Tin vịt: Phát hiện “bệnh lạ”, đàn ông dễ mắc phải trong mùa World Cup

Tại Quatar, một người đến phòng khám gặp bác sĩ, miệng ú ớ, tay chìa ra một mẩu giấy viết có nội dung là bỗng nhiên ông ta không nói được. Bác sĩ cầm tờ giấy, liếc thấy tay bệnh nhân vẫn cầm một tờ vé xem trận World Cup 2022, bác sĩ không cần khám mà ghi luôn vào bệnh án: “Bệnh nhân bị mất giọng trong sân vận động. Hết World Cup sẽ tìm lại được”.

*

Bàn về những trận đấu tại World Cup, một người đã có vợ đăng lên Facebook: “Tồn tại hai loại người sau khi các trận đấu kết thúc. Những người muốn ngủ sớm và những người kia thì muốn thức để xem tiếp phần bình luận trên truyền hình. Phức tạp là ở chỗ, họ tuy rằng khác giống nhưng chung một... giường”.

*

Nửa đêm, một người say xỉn đến quán nọ để vừa nhậu vừa xem World Cup 2022, người chủ quán từ chối phục vụ. Người say lại trở vào bằng cửa khác, chủ quán lại mời ra. Cứ như vậy, cho đến khi người say trở vào bằng cửa thứ tư, lần này người chủ tức khắc túm áo anh chàng đẩy ra. Nằm trên vỉa hè, anh chàng say xỉn thắc mắc: “Quái, không lẽ ông ta là chủ của tất cả các quán nhậu ở khu phố này?”.

*

Một người cần vắng nhà 1 tháng để đi Qatar xem World Cup, bèn đi một chiếc ô tô trị giá triệu đô còn mới nguyên, để hỏi vay 100 đô-la, thế chấp bằng chính chiếc xe ấy. Nhân viên ngân hàng ngạc nhiên, nhưng cũng đồng ý. Một tháng sau ông ta quay lại trả cả tiền gốc và tiền lãi. Bạn bè hỏi tại sao giàu thế mà phải vay 100 đô-la, ông ta cười: Người ta giữ ô tô cho cả tháng trời mà chỉ mất có 5 đô, quá rẻ.

*

Theo điều tra mới nhất của phóng viên tạp chí World Cup Cười, đúng như cư dân mạng đồn đại, chưa từng ai ghi bàn vào lưới thủ môn Peshkin tại tất cả các kỳ World Cup, lý do không có gì bất ngờ, đó là vì anh ta... chưa từng được tham dự một kỳ World Cup nào.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/tin-vit-phat-hien-benh-la-dan-ong-de-mac-phai-trong-mua-world-cup-14...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/tin-vit-phat-hien-benh-la-dan-ong-de-mac-phai-trong-mua-world-cup-1414055.ngn