng xóm bên cạnh. Trong quá trình sửa nhà, hầu hết phòng của toàn bộ không gian sống đều do chị Mina Phạm đảm nhiệm. Còn lại phòng thờ và phòng giày do doanh nhân Minh Nhựa tự thiết kế. Khuôn viên của căn nhà trồng rất nhiều cây xanh.

Nam doanh nhân rất yêu cây xanh nên ưu tiên chọn điểm tô cho nơi ở.

Không gian được thiết kế mở, thường xuyên là nơi tạo ra những bức hình "sống ảo".

Bể bơi lớn là nơi nam doanh nhân rất tâm đắc.

Từng chi tiết, ngóc ngách đều được chau chuốt, đầu tư kĩ lưỡng. Cầu thang xoắn ốc trong nhà trở thành nơi sống ảo đầy tính nghệ thuật.

Không gian được phủ xung quanh bởi cây xanh mát lành. Góc nào cũng đẹp, cũng "chất".

Không gian ở giữa 2 nhà được thiết kế một khu vực hồ bơi, hồ sục. Ý tưởng này được vợ doanh nhân Minh Nhựa lấy cảm hứng từ một hồ bơi ở Bali.

Không gian được thiết kế mở, thường xuyên là nơi tạo ra những bức hình "sống ảo". Điểm khác biệt của Minh Nhựa chính là việc chọn phòng ngủ ngay tầng trệt, bên cạnh hồ bơi và gần lối ra vào.

Ngay dưới tầng 1, đối diện phòng ngủ của cặp đôi. Anh thích sự gần gũi, thoải mái, dễ di chuyển thay vì phải tách biệt ở một góc riêng.

Bể bơi dài, rộng giúp không gian mát lành.

Vợ chồng Minh Nhựa thả 1001 kiểu dáng "sống ảo" bên bể bơi trong xanh.

Góc nào cũng "chất"

