Tin vịt: Hôm khai mạc World Cup, một người đàn ông đi đổ rác rồi mất tích

Bà vợ của người đàn ông mất tích sau hôm khai mạc World Cup 2022 đã đến đồn cảnh sát báo tin. Để dễ dàng cho công tác tìm kiếm, nhân viên cảnh sát trực ban hỏi trên người ông ấy có dấu vết gì đặc biệt không, bà ta đáp dứt khoát rằng từ trước đến giờ thì chưa có, nhưng sau khi tìm ra chắc chắn ông ta sẽ có... nhiều dấu vết.

*

Tin mới nhất từ một huấn luyện viên bóng đá cho biết, một cầu thủ ngôi sao trong đội của ông nhất định không chịu chơi ở cánh trái tại vòng chung kết World Cup 2022 này, vì lý do rằng ở vị trí đó, gương mặt anh ta trên tivi không được điển trai cho lắm.

*

Sau trận đấu World Cup, để ăn mừng đội nhà thắng lợi, một anh chàng cùng bạn đi nhậu say bí tỉ rồi bị cảnh sát chặn lại vì phóng nhanh. Anh ta giải thích với cảnh sát rằng do cảm thấy quá say để lái xe an toàn, anh ta phải vội vã về nhà trước khi xảy ra tai nạn.

*

Một người thích cá độ bóng đá, cả đời toàn thua bỗng nhiên thắng độ quá nhiều trong một trận đấu World Cup đến nỗi lên cơn đau tim, chỉ kịp dặn người nhà chôn theo toàn bộ tiền bạc. Gia đình nhất nhất làm theo, nhưng không tài nào nhét hết đống tiền vào chiếc hòm được. Một người làm kế toán bèn có sáng kiến tuyệt vời: Viết một tờ chi phiếu cho vào là xong!

*

Theo tạp chí World Cup Cười, trong diễn văn khai trương Trung tâm Cá độ Bóng đá, có đoạn viết: “Kính thưa quý ông, quý bà, xin chào mừng mọi người tới trung tâm lớn nhất thế giới nằm ngay cạnh Vịnh Ba Tư của chúng tôi. Tại đây, sau khi đã trải qua những khoảnh khắc say mê, hưng phấn tột độ cùng World Cup 2022, quý vị có thể bước thẳng ngay ra bãi biển phía đối diện để... tắm truồng”.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/tin-vit-hom-khai-mac-world-cup-mot-nguoi-dan-ong-di-do-rac-roi-mat-tich-1414061.ngn