Chia sẻ với The Verge, YouTube cho biết họ đang thử nghiệm tính năng tắt video nếu phát hiện người dùng chặn quảng cáo.

Mới đây, một số người dùng đã nhận được cảnh báo nhắc nhở với nội dung “Video player will be blocked after 3 videos” (trình phát video sẽ bị chặn sau 3 video).

YouTube sẽ tắt video nếu bạn chặn quảng cáo. Ảnh: Reddit

Người phát ngôn của Google - Oluwa Falodun nói rằng người dùng sẽ nhận được thông báo thúc giục họ ngừng sử dụng trình chặn quảng cáo, hoặc đăng ký YouTube Premium để tránh bị gián đoạn việc xem video, cũng như tạo doanh thu cho các nhà sáng tạo nội dung.

Trong trường hợp không sử dụng trình chặn quảng cáo nhưng vẫn nhận được cảnh báo, người dùng có thể phản hồi bằng cách nhấp vào tùy chọn Report issue.

Đây không phải là lần đầu tiên Google chống lại các ứng dụng chặn quảng cáo. Trước đây, công ty đã xóa một số ứng dụng chặn quảng cáo khỏi Google Play, đơn cử như YouTube Vanced.

Nhiều quảng cáo YouTube gây khó chịu. Ảnh: TIỂU MINH

Quảng cáo trên YouTube không chỉ gây rủi ro về quyền riêng tư mà còn gây khó chịu theo nhiều cách. Một số quảng cáo thường không thể bỏ qua, lặp đi lặp lại, không liên quan và sử dụng nhiều dữ liệu.

Công ty nói rằng quảng cáo sẽ giúp hỗ trợ những người sáng tạo nội dung, cũng như cung cấp cho hàng tỷ người dùng trên toàn cầu quyền truy cập miễn phí vào nội dung.

YouTube ngày càng sử dụng nhiều biện pháp để thúc đẩy người dùng đăng ký gói trả phí Premium. Tháng 9 năm ngoái, công ty đã thử nghiệm phát liên tục 10 quảng cáo không thể bỏ qua trong video. Chưa dừng lại ở đó, gần đây YouTube cũng đề cập đến việc bổ sung quảng cáo 30 giây trên TV.

Ngoài việc xóa quảng cáo, YouTube Premium còn bao gồm các tiện ích khác như tải video ngoại tuyến, YouTube Music… với mức giá 11,99 USD/tháng hoặc 119,99 USD/năm. Tháng 11 năm ngoái, công ty thông báo rằng họ đã có hơn 80 triệu người đăng ký YouTube Premium và YouTube Music.

Mua YouTube Premium gói gia đình để tiết kiệm chi phí. Ảnh: TIỂU MINH

Hiện dịch vụ YouTube Premium cũng đã được triển khai tại thị trường Việt Nam. Để tiết kiệm chi phí, bạn có thể mua gói gia đình và chia sẻ với bạn bè, người thân.

