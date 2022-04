Xuất hiện tựa game đồ họa siêu đẹp, chơi chung server giữa 6 nước Đông Nam Á

Thứ Bảy, ngày 30/04/2022 15:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Game thủ tại 6 quốc gia Đông Nam Á sẽ được chơi cùng một server của game này.

Theo thông tin từ nhà phát hành VNGGames, sáng 6/5/2022, Ys 6 Mobile - The Ark of Napishtim sẽ đồng loạt mở cửa ở 6 quốc gia: Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Philippines và Indonesia. Phiên bản chính thức sẽ được “hiệu chỉnh” từ bản thử nghiệm sau khi lắng nghe những góp ý từ cộng đồng người chơi.

Ys 6 Mobile - The Ark of Napishtim.

Ys 6 Mobile - The Ark of Napishtim là tên gọi chính thức của Ys VI Online: The Ark of Napishtim tại Việt Nam và Đông Nam Á. Đây là phiên bản chuyển thể từ tựa game cùng tên trên hệ máy Play Station, thuộc series Ys nổi tiếng của Nihon Falcom. Khi ra mắt cộng đồng quốc tế vào năm 2021, Ys 6 Mobile - The Ark of Napishtim không chỉ gây ấn tượng bởi đồ họa khác biệt mà còn ghi điểm cao khi mang đến những trải nghiệm nhập vai mới lạ.

Ngay khi bắt đầu chơi game, Nữ Thần Alma sẽ là “người dẫn đường” đầu tiên của game thủ trước khi bước chân lên quần đảo Canaan. Thông qua những câu hỏi trò chuyện tưởng chừng đơn giản, Nữ Thần sẽ dùng năng lực ngoại cảm để hướng dẫn người chơi tìm ra được hệ chức phù hợp với phong chơi game của bản thân. Ys 6 Mobile - The Ark of Napishtim được chia thành 4 hệ, gồm: Warrior, Ranger, Mage và Assassin. Mỗi hệ sẽ gồm 2 hệ chức với những sở trường và kỹ năng khác biệt.

5 hệ nhân vật và 9 hệ chức.

Nhiệm vụ chính của người chơi trong Ys 6 Mobile - The Ark of Napishtim là giải đáp những bí ẩn trên hòn đảo Canaan, giúp bảo vệ nơi này trước những thế lực hắc ám cùng bí mật về ba cây Thánh Kiếm đang bị chôn vùi với sự giúp sức của những cư dân bộ tộc Rehda.

Ys 6 Mobile - The Ark of Napishtim sở hữu hệ thống phó bản và đấu trường đa dạng. Các hoạt động từ cá nhân đến tổ đội trải dài suốt các mốc thời gian trong ngày, không gây cảm giác nhàm nhán với người chơi. Nhiều nhiệm vụ, hoạt động trong game yêu cầu người chơi phải có sự phối hợp với đồng đội và thiết kế các combo kỹ năng sao cho hiệu quả nhất.

Các tính năng tương tác trong game cũng là điều được đông đảo game thủ yêu thích trong đợt Alpha Test. Bạn có thể đến Quán Trà để trò chuyện và giúp đỡ ba nhân vật chính trong game: Olha, Isha và Adol thực hiện các nhiệm vụ nhỏ. Thông qua những nhiệm vụ này, độ thân thiện với các NPC sẽ tăng lên, từ đó mở khóa các cốt truyện ẩn hay các kỹ năng khác như: Nấu nướng, chế dược phẩm, làm thuê...

Game mang tới những trải nghiệm phong phú, thú vị.

Xây dựng các mối quan hệ trong game để thăm dò người chơi khác.

Đặc biệt, game thủ tại 6 quốc gia Đông Nam Á sẽ được chơi cùng một server, xóa mờ những khoảng cách địa lý. Game thủ Việt không chỉ được giao lưu cùng bạn bè trong khu vực mà còn có cơ hội thử sức với các hoạt động “xuyên biên giới” trong Ys 6 Mobile VNG - The Ark of Napishtim.

Game sẽ chính thức mở cửa vào sáng 6/5/2022 trên hai hệ điều hành Android và iOS.

Nguồn: http://danviet.vn/xuat-hien-tua-game-do-hoa-sieu-dep-choi-chung-server-giua-6-nuoc-dong-nam-a-50...Nguồn: http://danviet.vn/xuat-hien-tua-game-do-hoa-sieu-dep-choi-chung-server-giua-6-nuoc-dong-nam-a-5020223041459199.htm